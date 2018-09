Serie A, 4. Spieltag: Platzt der Knoten von Cristiano Ronaldo bei Juve gegen Kevin-Prince Boateng?

Am 4. Spieltag der Serie A will Cristiano Ronaldo gegen US Sassuolo endlich sein erstes Saisontor für Juventus Turin erzielen. Das Team von Kevin-Prince Boateng startete jedoch überraschend stark und ist der härteste Verfolger der Alten Dame. Napoli will im Heimspiel gegen die Fiorentina nicht abreißen lassen. Inter musste sich hingegen mit 0:1 Parma geschlagen geben.

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass Juve gegen Sassuolo am vierten Spieltag tabellarisch das absolute Spitzenspiel ist? Wohl die wenigsten, doch nun heißt es tatsächlich Erster gegen Zweiter. Das zweite namhafte Duell des Spieltages findet am Vesuv statt, wenn Napoli (5.) auf die Fiorentina (3.) trifft.

Unter Druck stehen dagegen bereits der AC Milan und Lazio Rom, die beide bisher nur drei Punkte gesammelt haben. Die Rossonieri reisen nach Cagliari, während Lazio in der Toskana beim FC Empoli antreten muss. Die Roma hat dagegen mit Schlusslicht Chievo eine vermeintlich leichte Aufgabe vor der Brust.

Serie A: Fakten zum 4. Spieltag

Die nachfolgenden Statistiken und Fakten werden von opta zur Verfügung gestellt.

Sollte Juventus Turin gegen Sassuolo gewinnen, wäre es das erste Mal, dass die Alte Dame in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten mit vier Siegen aus vier Spielen in die Saison startet.

Die Fiorentina ist aktuell sowas wie der Angstgegner des SSC Neapel. Napoli konnte nur eine der letzten fünf Begegnungen gegen Florenz gewinnen und schoss in den vergangenen beiden Partien kein einziges Tor.

Geht es gegen Cagliari, muss sich der AC Mailand um eigene Tore kaum Sorgen machen. In den letzten 17 Begegnungen gelang den Rossoneri immer mindestens ein Treffer.

Inter Mailand - Parma Calcio 0:1 (0:0)

Tor: Dimarco (79.)

Serie: Partien des 4. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker/Livestream Sa., 15. September 18.00 Uhr SSC Neapel AC Florenz LIVETICKER/DAZN Sa., 15. September 20.30 Uhr Frosinone Calcio Sampdoria Genua DAZN Sa., 16. September 12.30 Uhr AS Rom Chievo Verona LIVETICKER/DAZN Sa., 16. September 15.00 Uhr FC Genua FC Bologna DAZN So., 16. September 15.00 Uhr Udinese Calcio FC Turin DAZN So., 16. September 15.00 Uhr Juventus Turin Sassuolo Calcio LIVETICKER/DAZN So., 16. September 18.00 Uhr FC Empoli Lazio Rom LIVETICKER/DAZN So., 16. September 20.30 Uhr Cagliari Calcio AC Mailand LIVETICKER/DAZN Mo., 17. September 20.30 Uhr SPAL Atalanta Bergamo DAZN

