Champions League 2018/19, 1. Spieltag, Datum: Wann geht die Königsklasse los?

Wann beginnt die Champions-League-Saison 2018/19? Hier erfahrt ihr, wann die neue Königsklassen-Saison beginnt und wo das Finale stattfindet.



Mit dem FC Bayern München, Schalke 04, der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund sind vier deutsche Mannschaften für die Champions-League-Saison 2018/19 qualifiziert.

Wann startet die Champions-League-Saison 2018/19? 1. Spieltag

Von Juni bis August finden die Qualifikationsrunden für die Gruppenphase statt. Der erste Gruppenspieltag findet am 18. und 19. September statt. Die wichtigsten Eckpunkte für die Gruppenphase der neuen CL-Saison:

1. Gruppenspieltag: 18./19. September

2. Gruppenspieltag: 2./3. Oktober

3. Gruppenspieltag: 23./24. Oktober

4. Gruppenspieltag: 6./7. November

5. Gruppenspieltag: 27./28. November

6. Gruppenspieltag: 11./12. Dezember

Wann wird die Champions-League-Gruppenphase ausgelost?

Die Zusammensetzung der Gruppen wird am 30.08. in Monaco ausgelost. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am 11.12. statt, das Viertel- und Halbfinale wird am 15. März ausgelost. Die Auslosungen für die K.o.-Phase werden jeweils in Nyon vorgenommen.

Alle weiteren Termine findet ihr hier.

Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Ab der Saison 2018/19 zeigen DAZN und Sky die Champions League. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich dafür die Dienste von Per Mertesacker, der als Experte fungieren wird, gesichert.

"Als es zu den Gesprächen mit DAZN kam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Es ist mir neben den Inhalten auch wichtig, mit den Menschen hinter dem Konzept gut klarzukommen", wird Mertesacker in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

"Wir freuen uns sehr, dass Per Teil der DAZN-Familie wird. Er ist Weltmeister, war Führungsspieler, hat eine klare Meinung und ergänzt unser bewährtes Experten-Team perfekt. Er ist eine tolle Verstärkung für DAZN und seine Expertenmeinung ist ein absoluter Mehrwert für die Fans!", sagte Michael Bracher, SVP Programming, DAZN.

Champions League: Sicher qualifizierte Teams aus den Top-5-Ligen

Mannschaft Land FC Bayern München Deutschland FC Schalke 04 Deutschland TSG 1899 Hoffenheim Deutschland Borussia Dortmund Deutschland Juventus Turin Italien SSC Neapel Italien AS Roma Italien Inter Mailand Italien FC Barcelona Spanien Atletico Madrid Spanien Real Madrid Spanien FC Valencia Spanien Manchester City England Manchester United England Tottenham Hotspur England FC Liverpool England Paris Saint-Germain Frankreich AS Monaco Frankreich

Champions League: Das Finale

Das Finale findet am 1. Juni statt. Alle Informationen zum CL-Finale 2018/19 gibt es hier.