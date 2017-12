Stimmen zum 6. CL-Spieltag: "Natürlich wollte ich einen Elfmeter rausholen"

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! FIFA Club World Cup Al Jazira -

Der FC Bayern hat gegen Paris Saint-Germain zwar den Gruppensieg verpasst, dafür aber einen Prestigeerfolg gefeiert. Nach dem Spiel äußerten sich Franck Ribery, Sven Ulreich, Corentin Tolisso und Trainer Jupp Heynckes. PSG-Mittelfeldspieler Julian Draxler wollte sich für die Leistung seiner Mannschaft "nicht schämen".

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München) über...

... das Spiel: "Der Schlüssel zum Erfolg war die Einstellung der gesamten Mannschaft. Man hat gesehen, dass PSG eine gute Offensivabteilung hat und immer wieder zu Torchancen kommen kann, aber wir haben taktisch nicht nur clever gespielt, sondern sehr klug. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben."

... die etwas überraschende Aufstellung ohne Boateng, Martinez und Vidal: "Ein Trainer arbeitet mit seiner Mannschaft täglich und hat einen besseren Überblick, was opportun ist. Außerdem haben wir viele Nationalspieler im Kader, die ihre Leistungen immer zeigen. Für mich waren das keine Überraschungen. Solche Änderungen sind für mich selbstverständlich. Wir haben noch vier wichtige Spiele vor uns."

... Kingsley Coman: "Er wird immer stärker, ist körperlich topfit und kann lange Sprints anziehen. Seine Übersicht wird immer besser, er flankt mittlerweile viel besser und bekommt dafür auch die Anerkennung."

Thomas Müller (FC Bayern München) über ...

... PSG: "Man muss aufpassen, andere Mannschaften so hochzujubeln. Die haben auch keinen Zaubertrank getrunken."

... die Leistung des Schiedsrichters: "Vielleicht hat der Schiri zu viele von euren Artikeln gelesen. Es hat sich angefühlt wie ein Auswärtsspiel in Paris."

Corentin Tolisso (FC Bayern München) über ...

... seinen Doppelpack, der zum Sieg führte: "Es war vor allem der Verdienst der ganzen Mannschaft. Aber ich habe auch schon bei Olympique Lyon Tore erzielt und es ist immer wieder schön."

... seinen Schubser gegen Dani Alves: "Das tut mir leid. Dani Alves ist natürlich ein erfahrener Mann, der das dankend annimmt. Aber das wird nicht mehr vorkommen."

... seine Schwalbe kurz vor Schluss: "Natürlich wollte ich einen Elfmeter rausholen. Aber ich sah dann, dass das nicht für einen Pfiff reicht. Ich habe mich direkt beim Schiedsrichter dafür entschuldigt."

Franck Ribery (FC Bayern München) über sein Startelf-Comeback: "Natürlich ist es für 90 Minuten noch zu schwierig und wir wollten kein Risiko eingehen. Ich hatte Spaß auf dem Platz und war nach 50, 60 Minuten glücklich. Für uns und die Fans ist der Sieg sehr wichtig. Gegen PSG geht es auch immer ums Prestige."

Sven Ulreich (FC Bayern München) über ...

... sein Spiel: "Ich hatte ein paar Dinge zu tun. Es freut mich natürlich, wenn ich mich auszeichnen und damit der Mannschaft helfen kann."

... seine starke Form: "Mit Sicherheit spielt mir der Rhythmus in die Karten. Jupp Heynckes hat mir von Anfang an das Vertrauen geschenkt und betont, dass er auf mich zählen wird."

Julian Draxler (Paris Saint-Germain) über ...

... die Niederlage: "In der ersten Halbzeit haben wir das nicht so gut gemacht wie in Paris. Wir hatten durchaus die Chancen zum Ausgleich, aber die Bayern haben den Sieg heute verdient. Wir sind glücklich über den Gruppensieg. Wir müssen uns für die Leistung nicht schämen, aber wir sind natürlich nicht glücklich über die Niederlage."

... seine Position im zentralen Mittelfeld: "Es war eine Umgewöhnung, denn ich spiele normalerweise auf der Außenbahn. Ich habe mich aber auch weiter im Zentrum gut eingefunden und das Zusammenspiel mit den Jungs macht natürlich Spaß."

Nasser Al-Khelaifi (Präsident Paris Saint-Germain): "Unser Ziel heute war es zu gewinnen. Wir haben mit 1:3 verloren und ich hoffe, dass uns das in der Champions League weiterhelfen wird. Besser, wir wachen jetzt auf, da es noch nicht zu spät ist. Wir wurden Gruppensieger, aber unser Ziel ist nicht, 1:3 gegen Bayern München zu verlieren. Meiner Meinung nach haben wir nicht dafür gekämpft, das Spiel zu gewinnen."

Unai Emery (Trainer Paris Saint-Germain): "Das Team hat keine Niederlage verdient. Wir hatten zwei Großchancen in der ersten Halbzeit, aber Bayern war besser. Im zweiten Durchgang haben wir unsere Sache besser gemacht, waren defensiv besser organisiert und waren dem 2:2 sehr nahe. Dann hat sich Thiago Silva verletzt und Bayern hat das 3:1 erzielt. Aber wir stehen nach sechs Spielen auf Rang eins."