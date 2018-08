FC Schalke 04, Champions League - Livestreams & TV: Was zeigt Sky? Was zeigt DAZN?

Bereits am Donnerstag (30.08.2018) wurden die Gruppen der UEFA Champions League 2018/19 ausgelost. Nun wissen die Fußball-Fans in Deutschland und Österreich auch, wo sie ihre Lieblingsmannschaft live im TV und Livestream sehen können. In diesem Artikel verschafft SPOX einen Überblick darüber, welche Spiele vom FC Schalke 04 auf Sky und welche Partien von S04 auf DAZN übertragen werden (hier geht's zur Übersicht der gesamten Gruppenphase).

Während in der letzten Saison alle Spiele der UEFA Champions League auf Sky übertragen wurden, hat sich DAZN ab der Saison 2018/19 auch Rechte für Live-Spiele gesichert. Die genaue Aufteilung der Rechte wird in einem anderen Artikel detailliert erklärt.

FC Schalke 04: Champions League live auf Sky und DAZN sehen - Livestreams & TV

Schalke war zuletzt in der Saison 2013/14 in der Champions League vertreten. In der Gruppenphase heißen die Gegner Lokomotive Moskau, FC Porto und Galatasaray. So sieht der Spielplan und die TV-Übertragung bzw. Livestreams im Internet aus.

Schalkes Gruppe D: Das sind die Gegner von S04:

Datum Gegner Übertragung 18. September Porto (H) DAZN 3. Oktober - 18.55 Uhr Lok. Moskau (A) DAZN 24. Oktober Galatasaray (A) DAZN 6. November Galatasaray (H) Sky 28. November Porto (A) DAZN 11. Dezember Lok. Moskau (H) Sky

Schalke, Bayern und Dortmund live in der Champions League: TV, Livestreams

DAZN hat sich ab der Saison 2018/19 Rechte an Live-Spielen der UEFA Champions League gesichert. Somit teilen sich Sky und der Streaming-Dienst DAZN die Spiele der Königsklasse auf. Bei der Gruppenphase hat Sky mehrheitlich das Erstwahlrecht, DAZN dafür mehr Partien im Programm. Wiederum darf nur Sky Konferenzen zu parallel stattfinden Spielen anbieten.

Ab der K.o.-Phase greift die German Rule. Demnach ist es für die Aufteilung der Achtelfinal- und Viertelfinalspiele entscheidend, wie viele Bundesliga-Klubs noch im Wettbewerb sind.

Deutsche Teams DAZN Sky 1 Co-exklusiv Co-exklusiv 2 2. Pick* 1. Pick* 3 2. & 3. Pick* 1. Pick* 4 2., 3., & 4. Pick* 1. Pick*

*sollten zwei deutsche Teams aufeinander treffen, wird das Match co-exklusiv von Sky und DAZN gezeigt.

Ab dem Halbfinale zeigen beide Broadcaster alle Partien.

Schalke 04, Champions League live auf DAZN und Sky: Livestreams und TV

Wie gewohnt kann man Sky im TV und Livestream im Internet (via Sky Go) verfolgen. Obwohl man für den Streaming-Dienst eine Internetverbindung braucht, kann man DAZN auf dem Fernseher sehen. Dies funktioniert etwa über Smart-TV oder Konsolen, die mit einem Fernseher verbunden sind. Natürlich kann man die Livestreams von DAZN auf dem Laptop oder TV in seinem Browser anschauen und mittels eines HDMI-Kabels auf den Fernseher übertragen.

Unabhängig kann man DAZN auf seinem Smartphone mit den entsprechenden Apps nutzen. Einer Erklärung zur Nutzung auf verschiedenen Endgeräten findet ihr hier.

Das Angebot auf DAZN ist dabei sehr vielseitig: Neben Fußball (Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1) hat der 2016 ins Leben gerufene Streaming-Dienst zahlreiche Live-Events aus dem US-Sport im Angebot (NFL, NBA, MLB). Zusätzlich gibt es auf DAZN regelmäßig Tennis, Darts, Beachvolleyball und Boxen zu sehen. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.