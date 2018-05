Bayern-Boss Rummenigge lobt FCB nach Real Madrid: "Bestes Spiel seit fünf Jahren"

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell J1 League Kobe -

FC Tokyo Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Spartak Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Eibar -

Las Palmas Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Bologna -

Chievo Verona First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem 2:2-Unentschieden und dem damit verbundenen Aus im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid warme Worte für die Spieler des FC Bayern München gefunden. Auf der Bankettrede in Spaniens Hauptstadt betonte er die aus seiner Sicht herausragende Leistung.

"Ich habe jetzt leider keinen Hut auf. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen. Wir haben heute Abend das beste Spiel in der Champions League gesehen, dass ich in den letzten fünf Jahren mit Bayern München erlebt habe. Wir hatten die beste Mannschaft des UEFA-Rankings am Abgrund", sagte Rummenigge zu Beginn seiner Rede. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern sprach von "großem Kampf, unglaublicher Leidenschaft und Mut."

Letztlich habe das aber nicht gereicht: "Wir sind alle ein Stück weit traurig, weil es heute möglich war, das große Real Madrid in den Abgrund zu stürzen. Im Fußball ist es genauso wie im Leben: Hätte, Würde, Könnte zählt nicht so ganz, aber trotzdem möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken."

© getty

Rummenigge zollt FC Bayern Respekt

Rummenigge erkannte "beste Werbung für den Fußball" und richtete trotz des Ausscheidens Lob an Trainer wie Spieler: "Ich glaube nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland und die Fußball-Welt werden unserer Mannschaft, dem Cheftrainer Jupp Heynckes und seinem Trainergespann heute größten Respekt zollen."

Mit Blick auf das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt sagte der 62-Jährige: "Es ist jetzt in unserer Verantwortung, dass wir zumindest das Double gewinnen und dann eine Saison abrunden, die glaube ich ihresgleichen sucht." Er hob den schweren Saisonstart und besonders die klare Leistungssteigerung in den letzten Monaten hervor.

FC Bayern wartet auf das DFB-Pokal-Finale

Mit dem Ausscheiden in der Champions League neigt sich die Saison der Bayern dem Ende zu. Am kommenden Wochenende wartet in der bereits gewonnenen Meisterschaft der 1. FC Köln, ehe am 34. Spieltag der VfB Stuttgart empfangen wird.

Am 19. Mai trifft der FC Bayern dann auf Eintracht Frankfurt im Finale des DFB-Pokals. Für den FC Bayern ist es vor dem erneuten Abschied von Trainer Jupp Heynckes die Chance, eine schwierige Saison mit der Trennung von Cheftrainer Carlo Ancelotti im September doch noch mit dem nationalen Double abzuschließen.

© getty

FC Bayern gegen Real Madrid: Die wichtigsten Statistiken