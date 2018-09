Ligue 1, 5. Spieltag: Hält Tuchels Siegesserie mit PSG gegen AS Saint-Etienne?

Am 5. Spieltag empfängt Paris Saint-Germain die AS Saint-Etienne im Parc des Princes. Schafft Thomas Tuchel mit PSG den fünften Sieg im fünften Spiel? Die AS Monaco will sich derweil für die Last-Minute-Pleite gegen Olympique Marseille im Verfolgerduell rehabilitieren und fordert den Tabellendritten aus Toulouse.

Das Überraschungsteam aus Dijon musste am vergangenen Spieltag eine 0:2-Pleite gegen Caen einstecken, grüßt allerdings weiterhin von Tabellenplatz zwei. Gegen Angers (18.) gehen die Mustards daher durchaus als Favorit ins Spiel.

Den Spieltag beschließen Olympique Marseille und EA Guingamp am Sonntagabend. Bei einem Sieg winkt OM Platz zwei.

Ligue 1: Fakten zum 5. Spieltag

Die nachfolgenden Statistiken und Fakten werden von opta zur Verfügung gestellt.

PSG verlor nur eins der letzten 19 Spiele gegen St. Etienne. Im November 2012 unterlagen die Hauptstädter zuletzt im heimischen Parc des Princes mit 1:2. Das bis dato letzte Spiel ging allerdings Unentschieden aus.

St. Etienne kommt dennoch mit Rückenwind nach Paris: Les Verts verloren nur zwei ihrer letzten 20 Ligaspiele.

Torgarantie: Wenn Dijon und Angers aufeinandertrafen, fielen im Schnitt 3,8 Tore pro Spiel.

Vor dem Spiel gegen die AS Monaco befindet sich der FC Toulouse in einem selten gekannten Aufwind. Toulouse gewann drei Spiele in Folge. Eine Erfolgsserie, die die Lilanen zuletzt 2016 feiern konnten.

Ligue 1: Partien des 5. Spieltags im Überblick

Begegnungen

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker/Livestream Fr., 14.September 19.00 Uhr OGC Nizza Stade Rennes DAZN Fr., 14.September 20.45 Uhr Paris St. Germain Saint Étienne Liveticker/DAZN Sa., 14.September 17.00 Uhr Caen Olympique Lyon Liveticker/DAZN Sa., 14.September 20.00 Uhr Toulouse Monaco Liveticker/DAZN Sa., 14.September 20.00 Uhr Montpellier HSC Racing Straßburg DAZN Sa., 14.September 20.00 Uhr Dijon FCO Angers SCO DAZN Sa., 14.September 20.00 Uhr Amiens SC Lille DAZN So., 14.September 15.00 Uhr Nantes Stade de Reims DAZN Sa., 14.September 17.00 Uhr Girondins Bordeaux Olympique Nîmes DAZN Sa., 14.September 20.00 Uhr Olympique Marseille En Avant Guingamp DAZN

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 5. Spieltag