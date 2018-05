Salah fastet trotz Champions-League-Finale: Wie Fußballer den Ramadan überstehen

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Allsvenskan Häcken -

Seit dem 16. Mai läuft für alle gläubigen Muslime der Fastenmonat Ramadan. Mohamed Salah möchte auch am Tag des Champions-League-Finals fasten. SPOX zeigt, wie Fußballer den Ramadan überstehen.

Der Ramadan stellt immer wieder eine große Herausforderung für muslimische Fußballer dar. Besonders streng gläubige Spieler geraten im Fastenmonat an ihre körperlichen Grenzen - dabei haben sie sogar eine offizielle Ausnahmestellung im Islam.

Ramadan: So läuft der muslimische Fastenmonat

Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders und soll an die Zeit erinnern, als dem Propheten Mohammed der Koran offenbart wurde. In einer Zeitspanne von 29 bzw. 30 Tagen verzichten Muslime zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf feste und flüssige Nahrung. Durch diesen Verzicht fokussieren sich die fastenden Muslime auf wichtige Dinge wie die Barmherzigkeit gegenüber Armen und Schwachen, die Unterstützung anderer Fastender und das Zwiegespräch mit Allah.

Welche Alternativen haben Fußballer während des Ramadans?

Besonders wenn der Ramadan in einen Sommermonat fällt, kann die fehlende Zunahme von Flüssigkeit zum Problem werden. Daher gibt es seit 2010 ein islamisches Rechtsgutachten der Kairoer Al-Azhar-Universität, das besagt, dass muslimische Profifußballer den Fastenmonat unterbrechen dürfen. Die Tage, an denen nicht gefastet wurde, sollen nach Möglichkeit an einem anderen Tag nachgeholt werden.

