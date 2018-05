Real Madrid gegen FC Liverpool: Champions-League-Finale 2018 heute live im TV, Livestream und Liveticker

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Aston Villa -

Im diesjährigen Finale der Champions League trifft Real Madrid auf den FC Liverpool. Die Königlichen können Geschichte schreiben und sich zum dritten Mal in Folge die Krone des europäischen Vereinsfußballs aufsetzen. Jürgen Klopp will hingegen seinen seit 2012 bestehenden Final-Fluch endlich beenden. SPOX verrät euch, was ihr über das Finale wissen müsst, welchen Weg in der K.o-Phase beide Teams gegangen sind und wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Für beide Mannschaften war es ein langer und harter Weg, doch in dieser Woche erreichten sowohl Real Madrid als auch der FC Liverpool das vor der Saison gesteckte Ziel: das NSK Olimpiyski. In Kiew findet die Champions-League-Saison 2017/18 ihren großen Höhepunkt mit dem Finale des wichtigsten Wettbewerbs im europäischen Vereinsfußball.

Die Königlichen aus Madrid können mit einem Sieg weiter Champions-League-Geschichte schreiben. Nachdem das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bereits im vergangenen Jahr das Unmögliche möglich machte und den Titel in der Königsklasse verteidigten, könnte nun der Titel-Hattrick gelingen.

Der FC Liverpool steht hingegen unter Trainer Jürgen Klopp in seinem zweiten europäischen Finale. Vor fast genau zwei Jahren unterlagen die Reds dem FC Sevilla jedoch im Finale der Europa League mit 1:3 und es scheint fast so, als habe Klopp seinen Final-Fluch, der ihn bereits beim BVB verfolgte, mit an die Anfield Road gebracht zu haben. Denn seit dem Pokalsieg mit den Schwarz-Gelben 2012 hat Klopp sechs Final-Spiele verloren.

Champions League Finale 2018: Real Madrid - FC Liverpool im Überblick

Spiel Real Madrid - FC Liverpool Datum 26. Mai 2018 Anpfiff 20.45 Uhr Ort NSK Olimpiyski, Kiew

Real Madrid gegen FC Liverpool im Livestream verfolgen

Fans haben gleich mehrere Möglichkeiten, das diesjährige Finale der Champions League live im TV Verfolge zu können. Sowohl der Pay-TV-Sender Sky als auch der öffentlich rechtliche Sender ZDF zeigen das Spiel in voller Länge. Beide TV-Sender bieten darüber hinaus auch einen Livestream zum Spiel an.

Sky-Kunden können wie gewohnt via Skygo das Spiel im Livestream verfolgen. Das ZDF bietet ebenfalls einen Livestream auf der Homepage an.

Sky-Kommentator: Wolff-Christoph Fuß

Wolff-Christoph Fuß Sky-Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann ZDF-Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy ZDF-Moderation: Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn

Real Madrid - FC Liverpool: Liveticker zum Champions-League-Finale 2018

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im TV oder Livestream zu verfolgen, der kann das Finale bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Real Madrid: Aufstellung im Champions-League-Finale

Vieles spricht dafür, dass Trainer Zinedine Zidane auf die gleiche Final-Elf setzt, wie schon vor einem Jahr gegen Juventus Turin im Millennium Stadium zu Cardiff. Das würde bedeuten, dass sich Zidane für Isco und gegen Gareth Bale entscheiden würde, obwohl dessen Formkurve seit Wochen nach oben zeigt.

Nahezu ausgeschlossen ist hingegen eine Veränderung an der Viererkette mit Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane und Marcelo oder dem Dreier-Mittelfeld um Casemiro, Luka Modric und Toni Kroos. Auch in der Offensive gelten Benzema und natürlich Cristiano Ronaldo als gesetzt.

FC Liverpool: Aufstellung im Champions-League-Finale

Auch beim FC Liverpool stehen kaum Fragezeichen bezüglich der Startelf im Raum. Zwar vermeldete Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass sowohl James Milner als auch Emre Can nach Verletzungen wieder in den Kader zurückkehren würden, doch nach den wochenlangen Ausfällen ist ein Einsatz in der Anfangsformation für beide wohl kein Thema.

Dennoch gab sich Klopp bezüglich seines Kaders extrem positiv gestimmt: "Wir haben eine der besten Ersatzbänke, die wir seit Wochen oder gar Monaten haben. Wir hatten in den letzten Wochen keine Chance viel zu wechseln, aber morgen sind wir so fit, wie wir es nur sein könnten."

Real Madrid vs. FC Liverpool: So könnten Zidane und Klopp aufstellen © getty 1/25 Gelingt Real Madrid mit Zinedine Zidane der dritte Titel in Folge oder kann Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool seinen ersten Champions-League-Gewinn feiern? Wen die beiden im Finale aufs Feld schicken könnten, zeigen wir hier. © getty 2/25 Real Madrid - TOR: Keylor Navas © getty 3/25 ABWEHR: Daniel Carvajal © getty 4/25 Raphael Varane © getty 5/25 Sergio Ramos © getty 6/25 Marcelo © getty 7/25 MITTELFELD: Casemiro © getty 8/25 Luka Modric © getty 9/25 Toni Kroos © getty 10/25 Isco © getty 11/25 ANGRIFF: Karim Benzema © getty 12/25 Cristiano Ronaldo © getty 13/25 So könnte Real Madrid im Finale antreten. © getty 14/25 FC Liverpool - TOR: Loris Karius © getty 15/25 ABWEHR: Trent Alexander-Arnold © getty 16/25 Dejan Lovren © getty 17/25 Virgil van Dijk © getty 18/25 Andrew Robertson © getty 19/25 MITTELFELD: James Milner © getty 20/25 Jordan Henderson © getty 21/25 Georginio Wijnaldum © getty 22/25 ANGRIFF: Mohamed Salah © getty 23/25 Roberto Firmino © getty 24/25 Sadio Mane © getty 25/25 So könnte der FC Liverpool im Finale antreten.

Real Madrid: CR7, Zidane und der Weg ins Finale 2018

Die Königlichen wurden in der Vorrundengruppe H mit Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur und APOEL zwar nur Zweiter hinter den Spurs, doch auf eine durchwachsene Gruppenphase folgte in den K.o-Runden ein Husarenstück dem nächsten.

Champions League 17/18: Abschlusstabelle Gruppe H

Verein Spiele Punkte Tore Tottenham Hotspur 6 16 15:4 Real Madrid 6 13 17:7 Borussia Dortmund 6 2 7:13 APOEL Nikosia 6 2 2:

Zu einem Zeitpunkt, an dem Real-Trainer Zidane nach wenig überzeugenden Auftritten in der Primera Division, dem frühen Ausscheiden in der Copa del Rey und einem uneinholbaren Rückstand auf den FC Barcelona schon als angezählt galt, schlugen die Königlichen im Achtelfinale Paris Saint-Germain in zwei Spielen und zogen ins Viertelfinale ein.

Dort brannte Real im Hinspiel gegen Juve erst ein Feuerwerk ab, musste dann jedoch trotz eines 4:1 im Hinspiel bis in die Nachspielzeit um das Weiterkommen zittern. Auch gegen den FC Bayern im Halbfinale präsentierte sich Real in zwei Spielen als die unterlegene, aber vor dem gegnerischen Tor eiskalte Mannschaft und zog zum dritten Mal in Folge ins Champions League Finale ein.

Real Madrid in der K.o-Phase gegen PSG, Juve und den FC Bayern

Runde Gegner Ergebnis aus Real-Sicht Achtelfinale PSG (H) 3:1 Achtelfinale PSG (A) 2:1 Viertelfinale Juventus Turin (A) 3:0 Viertelfinale Juventus Turin 1:3 Halbfinale FC Bayern (A) 2:1 Halbfinale FC Bayern (H) 2:2

FC Liverpool: Mo Salah, Jürgen Klopp und der Weg ins Finale

Schon in der Gruppenphase präsentierte sich der FC Liverpool als extrem offensivstark, aber auch als defensiv sehr anfällig. Die Reds kamen dennoch als Gruppensieger der Gruppe E ins Achtelfinale der Champions League. Dort hatte der FC Liverpool zunächst leichtes Spiel mit dem FC Porto.

Im Viertelfinale wartete jedoch mit Manchester City einer der größten Favoriten auf den Titel in dieser Saison. Doch Klopp wurde seinem Ruf als Guardiola-Schreck gerecht, Liverpool gewann sowohl das Hin- als auch das Rückspiel und traf im Halbfinale auf die AS Rom. Auf ein 5:2 im Hinspiel, folgte eine 2:4 Niederlage im Rückspiel und so stehen die Reds zum ersten Mal seit 2007 wieder im Finale der Champions League.

FC Liverpool in der K.o-Phase gegen Porto, Man City und AS Rom

Runde Gegner Ergebnis aus LFC-Sicht Achtelfinale FC Porto (A) 5:0 Achtelfinale FC Porto (H) 0:0 Viertelfinale Manchester City (H) 3:0 Viertelfinale Manchester City (A) 2:1 Halbfinale AS Rom (H) 5:2 Halbfinale AS Rom (A) 2:4

Champions League: Sieger der vergangenen Jahre