FC Liverpool - Manchester City in der Champions League heute live im TV oder Livestream sehen

Der FC Liverpool empfängt heute Abend im Viertelfinale der UEFA Champions League Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel zwischen den Reds und den Citizens live im TV oder im Livestream sehen könnt.

Jürgen Klopp und Pep Guardiola treffen zum 13. Mal aufeinander. Hier gibt es alle Infos zu den bisherigen Duellen der beiden.

FC Liverpool gegen Manchester City live sehen

Das Duell zwischen den beiden Premier-League-Vereinen findet heute Abend um 20.45 Uhr im Etihad Stadium in Manchester statt. Schiedsrichter der Partie ist der Deutsche Felix Brych.

Der Pay-TV-Anbieter Sky überträgt die Partie live und exklusiv. Zudem bietet Sky die Partie im Livestream auf Sky Go an. Das Spiel lässt sich außerdem in einer Konferenz mit dem Parallelspiel Barcelona - Roma verfolgen.

Diese Besetzung begleitet die Partie FC Liverpool gegen Manchester City ab 19 Uhr:

Moderatorin: Jessica Kastrop

Experten: Dietmar Hamann, Marco Streller, Ronald Reng, Prof. Dr. Andre Bühler (Deutsches Institut für Sportmarketing), Erik Meijer

Kommentar: Wolff Fuss (Einzelspiel) und Tom Bayer (Konferenz)

Ihr habt kein Sky-Abo oder seid unterwegs? SPOX bietet zu jedem Spiel der Champions League einen Liveticker.

Liverpool gegen Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Liverpool: Karius - Robertson, Lovren, van Dijk, Alexander-Arnold - Milner, Henderson, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah

Karius - Robertson, Lovren, van Dijk, Alexander-Arnold - Milner, Henderson, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah Manchester City: Ederson - Laporte, Kompany, Otamendi, Walker - De Bruyne, Fernandinho, Silva - Sane, Jesus, Sterlin

Die tatsächlichen Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Liverpool vs. Manchester City: News

Schlechte Nachrichten gab es für Jürgen Klopp einen Tag vor dem Kracher gegen City. Abwehrspieler Joel Matip fällt bis zum Saisonende aus. Der Ex-Schalker zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und muss operiert werden.