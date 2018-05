News zum FC Liverpool vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Aston Villa -

Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool äußert sich vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (20.45 Uhr im LIVETICKER). Mohamed Salah legt für das Finale eine Ramadan-Pause ein.

Hier findet ihr alle News zu den Reds vor dem Endspiel.

Georginio Wijnaldum: "Wir sind entspannt wie immer"

Georginio Wijnaldum sieht einen möglichen Sieg über Real Madrid nicht als Garantie für weitere Titel. "Zu sagen 'Oh wir haben die Champions League gewonnen, jetzt können wir auch die Premier League gewinnen' wäre zu einfach", sagte Wijnaldum im Interview mit dem Liverpool Echo.

"Wir sind fokussiert, aber gleichzeitig entspannt wie immer! Es ist nicht so, dass Leute gestresst oder nervös sind." Und weiter: "Wir sind kurz vor dem Gewinn eines großen Pokals. Wir sind ein toller Klub mit unglaublichen Fans, die genau auf solche Momente warten."

© getty

Mohamed Salah macht eine Fast-Pause in der Zeit des Ramadan

Aktuell läuft der muslimische Fastenmonat Ramadan, was den gläubigen Mohamed Salah vor Probleme stellt. Dank einer Ausnahmeregelung darf er am Freitag vor dem Finale und am Spieltags selbst aber ganz normal Nahrung zu sich nehmen. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

© getty

Jürgen Klopp über Liverpools CL-Saison: "Ein verrückter Ritt"

Liverpools Champions-League-Saison begann im August 2017 mit dem Playoff-Spiel bei der TSG Hoffenheim und endet im Champions-League-Finale in Kiew gegen Real Madrid. In einem Interview auf der offiziellen Website der UEFA sagte Jürgen Klopp: "Es war ein verrückter Ritt, aber aus verschiedenen Gründen auch verdient." Bis zum 2:4 im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom blieben die Reds im Wettbewerb 13 Partien ungeschlagen.

Xabi Alonso: "Jürgen Klopp wird einen guten Plan vorbereiten"

Xabi Alonso spielte sowohl für Liverpool als auch Real Madrid jeweils fünf Jahre und gewann mit beiden einmal die Königsklasse. "Natürlich ist das ein sehr besonderes Spiel für mich", sagte er gegenüber der spanischen Fußballagentur Best of You.

"Sicherlich kann man sagen, dass Real Favorit ist nach dem, was sie zuletzt erreicht haben. Aber diese Rolle bedeutet nichts im Fußball, und noch weniger in einem Finale", erklärte Alonso.

Im Gegensatz zum Rekordchampion Madrid fehle es Liverpool in solchen Spielen jedoch an Erfahrung. "Sie müssen die richtige Balance aus Emotionen und Kontrolle finden. Jürgen Klopp wird einen guten Plan vorbereiten. Er analysiert das ganze Spiel, die kleinen Dinge. Er weiß, wie schwer es ist, Real zu stoppen und zu schlagen."

Xabi Alonsos Leistungsdaten in der CL für Real und Liverpool