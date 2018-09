FC Bayern gegen Benfica heute im TV, Livestream und Liveticker: Champions League live sehen

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern startet heute gegen Benfica Lissabon (im LIVETICKER) in die neue Champions-League-Saison 2018/19. Hier erfahrt ihr alles zu der Partie und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.



Nachdem der FC Bayern in den letzten fünf Jahren jeweils gegen spanische Teams in der K.-o.-Phase ausschied (dreimal gegen Real Madrid, einmal gegen Atletico Madrid, einmal gegen Barcelona), soll es in dieser Saison endlich wieder mit dem Einzug ins Finale der Königsklasse klappen. Für Benfica Lissabon geht es nach der geschafften Qualifikation für die Endrunde dahingegen erst einmal ums Überstehen der Gruppenphase.

CL: Wo und wann findet Benfica Lissabon gegen FC Bayern statt?

Die Partie zwischen dem deutschen und portugiesischen Vertreter findet am heuten Mittwoch, den 19. September, um 21 Uhr statt. Referee Antonio Mateu Lahoz aus Spanien wird das Duell im Estadio da Luz in Lissabon leiten.

Benfica Lissabon - FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker sehen

Die Übertragungsrechte für das erste Champions-League-Spiel der Bayern in der neuen Saison liegen aufgrund der neuen Rechteverteilung exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie ab 20.50 Uhr als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD mit Kommentator Wolff Fuss an, oder zusätzlich als Teil der Sky Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport 1 HD. Dort kommentiert Martin Groß das Spielgeschehen.

Darüber hinaus könnt ihr das Bayern-Spiel auch im Livestream über Sky Go verfolgen, allerdings benötigt ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement.

SPOX bietet euch zudem einen LIVETICKER zu der Partie an und ab 0 Uhr könnt ihr die Highlights der Begegnung auf DAZN abrufen.

FCB vor der Champions League: Goretzka und Ribery mit nach Lissabon

Der FC Bayern kann in Lissabon wohl wieder auf die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Franck Ribery setzen. Nachdem Goretzka gestern das Training der Münchener verletzungsbedingt abbrechen musste, bestätigte der 23-Jährige gegenüber Sport1, dass er für einen Startelfeinsatz fit sei.

"Ich glaube, es war einfach nur sinnvoll in dem Moment das Training abzubrechen und das ganze vernünftig zu kühlen. Ich denke, dass das kein Problem sein wird", erklärte Goretzka weiter, der bereits am Wochenende gegen Leverkusen mit einer Hüftprellung passen musste.

Darüber hinaus steht auch Franck Ribery wieder im Kader, der zuletzt mit Magenverstimmungen zu kämpfen hatte. Auch der zuletzt auf die Tribüne verbannte Renato Sanches und die beiden Jugendspieler Paul Wills und Woo-Yeong Jeong treten die Reise nach Portugal an.

Champions League: Die letzten Duelle zwischen Benfica und den Bayern

Wenn wir die Bilanz der letzten Begegnungen als Maßstab nehmen, wird es heute Abend ganz schwer werden für Benfica Lissabon. Das Team aus der portugiesischen Hauptstadt konnte noch nie einen Sieg gegen den die Bayern einfahren. Fünf der bisherigen acht Partien gingen an die Münchener, dreimal stand es am Ende unentschieden.