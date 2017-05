Atletico am Scheideweg

Mittwoch, 10.05.2017

Was bedeutet das bevorstehende Aus in der Champions League?

Atletico hat es zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ins Halbfinale der Champions League geschafft und sich somit weiter in der europäischen Fußballspitze etabliert. Während die Madrilenen bei den vergangenen Anläufen auf den großen Titel aber jeweils nur äußerst knapp scheiterten, deutet in diesem Jahr alles auf ein deutliches Aus hin. Die Verantwortungsträger werden sich deshalb zwangsläufig hinterfragen müssen.

Große Auswirkungen auf die Zukunft hat das bevorstehende Aus jedoch keine. In der Primera Division haben die Rojiblancos den dritten Tabellenplatz, der zu einer neuerlichen direkten Champions-League-Qualifikation berechtigt, so gut wie sicher. Auch die kommende Königsklassen-Saison wird also mit Atletico-Beteiligung stattfinden. Dabei werden die Madrilenen einen neuerlichen Anlauf auf den großen Titel unternehmen.

In welcher Besetzung dieser Anlauf genommen wird, ist jedoch weitestgehend unklar: Top-Stürmer Antoine Griezmann und Trainer Diego Simeone sind unschlüssig, ob sie es erneut mit Atletico versuchen wollen. Die Gespräche in den Tagen nach dem Halbfinal-Rückspiel werden entscheiden, ob es das Atletico der vergangenen Jahre auch in der neuen Saison gibt, oder ob ein größerer Umbruch bevorsteht.

