Klopps Co-Trainer Peter Krawietz im Interview: "Wir sind teils massiv benachteiligt worden"

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Allsvenskan Häcken -

AIK Ligue 1 AC Ajaccio -

Toulouse Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Brasilien -

Kroatien

Peter Krawietz ist langjähriger Co-Trainer von Jürgen Klopp und steht mit dem FC Liverpool am Samstag im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (20.45 Uhr im LIVETICKER).



Im Interview spricht Krawietz über Manchester Citys neue Form von Fußball, Benachteiligungen von Schiedsrichtern, seine Argumente für den Videobeweis, den Wechsel von Philippe Coutinho und das Endspiel gegen die Königlichen.

SPOX: Herr Krawietz, für Sie ist es nach 2013 mit dem BVB das zweite Champions-League-Endspiel Ihrer Karriere. Wie viele Karten für die Partie in Kiew haben Sie denn besorgen müssen?

Peter Krawietz: Wir haben diesmal ein anderes Konstrukt gewählt. Da die Hotelpreise in Kiew unglaublich explodiert und 3000 Euro pro Nacht keine Seltenheit sind, haben wir unsere Freunde zu einer Party nach Liverpool eingeladen. Meine Frau hat im Dezember Geburtstag, und als wir im Januar alle für ein Fest möglichen Termine durchgegangen sind, blieb nur der 25. Mai übrig. Jetzt wird daraus eben eine Champions-League-Finalparty - und ich habe die Sache mit den Karten galant umschifft. (lacht)

SPOX: Liverpool ist am letzten Spieltag der Premier-League-Saison die erneute Qualifikation für die Königsklasse geglückt. Fehlte gerade nach dem 5:2-Hablfinalsieg im Heimspiel gegen Rom zuletzt ein bisschen der Fokus, weil das große Spiel über allem steht?

Krawietz: Nein, da würde ich nicht mitgehen. Die Gründe waren ausschließlich sportlicher Natur. Besonders nach der letzten Länderspielpause erwischte uns das Verletzungspech erheblich. Uns sind innerhalb von ein paar Tagen vier, fünf Leistungsträger weggebrochen. Dadurch gerieten wir in eine Situation, die das Belastungsmanagement und die Spielrotation nahezu unmöglich gemacht hat. Wir mussten speziell in den Ligaspielen ein bisschen basteln und Spieler einsetzen, denen teilweise die hundertprozentige Fitness und Spielpraxis fehlte oder sie auf Positionen einsetzen, die sie zwar spielen können, auf denen sie aber keine Gewohnheiten hatten. Das hatte also nichts mit Nachlässigkeit zu tun. Umso zufriedener und stolz sind wir, es am Ende unter die Top vier geschafft zu haben.

Champions League 2018/19: Diese Teams sind bereits qualifiziert © getty 1/14 Auch 2018/19 ist der Henkelpott wieder für 32 Teams das Objekt der Begierde. SPOX zeigt euch, welche Teams sich bereits für die Königsklasse qualifiziert haben. © getty 2/14 Manchester City: Platz 1 in England (100 Punkte, 106:27 Tore). © getty 3/14 Manchester United: Platz 2 in England (81 Punkte, 68:28 Tore). © getty 4/14 FC Barcelona: Platz 1 in Spanien (90 Punkte, 98:29 Tore). © getty 5/14 Atletico Madrid: Platz 2 in Spanien (78 Punkte, 56:20 Tore). © getty 6/14 Real Madrid: Platz 3 in Spanien (75 Punkte, 92:42 Tore). © getty 7/14 FC Valencia: Platz 4 in Spanien (70 Punkte, 63:37 Tore). © getty 8/14 FC Bayern München: Platz 1 in Deutschland (84 Punkte, 92:28 Tore). © getty 9/14 FC Schalke 04: Platz 2 in Deutschland (63 Punkte, 53:37 Tore). © getty 10/14 Juventus Turin: Platz 1 in Italien (92 Punkte, 84:23 Tore). © getty 11/14 SSC Neapel: Platz 2 in Italien (88 Punkte, 75:28 Tore). © getty 12/14 Paris St. Germain: Platz 1 in Frankreich (92 Punkte, 108:29 Tore). © getty 13/14 Lokomotive Moskau: Platz 1 in Russland (60 Punkte, 41:21 Tore). © getty 14/14 FC Porto: Platz 1 in Portugal (88 Punkte, 82:18 Tore).

SPOX: Im letzten SPOX-Interview kurz nach der Ankunft des neuen Trainerteams sagten Sie, man wolle sich nun erst einmal die bestehenden Abläufe anschauen. Nach jetzt drei Spielzeiten - welche Dinge wurden letztlich am stärksten verändert?

Krawietz: Mittlerweile haben wir schon an ein paar Stellschrauben gedreht. Das sind normale Anpassungsprozesse aufgrund unserer gemachten Erfahrungen. Der Aufwand hier ist massiv, daher versuchen wir, unsere organisatorischen Abläufe so gut es geht zu optimieren. Wir reagieren zum Beispiel auf die dauerhafte Belastung, indem wir Hotelaufenthalte auf ein Minimum reduzieren, um die Zeit zu Hause sowie die Möglichkeit der Regeneration auszudehnen. Die größte Umstellung ist sicherlich das Thema Ernährung. Wir haben Ernährungsberater unter der Leitung von Mona Nemmer dazu geholt. Dort wird nun sehr gezielt für jeden Einzelnen und die Gruppe gearbeitet, um diesem Thema gerecht zu werden.

SPOX: Wie bewerten Sie die englische Liga, sind Sie da zu neuen Erkenntnissen gekommen?

Krawietz: Im Grunde nicht. Die Premier League ist und bleibt ein Stahlbad. Sie ist eine tolle und intensive Schule für Spieler wie Trainer. Hier werden alle Formen von Fußball praktiziert, die man so antreffen kann. Es gibt technisch starke Mannschaften wie Manchester City, Arsenal oder Tottenham und Teams, die extrem direkt und mit maximaler Intensität spielen. So hat man Spieltag für Spieltag eine große Herausforderung zu bewältigen, weil man sich auf die vielfältigen Herangehensweisen der Teams einstellen muss. Dazu ist die Spannung sehr groß, auch wenn ManCity in dieser Saison eine neue Form von Fußball entwickelt hat, die über allem stand.

SPOX: Was ebenfalls neu sein wird in der kommenden Saison, ist die Einführung des Videobeweises, der in der Bundesliga für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Wie stehen Sie dazu?

Krawietz: Ich bin ein großer Fan des Videobeweises, auch wenn es in Deutschland etwas problematisch abgelaufen ist. Das ist ein neues System, das man lernen muss und bei dem Dinge im Prinzip neu definiert werden müssen. Das sollte jetzt mit Sicherheit weiter verbessert werden. Für mich geht es dabei aber vor allem darum, die kapitalen Fehlentscheidungen zurücknehmen zu können.

FC Liverpool: Der Weg ins Champions-League-Finale

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Gruppenphase FC Sevilla 2:2 (H) 3:3 (A) Gruppenphase Spartak Moskau 1:1 (A) 7:0 (H) Gruppenphase NK Maribor 7:0 (A) 3:0 (H) Achtelfinale FC Porto 5:0 (A) 0:0 (H) Viertelfinale Manchester City 3:0 (H) 2:2 (A) Halbfinale AS Rom 5:2 (H) 2:4 (A)

SPOX: Das hat in Deutschland leider auch nicht vollumfänglich geklappt.

Krawietz: Das stimmt. Wenn ich jedoch sehe, wie Erzgebirge Aue nun massiv davon betroffen war: Mit Torlinientechnik und Videobeweis wären solche Fehlentscheidungen schlichtweg ausgeschlossen. Das ist der wichtigste Punkt, den uns diese Techniken liefern können. Es braucht Verbesserungen und eine eindeutige Regelung, aber eigentlich ist der Videobeweis ein Muss. Deshalb ist es für mich unverständlich, weshalb er in einer speziellen Liga wie der Premier League erneut um eine Saison hinausgezögert wurde.

SPOX: Liverpool hat in der abgelaufenen Saison auch die eine oder andere fragwürdige Entscheidung akzeptieren müssen. Es gibt ja zum Beispiel den Fakt, dass Tottenham Hotspur beim Auswärtsspiel in Anfield mehr Elfmeter zugesprochen bekam, als der FC Liverpool in der gesamten Saison.

Krawietz: So ist es. Wir haben uns zum wiederholten Male gegen alle Widerstände durchsetzen müssen und sind teilweise massiv benachteiligt worden. Das hat uns aktiv Punkte gekostet und brachte uns in eine Situation, die wir zusätzlich als Hürde empfunden haben. Der erwähnte Fakt spricht eine eindeutige Sprache und ist in der Form eigentlich gar nicht hinzunehmen. Was da schief läuft, ist selbst mit dem größten Verständnis nicht mehr zu erklären.

SPOX: Ein englisches Dauerthema ist die fehlende Winterpause. Wie gehen Sie in Liverpool mittlerweile vor, um die hohe Belastung so gut es geht zu überstehen?

Krawietz: Man muss seinen Kader breiter aufstellen, um das auf mehrere Schultern zu verteilen - das ist die einzig mögliche Lösung. Das haben wir vor der Saison versucht, und es hat bis März ganz gut funktioniert, doch dann hat der Verletzungsteufel zugeschlagen. Anschließend merkte man schnell, dass wir unser hohes Niveau nicht mehr halten konnten.

Klopps Kaderplanungen bei Liverpool: Große Lösung mit Alisson, Dembele und Pulisic? © getty 1/20 Mit dem Champions-League-Finale vor der Brust laufen beim FC Liverpool die Kaderplanungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren. SPOX gibt euch einen Überblick über mögliche Zu- und Abgänge bei den Reds. © getty 2/20 Andriy Lunin: Der Mirror bringt den 19-jährigen Keeper von Zorya Luhansk bei den Reds ins Gespräch. Der Ukrainer könnte Simon Mignolet bei einem Abschied als Ersatzkeeper beerben. © getty 3/20 Simon Mignolet: Im Gegenzug wird über einen Abgang des belgischen Torhüters spekuliert, der seinen Platz an Lorius Karius abgeben musste. Laut der Sun würden die Reds Mignolet für rund 12 Millionen Euro ziehen lassen. © getty 4/20 Alisson Becker: Oder gibt es beim Klopp-Team die ganz große Lösung auf der Torhüterposition? Romas Alisson soll unter anderem auch bei PSG weit oben auf dem Wunschzettel stehen. © getty 5/20 Yerry Mina: Laut Diario Gol habe sich der Abwehrspieler bereits für eine Ausleihe zu den Reds entschieden. Bei den Katalanen hatte der Kolumbianer nach seinem Wintertransfer einen schweren Stand. © getty 6/20 Diogo Leite: Mit dem Porto-Verteidiger soll Klopp laut dem Guardian einen weiteren Youngster auf dem Wunschzettel haben. Obwohl Leite bislang nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam, soll seine Ausstiegsklausel schon 15 Millionen Euro betragen. © getty 7/20 Emre Can: Der ablösefreie Abgang des deutschen Nationalspielers nach dieser Saison gilt als offenes Geheimnis. Can zieht es wohl zu Juventus Turin. © getty 8/20 Jorginho: Ersetzt werden könnte der deutsche Nationalspieler von Neapels Jorginho. Der Mirror ruft eine mögliche Ablösesumme von rund 55 Millionen Euro auf. © getty 9/20 Piotr Zielinski: Mit dem polnischen Nationalspieler bringt die Sun auch einen Teamkollegen von Jorginho als Mittelfeld-Kandidat bei den Reds in Gespräch. © getty 10/20 Nabil Fekir: Der Offensivakteur wäre ein mehr als würdiger Nachfolger für Coutinho im Reds-Mittelfeld, die Franzosen wären laut Medienberichten aber wohl auch erst ab 70 Millionen Euro gesprächsbereit. © getty 11/20 Leon Bailey: Mit dem Leverkusener Flügelspieler soll es ein weiterer Bundesligaspieler Jürgen Klopp angetan haben. Schreibt zumindest die Daily Mail. © getty 12/20 Christian Pulisic: Gibt es bei den Reds in der nächsten Saison die Wiedervereinigung zwischen Jürgen Klopp und Christian Pulisic? Auch der BVB-Flügelspieler soll laut der DailyMail auf der drei Mann umfassenden Shortlist der Reds stehen. © getty 13/20 Malcom: Der Dritte im Bunde soll Bordeaux' Malcom sein, der von halb Europa gejagt wird und auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. © getty 14/20 Mohamed Salah: Immer wieder wird in englischen und spanischen Medien über einen Abgang des Torjägers zu Real Madrid spekuliert. Jürgen Klopp dürfte seinen neuen Offensivstar aber wohl kaum nach einer Saison direkt wieder hergeben. © getty 15/20 Ousmane Dembele: "Ist Dembele auf dem Markt? Dann bin ich natürlich an ihm interessiert", sagte Klopp zuletzt über den Franzosen. Barcelona wird den Ex-Dortmunder nach nur einer Saison aber wohl eher nicht wieder ziehen lassen. © getty 16/20 Hee-chan Hwang: Um den japanischen Stürmer von RB Salzburg soll sich Liverpool laut dem London Evening Standard mit Tottenham Hotspur streiten. Hwang wäre aber wohl eher als perspektivische Neuverpflichtung anzusehen. © getty 17/20 Gelson Martins: Der Flügelspieler von Sporting wurde laut einem Bericht der portugiesischen A Bola bereits von Liverpool-Scouts unter die Lupe genommen. Dank einer Ausstiegsklausel könnte Martins wohl für 60 Millionen Euro wechseln. © getty 18/20 Divock Origi: Beim VfL Wolfsburg kam der Belgier als Leihspieler in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr über die Statistenrolle hinaus und dürfte auch bei Liverpools Kaderplanungen in der nächsten Spielzeit nur eine untergeordnete Rolle spielen. © getty 19/20 Daniel Sturridge: Der verletzungsanfällige Stürmer war zuletzt an West Brom ausgeliehen, wo er den Abstieg aber auch nicht verhindern konnte. Dürfte auch in der nächsten Saison keine allzu große Rolle spielen im Klopp-Team. © getty 20/20 Wilfried Zaha: Laut dem Mirror gibt es ein regelrechtes Wettrenen der PL-Topklubs um Crystal Palaces Offensivmann, in dem auch die Reds kräftig mitmischen. 50 bis 70 Millionen Euro wären wohl für Zaha fällig.

SPOX: Weil man letztlich einfach zu viele Spiele zu absolvieren hat?

Krawietz: Natürlich, insbesondere in den Cup-Wettbewerben mit den dort geltenden Regelungen. Die sind der Killer. Ab einem bestimmten Zeitpunkt der Saison kann man regelrecht dabei zusehen, wie die Top-Spieler mit einem Energielevel herumlaufen, das es ihnen nicht mehr ermöglicht, die beste Leistung abzurufen. Für jeden Verein, der sich diesen vollumfänglichen Belastungen stellen darf, ist das wahnsinnig schwierig zu regeln. Im Grunde genommen müsste auch da jemand auf die Idee kommen, eine neue Regelung zu finden. Es gibt meines Wissens immerhin Pläne, eine Art Winterpause oder zumindest ein spielfreies Wochenende für jede Mannschaft einzuführen, indem man einen kompletten Spieltag über zwei Wochenenden verteilt.

SPOX: Liverpool landete wie im Vorjahr auf Rang vier, mit einem Punkt weniger als 2016/2017. Wie sah die Analyse der Vor-Saison aus, welche Erkenntnisse haben Sie aus dem letzten Jahr gezogen?

Krawietz: Die zwei essentiellen Punkte waren: Wir wollten uns durch eine Verbreiterung des Kaders stabilisieren, um in dem geforderten Rhythmus konstantere Leistungen abrufen zu können. Darüber hinaus rückten wir das Zusammenwachsen als echtes Team in den Fokus, denn dort schlummerte noch großes, ungenutztes Potential. Ein gutes Beispiel ist das Hinspiel gegen Tottenham nach unserem 7:0-Sieg in Maribor. Da waren die Jungs drei Tage später im Kopf nicht bereit für ein Spitzenspiel in der Premier League, und wir verloren mit 1:4. Das hat sich mittlerweile wirklich sehr verbessert, wir haben auf diesem Gebiet einen großen Entwicklungsschritt gemacht.

Seite 1: Krawietz über das Stahlbad Premier League, ManCitys neuen Fußball und Schiris

Seite 2: Krawietz über Liverpools Pläne, Coutinhos Wechsel und das Finaltrauma