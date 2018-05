Real Madrid: Alle News vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Aston Villa -

Zinedine Zidane wird im Champions-League-Finale (20.45 Uhr im LIVETICKER) wohl Benzema, Bale und Ronaldo gemeinsam auflaufen lassen. Hier findet ihr alle News zu Real Madrid vor dem CL-Finale gegen den FC Liverpool.

Real Madrid: Starten Ronaldo, Benzema und Bale?

Laut der Marca wird Real-Trainer Zinedine Zidane sowohl Cristiano Ronaldo und Karim Benzema, als auch Gareth Bale in die Startelf beordern - obwohl das Trio in dieses Saison noch keine einzige Minute gemeinsam in der Champions League auf dem Platz stand. Somit hätte Isco im Finale zunächst das Nachsehen.

Für BBC spricht die gute Vorstellung beim 2:2 Unentschieden gegen den FC Barcelona am vorletzten Spieltag der Primera Division. Dort harmonierte die Sturmreihe erstmals wieder vom Feinsten: Benzema bereitete das erste Tor für CR7 vor, ehe Bale den zweiten Treffer erzielte.

Morenties: "Wenn Madrid in einem Finale steht, sind sie Favorit"

Ex-Real-Stürmer Fernando Morientes gewann selbst dreimal die Königsklasse und weiß um die Bedeutung eines solchen Finals. Liverpool sieht er im diesjährigen Finale als klaren Underdog.

"Wenn Real Madrid in einem Finale steht, sind sie der Favorit, da sie die letzten zwei Ausgaben gewannen", wird Morientes in der Marca zitiert. "Natürlich wird Liverpool mit viel Enthusiasmus und einer enormen Vereinshistorie im Nacken auftreten. Aber sie wissen auch, dass Real Madrid der Favorit ist."

"(Real) ist solch eine Situation gewohnt. Die Nervosität seit 2007 nicht mehr in einem Finale gestanden zu haben, kann für Liverpool zu einem Handicap werden", fügte der 42-Jährige an.

