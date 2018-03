Fußball heute live im TV oder im Livestream auf DAZN anschauen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Championship Live Brentford -

Welche Partien werden heute live im TV oder im Livestream im Internet übertragen? SPOX zeigt Euch in dieser Übersicht alle Spiele, die live und legal angeschaut werden können.

Nach der Länderspielpause beginnt am Wochenende wieder der Ligabetrieb. In England kommt es dabei zu einem Londoner Derby. Am Sonntag treffen an der Stamford Bridge der FC Chelsea und die Tottenham Hotspur aufeinander.

Freitag, 30.03.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Brentford - Sheffield United Championship 16 Uhr DAZN Middlesbrough - Wolverhampton Championship 18.30 Uhr DAZN Derby County - Sunderland Championship 20.45 Uhr DAZN

Samstag, 31.03.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Bologna - Roma Serie A 12.30 Uhr DAZN 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 2. Liga 13 Uhr Sky Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 2. Liga 13 Uhr Sky MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 2. Liga 13 Uhr Sky Konferenz 28. Spieltag 2. Liga 13 Uhr Sky Girona - Levante Primera Division 13 Uhr DAZN Crystal Palace - Liverpool Premier League 13.30 Uhr DAZN Motherwell - Rangers Premiership 13.30 Uhr DAZN Lazio - Benevento Serie A 15 Uhr DAZN Florenz - Crotone Serie A 15 Uhr DAZN Inter - Hellas Serie A 15 Uhr DAZN Genua - SPAL Serie A 15 Uhr DAZN Cagliari - FC Turin Serie A 15 Uhr DAZN Atalanta - Udinese Serie A 15 Uhr DAZN Bayer Leverkusen - FC Augsburg Bundesliga 15.30 Uhr Sky FC Schalke 04 - SC Freiburg Bundesliga 15.30 Uhr Sky Hannover 96 - RB Leipzig Bundesliga 15.30 Uhr Sky TSG Hoffenheim - 1. FC Köln Bundesliga 15.30 Uhr Sky VfB Stuttgart - HSV Bundesliga 15.30 Uhr Sky Konferenz, 28. Spieltag Bundesliga 15.30 Uhr Sky Manchester United - Swansea Premier League 16 Uhr DAZN Bilbao - Celta Vigo Primera Division 16.15 Uhr DAZN Dijon - Olympique Marseille Ligue 1 17 Uhr DAZN Sassuolo - Neapel Serie A 18 Uhr DAZN Chievo Verona - Sampdoria Serie A 18 Uhr DAZN Bayern München - Borussia Dortmund Bundesliga 18.30 Uhr Sky Everton - Manchester City Premier League 18.30 Uhr DAZN Las Palmas - Real Madrid Primera Division 18.30 Uhr DAZN Hull - Aston Villa Championship 18.30 Uhr DAZN Benfica - Guimaraes Primeira Liga 19.15 Uhr DAZN PSV - Breda Eredivisie 19.45 Uhr DAZN Hertha - Wolfsburg Bundesliga 20.30 Uhr Eurosport Sevilla - Barca Primera Division 20.45 Uhr DAZN Juve - Milan Serie A 20.45 Uhr DAZN PSG - Monaco Coupe de la Ligue 21.05 Uhr DAZN

Sonntag, 01.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Newcastle United Jets - Melbourne City A-League 9 Uhr DAZN Espanyol Barcelona - Deportivo Alaves Primera Division 12 Uhr DAZN St. Pauli - Sandhausen 2. Liga 13.30 Uhr Sky Greuther Fürth - Union Berlin 2. Liga 13.30 Uhr Sky Bochum - Braunschweig 2. Liga 13.30 Uhr Sky Bielefeld - Kiel 2. Liga 13.30 Uhr Sky Regensburg - Aue 2. Liga 13.30 Uhr Sky FC Arsenal - Stoke City Premier League 14.30 Uhr DAZN Guingamp - Girondins Bordeaux Ligue 1 15 Uhr DAZN Werder Bremen - Eintracht Frankfurt Bundesliga 15.30 Uhr Sky Leganes - Valencia Primera Division 16.15 Uhr DAZN Feyenoord - Excelsior Eredivisie 16.45 Uhr DAZN Caen - Montpellier Ligue 1 17 Uhr DAZN Straßburg - Metz Ligue 1 17 Uhr DAZN Lillie - Amiens Ligue 1 17 Uhr DAZN Nantes - St. Etienne Ligue 1 17 Uhr DAZN Troyes - Nizza Ligue 1 17 Uhr DAZN Chelsea - Tottenham Premier League 17 Uhr DAZN Mainz 05 - Borussia M'gladbach Bundesliga 18 Uhr Sky Malaga - Villareal Primera Division 18.30 Uhr DAZN Eibar - Real Sociedad Primera Division 18.30 Uhr DAZN Atletico - Deportiva La Coruna Primera Division 20.45 Uhr DAZN Olympique Lyon - Toulouse Ligue 1 21 Uhr DAZN

Montag, 02.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Preston North End - Derby County Championship 13.45 Uhr DAZN Nottingham - Barnsley Championship 16 Uhr DAZN Brügge - Genk Pro League 18 Uhr DAZN Portsmouth - Wigan Athletic League One 18.30 Uhr DAZN Darmstadt - Düsseldorf 2. Liga 20.30 Uhr Sky Sheffield - Cardiff Championship 20.45 Uhr DAZN Getave - Betis Sevilla Primera Division 21 Uhr DAZN

Dienstag, 03.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung FC Genua - Cagliari Serie A 18.30 Uhr DAZN Udinese - AC Florenz Serie A 18.30 Uhr DAZN Atalanta - Sampdoria Serie A 18.30 Uhr DAZN Fulham - Leeds United Championship 20.45 Uhr DAZN Sevilla - FC Bayern Champions League 20.45 Uhr Sky/ZDF Juve - Real Madrid Champions League 20.45 Uhr Sky

Mittwoch, 04.04.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Benevento - Hellas Verona Serie A 17 Uhr DAZN Chievo Verona - Sassuolo Serie A 18.30 Uhr DAZN Stade Rennes - Monaco Ligue 1 18.45 Uhr DAZN Liverpool - Manchester City Champions League 20.45 Uhr Sky Barcelona - AS Rom Champions League 20.45 Uhr Sky

Legale Fußball-Streams in Deutschland

Natürlich zeigen die Fernsehsender nur eine begrenzte Auswahl an Ligen und Spielen. Viele Partien werden live und legal im Internet angeboten. SPOX gibt Euch einen Überblick über die wichtigsten Streaming-Dienste.

DAZN bietet eine große Palette an Fußball-Livestreams

2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN gegründet. Über 8000 verschiedene Sport-Events überträgt DAZN jährlich. Das Portal bietet also eine große Palette an Livestreams unterschiedlicher Sportarten.

Das Hauptaugenmerk liegt auf den großen internationalen Fußball-Ligen, zum Beispiel aus England, Spanien und Italien. Immer wieder gibt es aber Zusatz-Events wie ausgewählte Länderspiele. Eine vollständige Übersicht aller Rechte von DAZN, findet Ihr hier.

DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat, den Ihr Euch hier sichern könnt. Danach kostet der Streaming-Dienst 9,99 Euro im Monat. Den Beitrag kann man unter anderem per Kreditkarte oder Paypal bezahlen (alle weiteren Infos zu den Zahlungsmöglichkeiten).

Fußball live auf Eurosport anschauen

Seit dieser Saison besitzt Eurosport die Rechte an den Bundesligaspielen am Freitag, Montag und an den Sonntagspartien, die um 13.30 Uhr stattfinden. Außerdem zeigt Eurosport auch am Samstag die Partie zwischen Hertha und Wolfsburg. Zudem gibt es beim Sportsender den englischen FA Cup zu sehen. Zahlen muss man 4,99 Euro im Monat oder 49,99 pro Jahr.

Sky und Sky Go für Live-Fußball

Die Bundesliga, 2. Liga, Champions League und die Europa League sind weiterhin bei Sky zu Hause. Zudem können alle Sky-Abonnenten die angebotenen Spiele im internet über Sky Go verfolgen. Die App dafür gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte.

ARD und ZDF bieten Livestreams an

Neben Länderspielen sind auch Eröffnungsspiele der Bundesliga und einige Partien der Champions League bei ARD oder ZDF im Free-TV zu sehen. Alle Übertragungen können zeitgleich auch über den Livestream im Internet verfolgt werden (hier geht's zu den Streams der ARD und ZDF).