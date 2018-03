Die Champions League ab 2018/19: Die neuen Regeln zur Qualifikation und der Turnierverlauf

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Crystal Palace -

Der wichtigste europäische Klub-Wettbewerb, die Champions League, wird zur Saison 2018/19 mit einigen Änderungen versehen. Hauptsächlich geht es dabei um die Qualifikation für die Königsklasse, die Anstoßzeiten und der Verteilungsschlüssel werden sich aber ebenfalls ändern. Bei SPOX findet ihr alle Infos zur Champions League ab der Saison 2018/19.

Wie setzen sich die Teilnehmer für die Champions-League-Saison 2018/19 zusammen?

Das Teilnehmerfeld umfasst nach wie vor 32 Teams. 26 Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Gruppenphase der Champions League. Unter diesen 26 Teams sind auch die amtierenden Titelträger der Champions League sowie der Europa League.

Hinzu kommen neuerdings die vier besten Teams aus den vier Nationalverbänden, die am höchsten in der 5-Jahres-Wertung eingestuft sind. Das sind aktuell Spanien, Deutschland, England und Italien. Außerdem sind die zwei besten Mannschaften aus den folgenden Nationalverbänden (derzeit Frankreich und Russland) sowie die Meister der Verbände auf Rang sieben bis zehn (Portugal, Ukraine, Belgien, Türkei).

In der 5-Jahres-Wertung der UEFA werden die Verbands-Koeffizienten festgehalten. Die Rangliste beruht auf den Ergebnissen aller Klubs der nationalen Verbände in den letzten fünf Spielzeiten in der Champions oder Europa League und entscheidet darüber, wie viele Startplätze jeder Verband in der kommenden Saison erhält.

Die letzten sechs Startplätze werden über die Qualifikation vergeben.

Die Top 10 der aktuellen 5-Jahres-Wertung der UEFA (Stand: 05.03.2018)

Platz Land Punkte 1 Spanien 104.998 2 Deutschland 79.498 3 England 75.962 4 Italien 73.332 5 Frankreich 56.665 6 Russland 50.532 7 Portugal 49.332 8 Ukraine 42.633 9 Belgien 42.400 10 Türkei 39.200

Wie läuft die Qualifikation für die Champions League ab 2018/19?

In der Qualifikation zur Champions-League-Gruppenphase gibt es zwei Wege: Meisterweg und Ligaweg. Welche Teams an welchem Weg teilnehmen, ist anhand der Zugangsliste erkennbar. Diese wiederum ergibt sich aus der 5-Jahres-Wertung.

Champions-League-Qualifikation: Meisterweg

Runde Anzahl Teilnehmer Vorrunde - Mini-Turnier im K.o.-Modus 4 1. Quali-Runde 33 Einsteiger + Vorrundensieger 2. Quali-Runde 3 Einsteiger + 17 Sieger 1. Quali-Runde 3. Quali-Runde 2 Einsteiger + 10 Sieger 2. Quali-Runde Playoffs 2 Einsteiger + 6 Sieger 3. Quali-Runde

Im Meisterweg starten die Meister der Verbände, die in der 5-Jahres-Wertung ab Rang elf abwärts platziert sind.

In Zukunft besteht der Meisterweg aus einer neu geschaffenen Vorrunde, drei Qualifikationsrunden und einer Play-off-Runde. Auf diesem Weg werden vier Startplätze für die Gruppenphase vergeben.

In der Vorrunde, einem Mini-Turnier mit K.o.-Format, gibt es vier Teilnehmer. Die Gewinner dieser Runde steigen in die 1. Qualifikationsrunde ein, hinzu kommen 33 weitere Teams. In die 2. Qualifikationsrunde schaffen es die 17 Sieger der 1. Runde und drei Neueinsteiger, während in der 3. Qualfikationsrunde die zehn Sieger der 2. Runde und zwei Neueinsteiger vertreten sind. Abschließend, in der letzten Qualifikationsrunde, die Play-offs genannt wird, gehen zwei neue Teams und die sechs Sieger aus der 3. Qualifikationsrunde an den Start.

Alle Teams, die zwischen der Vor- und der 3. Qualifikationsrunde ausscheiden, steigen wiederum in die Qualifikation zur Europa League ein. Die Verlierer der Play-offs gehen direkt in der Europa League an den Start.

© getty

Champions-League-Qualifikation: Ligaweg

Runde Teilnehmer 2. Quali-Runde 6 3. Quali-Runde 5 Einsteiger + 3 Sieger 2. Quali-Runde Playoffs 4 Sieger der 3. Quali-Runde

Am Ligaweg nehmen die drittplatzierten Vereine der Verbände auf den Rängen fünf und sechs und die Vizemeister der Verbände auf Rang sieben bis 15 teil. Zwei Startplätze werden auf diesem Weg vergeben, es gibt insgesamt drei Runden.

In der 2. Qualifikationsrunde gibt es sechs Teilnehmer. Die drei Sieger aus dieser Runde gehen inklusive fünf neuer Teilnehmer in der 2. Qualifikationsrunde an den Start. In der letzten Runde, den Play-offs, starten die vier Sieger der 3. Runde.

Auch hier dürfen die Teams im Falle eines Ausscheidens entweder an der Qualifikation - Scheitern in der 2. Runde - oder direkt - Scheitern in 3. Runde und Play-offs - an der Europa League teilnehmen.

Neue Regelung bei Meisterschaft des Champions-League-Siegers

Sollte der amtierende Champions-League-Sieger, der automatisch für die Gruppenphase gesetzt ist, sich über die Meisterschaft qualifizieren, geht der freie CL-Platz nun nicht mehr an einen nationalen Kontrahenten, sondern an den Meister des Verbandes auf Rang elf. Dieses Team würde im Meisterweg in der Qualifikation an den Start gehen.

Weiterhin gilt: Ein Verband darf nicht mehr als fünf Mannschaften in der Gruppenphase stellen.

Was ändert sich für die deutschen Teams?

Die Bundesliga geht mit vier festen Champions-League-Teilnehmern in die Champions-League-Saison 2018/19. Wie die Premier League, Primera Division und Serie A, bekommt auch die deutsche Eliteliga vier feste Startplätze zugewiesen. Zuvor musste das Team auf Platz vier in der Qualifikation starten.

Champions League 2018/19: Anstoßzeiten

Ändern werden sich in Zukunft auch die Anstoßzeiten der Gruppenphase. Bislang wurden alle Spiele um 20.45 Uhr angepfiffen. In Zukunft wird genau wie in der Europa League zu unterschiedlichen Zeiten angepfiffen. Die neuen Uhrzeiten sind 18.55 Uhr und 21 Uhr.

Wie wird der neue Klub-Koeffizient ermittelt?

Die Vereine werden künftig an ihren eigenen Bilanzen gemessen. Der Anteil des Nationalverbandes hinsichtlich der individuellen Klub-Koeffizienten fällt weg, sofern der Koeffizient nicht niedriger als 20 Prozent des Verbands-Koeffizienten ist.

Darüber hinaus werden historische Erfolge in den internationalen Wettbewerben von nun an in der Berechnung der Koeffizienten berücksichtigt. Es gibt Punkte für den Titelgewinn in der Champions und Europa League.

Die Champions-League-Sieger der letzten zehn Jahre

Saison Sieger 2016/17 Real Madrid 2015/16 Real Madrid 2014/15 FC Barcelona 2013/14 Real Madrid 2012/13 FC Bayern München 2011/12 FC Chelsea 2010/11 FC Barcelona 2009/10 Inter Mailand 2008/09 FC Barcelona 2007/08 Manchester United

Wie funktioniert der neue Verteilungsschlüssel?

Sowohl Vereine als auch Ligen werden ab der kommenden Saison mehr Geld einnehmen. Das neue Verteilungssystem wird auf vier Säulen aufgeteilt: Antrittsprämie, Leistungszahlungen, individueller Klub-Koeffizient und Marktanteil. Auf diese Weise sollen sportliche Leistungen besser entlohnt werden.

Ändert sich auch der Turnierverlauf?

Nein, ab der Gruppenphase bleibt alles wie gehabt. Es gibt 32 Teilnehmer, die auf 8 Gruppen aufgeteilt sind. Die zwei besten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale.