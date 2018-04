Der FC Bayern München vor dem Halbfinale gegen Real Madrid: Von Visionen befreit

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Championship Derby County -

Cardiff J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Serie A Lazio -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga FC Porto -

Feirense

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League - mal wieder. Anders als in den Jahren unter Pep Guardiola wird vom Team von Jupp Heynckes aber nicht der Titel erwartet, die Münchner gehen als leichter Außenseiter in die Duelle mit Real Madrid (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Auch weil sie sich von einer Vision verabschiedet haben.

Beim FC Bayern gab es mal eine Vision und die ging so: "Einfach nur sitzen, genießen und nichts sagen müssen. Wenn ein Trainer kommt und alles super macht, sind wir glücklich. Dann sitzen wir auf der Tribüne und klopfen uns auf die Schenkel. Denn dann müssten wir gar nix mehr machen - nur noch klatschen."

Das Zitat stammt von Uli Hoeneß und ist jetzt knapp zehn Jahre alt. Der erste Teil seines Wunsches hat sich aktuell wieder erfüllt. Es wird viel geklatscht und auf die Schenkel geklopft vor lauter Freude. Und sie hätten sogar einen Trainer, der alles super macht. Nur macht der das nur noch bis Saisonende.

Und sagen müssen sie schon aus Prinzip noch einiges in der Führungsetage beim FC Bayern. Das hat zuletzt auch Eintracht Frankfurt erfahren müssen.

Guardiola und Sammer zu verkopft für den FC Bayern

Es hat also nicht ganz geklappt mit dieser Vision, noch immer muss Hoeneß an vorderster Front mitmischen, weil er sein Erbe nicht wie gewünscht regeln konnte bisher. Aber vermutlich ist ihm das auch egal, weil er beim Thema Visionen mit dem verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt ("Wer Visionen hat, soll zum Arzt") auf einer Wellenlänge liegen dürfte.

Wer braucht schon eine Vision, wenn er schon vor Jahrzehnten ein offenbar immer noch tragfähiges Konzept entwickelt hat? Der FC Bayern hat sich von seinem modernen, progressiven Kurs verabschiedet, den er mit den Verpflichtungen von Matthias Sammer und Pep Guardiola eingeläutet hatte. Das hat zwar ganz unterschiedliche Gründe, aber irgendwie waren diese Querdenker auch zu verkopft für die Bauchmenschen an der Säbener Straße.

Bei Mia san Mia geht es auch um Trotz

Also zurück zum Mia san Mia. Die Münchner sind in Deutschland unantastbar, Vision und avantgardistisches Denken hin oder her. Im europäischen Vergleich passt die Underdog-Mentalität aber ohnehin besser zum Vereinsmotto. Beim Mia san Mia geht es mitnichten nur um bullenhaftes Selbstvertrauen, sondern auch um Trotz.

Das liegt historisch begründet in der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung des Freistaats. Trotz gegenüber dem Rest der Republik, der etwas verächtlich nach Süden schaute, als Bayern noch Agrarland war und Teile davon als Armenhaus der Nation galten - und trotzdem wurde hier schon immer kräftig geschimpft und gepoltert.

Mia san Mia. Der Fußball ist der Politik in diesem Fall um Jahre voraus. Der FC Bayern ist schon länger die Zugmaschine Deutschlands als der Freistaat. Aber in der Rolle des Trotzigen fühlen sich beide immer noch wohl.

Historische Duelle: Bayern gegen Real Madrid © SPOX 1/31 Bayern gegen Real - die zwei europäischen Schwergewichte treffen am Mittwoch zum 25. Mal aufeinander. Viel mehr geht nicht. SPOX blickt auf sämtliche historischen Duelle. © imago 2/31 31. März 1976/14. April 1976, Halbfinale im Landesmeistercup, Hinspiel Real - FCB 1:1, Rückspiel FCB - Real 2:0: Auf den Bomber der Nation ist Verlass. Müller macht alle drei Buden und schießt die Münchner ins Finale. Breitner und Netzer sind geschlagen. © imago 3/31 8. April 1987/22. April 1987, Halbfinale im Landesmeistercup, Hinspiel FCB - Real 4:1, Rückspiel Real - FCB 1:0: Die Bayern spielen sich im Hinspiel in einen Rausch. Juanito dreht durch und tritt Matthäus in die Rippen - 5 Jahre internationale Sperre. © getty 4/31 März 1988, Viertelfinale Landesmeistercup, Hinspiel FCB - Real 3:2, Rückspiel Real - FCB 2:0: Bayern führt im Hinspiel bereits mit 3:0 und scheint auf Kurs. Doch dann treffen Butragueno und Sanchez Minuten vor Schluss. Die gute Ausgangslage ist dahin. © getty 5/31 29. Februar 2000, Zwischenrunde Champions League, 3. Spieltag, Real - FCB 2:4: Real gewann die ersten beiden Spiele der Zwischenrunde, kam dann gegen die Bayern aber ordentlich unter die Räder. © getty 6/31 8. März 2000, Zwischenrunde Champions League, 4. Spieltag, FCB - Real 4:1: Im Rückspiel packte La Bestia Negra noch einen drauf und schoss Real aus dem Olympiastadion. Es ist gemeinsam mit 1987 der bis heute höchste Sieg des FC Bayern gegen Real. © getty 7/31 Der 4:1-Sieg geht auch wegen einer Personalie in die Geschichtsbücher ein. Lothar Matthäus macht sein letzten Spiel für die Bayern. Er wechselt zu den New York Metro Stars. © getty 8/31 3. Mai 2000, Halbfinale Champions League, Hinspiel, Real - FCB 2:0: Nach nur vier Minuten bringt Nikolas Anelka die Königlichen in Führung. Ein Eigentor von Jens Jeremies legt den Grundstein für Reals Weiterkommen. © getty 9/31 9. Mai 2000, Halbfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 2:1: Jankers frühe Führung lässt die Münchener kurz auf die Wende hoffen, doch Anelka besorgt das Auswärtstor. Elbers Siegtreffer ist zu wenig, Effenberg ist die Enttäuschung anzusehen. © getty 10/31 1. Mai 2001, Halbfinale Champions League, Hinspiel, Real - FCB 0:1: Nur ein Jahr später haben die Münchener die Chance zur Revanche. Elber schießt die Bayern in Madrid zum Sieg. © getty 11/31 9. Mai 2001, Halbfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 2:1: Erneut Elber und Jeremies (diesmal ins richtige Tor) führen die Bayern ins Finale. Das kann auch ein Treffer von Luis Figo nicht verhindern. © getty 12/31 Für die Fans war das nach dem Scheitern in der Vorschlussrunde ein Jahr zuvor natürlich Genugtuung vom Allerfeinsten. Ob sie schon wussten, wie sehr die Nerven im Finale auf die Probe gestellt werden würden? © getty 13/31 2. April 2002, Viertelfinale Champions League, Hinspiel, FCB - Real 2:1: Jährlich grüßt das Murmeltier Anfang der 2000er. In der Schlussphase kontern Effenberg und Pizarro den Treffer von Geremi. © getty 14/31 10. April 2002, Viertelfinale Champions League, Rückspiel, Real - FCB 2:0: Helguera bringt die Galaktischen in Führung, dann trifft Guti in der 85. Minute zum Sieg. Gegen dezimierte Münchener (Rot Salihamidzic) hat Real den längeren Atem. © getty 15/31 24. Februar 2004, Achtelfinale Champions League, Hinspiel, FCB - Real 1:1: Ein hitziges Spiel sollte ohne Sieger, dafür mit zahlreichen Verwarnungen enden. In Erinnerung blieb die Partie aber wegen ... © getty 16/31 ... Oliver Kahn. Der Titan ließ in der 83. Minute einen direkten Freistoß von Roberto Carlos ohne jede Not durchrutschen. Ein Gegentreffer mit Folgen ... © getty 17/31 10. März 2004, Achtelfinale Champions League, Rückspiel, Real - FCB 1:0: ... denn im Rückspiel besorgte Zinedine Zidane den einzigen Treffer. Ein frühes Ende der Münchener Europapokal-Träume. © getty 18/31 20. Februar 2007, Achtelfinale Champions League, Hinspiel, Real - FCB 3:2: Drei Mal musste sich Oliver Kahn geschlagen geben, die Ausgangslage fürs Rückspiel war aber dennoch nicht so schlecht ... © getty 19/31 ... weil Mark van Bommel in der 88. Minute das wichtige 2:3 erzielte. © getty 20/31 7. März 2007, Achtelfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 2:1: Roy Makaay traf bereits nach zehn Sekunden - bis heute das schnellste Tor der Champions-League-Geschichte. Van Bommel flog in der Schlussphase noch mit Gelb-Rot vom Platz. © getty 21/31 17. April 2012, Halbfinale Champions League, Hinspiel, FCB - Real 2:1: Tore von Franck Ribery und Mario Gomez in der letzten Minute stießen die Tür zum Finale Dahoam für die Bayern weit auf. © getty 22/31 25. April 2012, Halbfinale Champions League, Rückspiel, Real - FCB 3:4 n.E.: Im Bernabeu lagen die Münchner früh mit 0:2 zurück, kamen aber durch Robbens Strafstoß zurück. Das Elfmeterschießen musste für die Entscheidung sorgen. © getty 23/31 Unvergessen: Sergio Ramos' Elfmeter, der im American Football als einwandfreies "Field Goal" durchgegangen wäre und wohl heute noch irgendwo in der Atmosphäre kreist ... © getty 24/31 ... Bastian Schweinsteiger verwandelte den entscheidenden Strafstoß für die Münchner und die Freude kannte keine Grenzen mehr. © getty 25/31 23. April 2014, Halbfinale Champions League, Hinspiel Real - FCB 1:0: Benzema brachte die Hausherren mit einem Konter in Führung, Bayern rannte an, traf aber das Tor nicht. © getty 26/31 29. April 2014, Halbfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 0:4: Zwei Kopfballtore von Sergio Ramos entschieden das Duell schon nach 20 Minuten. CR7 selbst legte noch zwei Treffer nach - eine der wohl bittersten Heimniederlagen für die Bayern. © getty 27/31 Real dagegen zog ins Finale ein, wo ein gewisser Sergio Ramos mal wieder für einen immens wichtigen Treffer sorgte. © getty 28/31 Damals Trainer bei den Königlichen: Carlo Ancelotti - und der sollte 2017 ja ein Wiedersehen feiern - nur diesmal eben in Rot-Weiß. © getty 29/31 12. April 2017, Viertelfinale Champions League, Hinspiel FCB - Real 1:2: Vidal trifft früh für die Bayern und tritt dann zum Elfmeter an - übers tor. Martinez fliegt vom Platz, Ronaldo trifft doppelt. Das Rückspiel wird trotzdem dramatisch ... © getty 30/31 18. April 2017, Viertelfinale Champions League, Rückspiel Real FCB 4:2 n.V: ... denn Bayern gewinnt das Rückspiel tatsächlich mit 2:1 - weil Ramos ins eigene Netz trifft. 2:1 für die Bayern, nach Gelb-Rot für Vidal geht es zu zehnt in die Verlängerung ... © getty 31/31 In der Verlängerung schlägt Real auf dem Weg zur Titelverteidigung dreimal zu, zweimal trifft - wer sonst - Ronaldo. Beim 2:2 steht er glasklar im Abseits. "Wir sind beschissen worden", schimpft Rummenigge anschließend.

Der FC Bayern trägt die Handschrift von Uli Hoeneß

Der FC Bayern trägt aktuell wieder klar die Handschrift von Hoeneß, der in Zusammenarbeit mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Posten im Verein mit dem Familienstammbuch in der Hand besetzt. Heynckes, Müller-Wohlfahrt, Gerland, Klose, Scholl, Kovac.

All diese Personalien funktionieren nach einem altbekannten Muster. Das muss nicht schlecht oder gar falsch sein, das kann auch sehr erfolgreich sein.

Und wahrscheinlich passt diese konservative Handlungsweise auch besser zum FC Bayern in dieser Form als der Bohemien Guardiola. Nur von der Vision vergangener Tage hat sich der Klub damit längst befreit.