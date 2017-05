Torres: "Gewinn der Königsklasse ist möglich"

Donnerstag, 11.05.2017

"Ich habe mit Atletico verschiedene Phasen erlebt und diese ist der Beginn von etwas Großem", sagte der 33-Jährige nach dem Spiel. "Wir haben alle gewonnen heute, glauben an uns und auch der Sieg in der Champions League ist bald möglich".

Obwohl Atletico 2014 und 2016 im Finale gegen Real unterlag, verliert Torres nicht den Glauben an den Sieg in der Königsklasse. "Wir sind noch nicht an unserer Grenze, sondern an einem großartigen Punkt unserer Geschichte. Jetzt müssen wir noch den nächsten Schritt machen."

Atletico bezwang Real zwar im Rückspiel mit 2:1, schied aber dennoch aus, da das Team das Hinspiel 0:3 im Bernabeu verloren hatte.

