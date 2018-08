TSG 1899 Hoffenheim in der Champions League sehen - Übertragung: Was zeigt Sky? Was zeigt DAZN?

Die Gruppengegner für die TSG 1899 Hoffenheim in der Champions League stehen fest. Damit ist nun auch klar, welche Partien auf Sky und welche Spiele auf DAZN übertragen werden. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partien der Kraichgauer live sehen könnt (eine Übersicht zur Übertragung aller Gruppenspiele findet ihr hier).

Seit dieser Saison hat zum ersten Mal auch der Streaming-Service DAZN Spiele aus der Champions League im Programm, sodass nicht mehr alle Spiele von Sky übertragen werden.

TSG 1899 Hoffenheim in der Champions League im Livestream und TV - Was zeigt Sky? Was zeigt DAZN?

Die TSG 1899 Hoffenheim ist bei ihrer ersten Teilnahme in der Champions League in der Gruppe F gelandet und trifft dort auf Macnhester City, Donezk und Lyon. So sieht der Spielplan der Kraichgauer mit der dazugehörigen Übertragung aus.

Hoffenheim in der Gruppe F live sehen: TV, Livestream

Datum Gegner Übertragung 19. September Donezk (A) DAZN 2. Oktober Manchester City (H) Sky 23. Oktober Lyon (H) DAZN 7. November Lyon (A) DAZN 27. November Donezk (H) DAZN 12. Dezember Manchester City (A) DAZN

TSG, FCB, BVB und S04 in der Champions League live auf DAZN sehen

In der Saison 2018/19 teilen sich DAZN und Sky zum ersten Mal die Übertragungsrechte für die Champions League. Wie die Partien in der Gruppenphase unter den beiden Broadcastern aufgeteilt wurden, könnt ihr hier nachlesen.

Die Aufteilung für die Partien in der K.o.-Phase steht hingegen noch nicht fest, da diese von der Anzahl der deutschen Teams abhängt, welche die Gruppenphase überstehen. Das Prozedere, welches über die Aufteilung im Achtelfinale und Viertelfinale entscheidet, ist in der German Rule festgehalten.

Anzahl deutscher Teams DAZN Sky 1 Co-exklusiv Co-exklusiv 2 2. Pick* 1. Pick* 3 2. & 3. Pick* 1. Pick* 4 2., 3., & 4. Pick* 1. Pick*

*Im Falle eines Duells zwischen deutschen Teams dürfen sowohl Sky als auch DAZN das Spiel co-exklusiv übertragen.

Alle ausführlichen Einzelheiten zur German Rule könnt ihr an dieser Stelle nochmal nachlesen.

TSG 1899 live im TV verfolgen: So kann man DAZN-Livestreams sehen

Der Online-Streaming-Service DAZN lässt sich auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, aber auch genauso auf PCs oder Smart-TVs verfolgen.

Wer über keinen Smart-TV verfügt, kann den Stream auch über eine Konsole (PS4, XBoxOne) auf den Fernseher übertragen oder das Geschehen auf dem Laptop oder Computer mittels eines HDMI-Kabels an den TV weiterleiten. Hier findet ihr eine ausführliche Erklärung, auf welchen Geräten DAZN wie empfangen werden kann.

Neben internationalem Spitzenfussball aus der Champions League, der Europa League, der Primera Division oder der Premier League hat DAZN als "Home of US-Sports" auch zahlreiche Partien aus der NBA, der NFL, der MLB und der NHL im Programm. Hier findet ihr das komplette Programm im Überblick.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro im Monat, wobei ihr den Dienst jederzeit wieder kündigen könnt.