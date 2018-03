Paris Saint-Germain gegen Real Madrid: Alle Infos zum Champions League Rückspiel

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Melbourne City -

Im Rückspiel des Champions-League-Krachers zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid wollen die Franzosen die 1:3-Niederlage aus dem ersten Aufeinandertreffen wettmachen. SPOX hat für euch alle Infos und erklärt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt und wo es einen LIVETICKER gibt.

Nach dem Achtelfinal-Hinspiel gegen die Königlichen ist Paris gefordert: Zwar bescheinigten einige Experten dem Team eine insgesamt gute Leistung im Estadio Santiago Bernabéu, am Ende musste sich das Team von Unai Emery aber mit 1:3 geschlagen geben. Adrien Rabiot brachte PSG mit 1:0 in Führung, doch Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo und Marcelo machten eine gute Ausgangsposition für Kylian Mbappe und Co. zunichte.

Wann und wo findet PSG gegen Real Madrid statt?

Datum Dienstag, 06. März 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

Paris dominiert die Liga, Real strauchelt national

Besser läuft es für die Pariser derzeit in der Liga. PSG feierte zuletzt fünf Siege in Folge und steht mit 14 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Auch im Pokal ist man bisher voll im Soll: Das Team zog durch einen 3:0 Sieg gegen Olympique Marseille souverän ins Halbfinale ein.

Von solch einer komfortablen Situation auf nationaler Ebene kann Real Madrid nur träumen. Im Copa del Rey-Viertelfinale schied das Team von Zinedine Zidane gegen CD Leganes aus, in der Primera Division ist die Meisterschaft schon längst abgehakt. Am vergangenen Spieltag setzte es sogar noch eine 1:0 Niederlage bei Espanyol Barcelona.

Wo kann ich die Partie live verfolgen?

Die Partie der Königlichen kann in Deutschland ganz bequem im Free-TV im ZDF live verfolgt werden. Zusätzlich überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Spiel aus Madrid.

Wer sich das Spiel nicht daheim auf der Couch ansehen kann, hat die Möglichkeit, die Begegnung im Livestream auf zdf.de zu verfolgen. Wer ein Sky-Abo besitzt, kann sich den Knaller auch unterwegs über Sky Go anschauen.

Zudem bietet SPOX wie zu jedem Champions-League-Spiel einen Liveticker zu der Partie an. Den Ticker vom Spiel aus Paris findet ihr hier.

TV-Übertragung Livestream ZDF, Sky zdf.de, Sky Go

Paris ohne Neymar - Mbappe und Marqinhos fraglich

Die ohnehin schon schwierige Ausgangslage für die Pariser erschwert der Ausfall von Superstar Neymar. Der Brasilianer zog sich einen Haarriss im Mittelfuß zu und reiste für die notwendige Operation in seine Heimat. "Ich rechne mit einer Pause von zweieinhalb bis drei Monaten. Neymar ist traurig, sieht aber ein, dass es keine Alternative zur OP gibt", sagte der behandelnde Arzt Rodrigo Lasmar.

Auch Mbappe bereitet PSG Sorgen: Der Franzose wurde beim Pokalspiel gegen Olympique Marseille am Mittwochabend zur Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt. Er hat gebeten, die zweite Hälfte nicht zu spielen. "Ich hoffe, dass es nicht sehr gravierend ist", sagte Emery. Ebenfalls fraglich ist wegen einer Muskelverletzung Verteidiger Marquinhos.

Kroos, Marcelo und Modric kämpfen gegen die Zeit

Auch die Königlichen haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen: Mit Toni Kroos (Außenbandprobleme), Marcelo und Luka Modric (beide Muskelprobleme) entscheidet sich bei drei wichtigen Stützen wohl erst kurzfristig, ob sie eingesetzt werden können.

Die bisherigen Spiele zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid

PSG und Real spielten bisher sieben Mal in drei unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander. Bei zwei Remis konnte Paris zweimal gewinnen, Real ging dreimal als Sieger vom Platz.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 14.02.2018 Champions League Real Madrid Paris St. Germain 3:1 03.11.2015 Champions League Real Madrid Paris St. Germain 1:0 21.10.2015 Champions League Paris St. Germain Real Madrid 0:0 15.03.1994 Pokal der Pokalsieger Paris St. Germain Real Madrid 1:1 03.03.1994 Pokal der Pokalsieger Real Madrid Paris St. Germain 0:1 19.03.1993 Europa League Paris St. Germain Real Madrid 4:1 01.03.1993 Europa League Real Madrid Paris St. Germain 3:1

Fakten zum Spiel: