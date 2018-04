Jürgen Klopp vs Pep Guardiola: Die historischen Duelle der beiden Trainer

Premier League Everton -

Liverpool Premier League Stoke -

Tottenham Premier League Derby-Wochenende Premier League Man City -

Man United Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) Premier League Arsenal -

Southampton Premier League Chelsea -

West Ham Premier League Southampton -

Chelsea Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Liverpool -

Bournemouth Premier League Tottenham -

Man City Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) Premier League Newcastle -

Arsenal Premier League Man United -

West Bromwich Premier League West Ham -

Stoke Premier League Brighton -

Tottenham

Im Champions-League-Viertelfinale heißt es nicht nur FC Liverpool gegen Manchester City (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER), sondern auch Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. SPOX zeigt alle bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Trainer.

Von Klopp und Guardiola trainierte Klubs standen sich bisher zwölf Mal gegenüber. Der deutsche Coach ist der knappe Gesamtsieger: Mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool gewann Klopp sechs Duelle, Guardiola siegte fünf Mal. Die Aufeinandertreffen zwischen Klopp und Guardiola fanden in vier unterschiedlichen Wettbewerben statt.

Klopp vs. Guardiola: in diesen Wettbewerben trafen sie aufeinander

Premier League (4 Duelle)

Bundesliga (4 Duelle)

DFB-Pokal (2 Duelle)

DFL Supercup (2 Duelle)

Klopp vs. Guardiola: Die bisherigen Duelle im Überblick

Datum Wettbewerb Runde/Spieltag Heim Ergebnis Auswärts 14.01.2018 Premier League 23 FC Liverpool 4:3 Manchester City 09.09.2017 Premier League 4 Manchester City 5:0 FC Liverpool 19.03.2017 Premier League 29 Manchester City 1:1 FC Liverpool 31.12.2016 Premier League 19 FC Liverpool 1:0 Manchester City 28.04.2015 DFB-Pokal Halbfinale FC Bayern 1:3 Borussia Dortmund 04.04.2015 Bundesliga 27 Borussia Dortmund 0:1 FC Bayern 01.11.2014 Bundesliga 10 FC Bayern 2:1 Borussia Dortmund 13.08.2014 DFL-Supercup Finale Borussia Dortmund 2:0 FC Bayern 17.05.2014 DFB-Pokal Finale Borussia Dortmund 0:2 FC Bayern 12.04.2014 Bundesliga 30 FC Bayern 0:3 Borussia Dortmund 23.11.2013 Bundesliga 13 Borussia Dortmund 0:3 FC Bayern 27.07.2013 DFL-Supercup Finale Borussia Dortmund 4:2 FC Bayern

Vor dem CL-Duell: Alle Spiele zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola © getty 1/14 Im Champions-League-Viertelfinale heißt es nicht nur FC Liverpool gegen Manchester City, sondern auch Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. SPOX zeigt alle bisherigen Duelle der beiden Trainer. © getty 2/14 DFL Supercup, Finale 2013/14, Borussia Dortmund - FC Bayern 4:2. Das allererste Aufeinandertreffen der beiden gab es direkt in einem Finale. Zwei Tore von Marco Reus brachten den BVB damals auf die Siegerstraße. © getty 3/14 Bundesliga, 13. Spieltag 2013/14, Borussia Dortmund - FC Bayern 0:3. Im ersten Duell in der Bundesliga kassierte der BVB vor heimischer Kulisse eine verheerende Niederlage. Die Tore von Götze, Robben und Müller bescherten Pep den ersten Sieg über Kloppo. © getty 4/14 Bundesliga, 31. Spieltag 2013/14, FC Bayern - Borussia Dortmund 0:3. Spielgelbild der Hinrunde: Der BVB schießt die Bayern mit 3:0 aus der eigenen Arena. Bis heute stellt das Ergebnis die höchste Heimniederlage der Bayern in der Allianz Arena dar. © getty 5/14 DFB-Pokal, Finale 2013/14, Borussia Dortmund - FC Bayern 0:2 n.V. In einer hitzigen Partie machten die Bayern in der Verlängerung den Sack zu und schossen sich, in Person von Müller und Robben, zum Double in Guardiolas erster Saison als Cheftrainer. © getty 6/14 DFL Supercup, Finale 2014/15, Borussia Dortmund - FC Bayern 2:0. Nächstes Supercup-Finale, nächster Sieg für Klopps BVB. Gegen erstaunlich schwache Münchner fährt die Borussia ohne große Probleme den zweiten Supercup-Sieg in Folge ein. © getty 7/14 Bundesliga, 10. Spieltag 2014/15, FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1. Der BVB ging durch Reus früh in Führung und hielt das 1:0 auch lange, ehe ausgerechnet Überläufer Lewandowski den Ausgleich schoss. Robben machte per Elfmeter (85.) den Sieg perfekt. © getty 8/14 Bundesliga, 27. Spieltag 2014/15, Borussia Dortmund - FC Bayern 0:1. Auch in der Rückrunde war das Team von Pep Guardiola zu stak für den BVB. Ein Treffer von Lewandowski reichte den Bayern aus, um drei Zähler aus dem Signal Iduna Park zu entführen. © getty 9/14 DFB-Pokal, Halbfinale 2014/15, FC Bayern - Borussia Dortmund 1:3 n.E. Dieses Mal nahm der BVB Revanche für die Pokal-Niederlage 2014. Im Elfmeterschießen versagten den Bayern-Spielern die Nerven - vier vergaben. Der BVB blieb cool und zog ins Finale ein. © getty 10/14 Premier League, 19. Spieltag 2016/17, FC Liverpool - Manchester City 1:0. Das Wiedersehen der beiden in der Premier League ging an Klopp. Dank eines Treffers von Wijnaldum siegten die Reds. © getty 11/14 Premier League, 29. Spieltag 2016/17, Manchester City - FC Liverpool 1:1. Erstmals gab es in einer Partie zwischen Klopp und Guardiola keinen Sieger. Durch die Tore von Milner und Agüero stand es am Ende 1:1. © getty 12/14 Premier League, 4. Spieltag 2017/18, Manchester City - FC Liverpool 5:0. Früh in dieser Saison musste Klopp eine ganz bittere Pille schlucken, als seine Reds in Manchester regelrecht vorgeführt wurden. 5:0 hieß es am Ende einer einseitigen Partie. © getty 13/14 Premier League, 23. Spieltag 2017/18, FC Liverpool - Manchester City 4:3. In einer höchst unterhaltsamen Partie fügte Klopps Team den Citizens die erste Niederlage diese Premier-League-Saison zu und machte die Niederlage aus der Hinrunde vergessen. © getty 14/14 Die Bilanz nach zwölf Spielen spricht knapp für Klopp: Sechs Mal gewann er, fünf Mal Guardiola und eine Partie endete remis.

Pep Guardiolas bisherige Karriere - Barcelona, Bayern, Manchester

Bereits als Spieler erlebte Pep Guardiola eine extrem erfolgreiche Zeit. Der Spanier kam mit 13 Jahren zur Jugendakademie des FC Barcelona und gab mit 19 Jahren sein Profidebüt bei Barca. Guardiola gewann in seinen elf Jahren als Profi 16 Titel mit den Katalanen. Nach seiner Zeit bei Barca war er als Spieler noch in Italien, Mexiko und Katar aktiv.

Als Trainer begann Guardiola bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona. In seiner Premierensaison 2007/08 führte er seine Mannschaft in die zweite Liga und beerbte anschließend Frank Rijkaard als Cheftrainer. Dort gewann Guardiola in seiner Amtsperiode von 2008 bis 2012 14 Titel und wurde zum erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte.

Nach einem Sabbatjahr war Guardiola von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern München und gewann dort drei Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal. Seit 2016 ist Guardiola Trainer bei Manchester City und steht in dieser Saison kurz vor seiner ersten Meisterschaft dort.

Pep Guardiolas Trainerstationen im Überblick

Amtsperiode Verein Punkteschnitt 2007-2008 FC Barcelona B - 2008-2012 FC Barcelona 2,36 2013-2016 Bayern München 2,41 seit 2016 Manchester City 2,29

Jürgen Klopps bisherige Karriere - Mainz, Dortmund, Liverpool

Im Gegensatz zu Guardiola war Klopp als Spieler bei keinem Top-Verein aktiv. Klopp spielte 293 Partien in der zweiten Bundesliga, die er alle in seinen elf Jahren beim FSV Mainz 05 bestritt.

Im Jahr 2001 wurde Klopp zum Trainer des Klubs ernannt. Was zunächst nur als Interimslösung geplant war, hielt am Ende bis zum Jahr 2008, als er seine Tätigkeit bei Mainz beendete. Als Trainer führte er den Verein erstmals in die erste Liga.

Von 2008 bis 2015 war Klopp bei Borussia Dortmund aktiv. Unter seiner Leitung wurde der BVB zwei Mal Meister, holte einmal den DFB-Pokal und zog ins Champions-League-Finale ein. Beim FC Liverpool ist Klopp seit Oktober 2016 im Amt, belegt mit seinem Team derzeit den dritten Platz in der Premier League.

© getty

Jürgen Klopps Trainerstationen im Überblick

Amtsperiode Verein Punkteschnitt 2001-2008 FC Liverpool 1,50 2008-2015 Borussia Dortmund 1,90 seit 2015 FC Liverpool 1,87

Klopp vs Guardiola: Das sagen die Trainer

Jürgen Klopp:

"Es ist einfach so, dass Pep immer bessere Teams hatte als ich. Allerdings war der Unterschied noch nie so gering wie jetzt. Als wir Bayern und Dortmund trainierten, war der Unterschied ziemlich groß."

Pep Guardiola:

"Vielleicht ist Klopp der beste Trainer der Welt, wenn es darum geht, die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen."