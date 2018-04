FC Bayern gegen Real Madrid, Hinspiel Champions League: Datum, TV, Livestream

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Premier League West Ham -

Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid. SPOX sagt euch, was ihr vor dem Hinspiel wissen müsst, wann es stattfindet und wie ihr das "Gigantentreffen" live verfolgen könnt.

Das Aufeinandertreffen der beiden internationalen Schwergewichte in einer K.o-Runde der Champions League ist mittlerweile zu einem echten Evergreen geworden. Zum vierten Mal in sechs Jahren duellieren sich Real und die Bayern in der K.o.-Phase der Königsklasse.

Insbesondere nach dem Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison haben die Münchner noch eine Rechnung mit Real offen. Die Königlichen vertrauen dabei weiterhin auf die Knipser-Fähigkeiten von Cristiano Ronaldo.

Der Portugiese spielt eine historische Champions-League-Saison und wurde für die Königlichen auch im Viertelfinale gegen Juventus Turin zum X-Faktor. An allen vier Treffern der Königlichen war Ronaldo direkt beteiligt (3 Tore, 1 Assist).

Wann und wo findet das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid statt?

Das Hinspiel steigt am 25. April in der Münchener Allianz Arena. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

© getty

Wo kann ich Bayern gegen Real live verfolgen?

Die Partie wird im Free-TV im ZDF übertragen sowie im Pay-TV bei Sky. Beide Sender haben zusätzlich einen Livestream im Internet im Angebot.

FC Bayern gegen Real Madrid: Das Champions-League-Halbfinale im Liveticker

Wie immer bietet SPOX auch zu diesem Spiel einen Liveticker an. Den entsprechenden Link findet ihr hier.

Bayern gegen Real - Die Ausgangslage

Während Real in dieser Champions-League-Saison mit Juventus Turin und Paris Saint-Germain zwei Hochkaräter ausgeschaltet hat, hatte der FC Bayern bis zum Halbfinale mit Besiktas und dem FC Sevilla vergleichsweise leichte Aufgaben.

Gerade im Hinblick auf den schwachen Saisonstart der Madrilenen und der verpassten Meisterschaft haben sie in der Königsklasse gezeigt, dass sie da sind, wenn es darauf ankommt.

Die Bayern sind bereits Meister und können vor den wichtigsten Spielen der Saison ihr Kräfte schonen.

Die letzten sechs Duelle zwischen Bayern München und Real Madrid