Torres: Griezmann sollte bei Atletico bleiben

Freitag, 14.04.2017

"Wo kriegt man denn etwas Besseres geboten als bei Atletico?", fragte Torres im Interview mit BBC Football Focus. "Nicht bei vielen Klubs dieser Welt jedenfalls. Ich hoffe, er kann für immer bei uns bleiben. Aber es ist normal, dass alle einen haben wollen, wenn man zu den Besten der Welt gehört."

"Die meisten Vereine haben nicht so viel zu bieten wie Atletico: Kampf um den Liga-Titel, Chancen auf die Champions League. Atletico ist generell eines der am meisten respektierten Teams der Welt", fügte der Spanier an und resümierte: "Es gibt keinen Grund, zu gehen."

Griezmann spielt seit 2014 bei Atletico, wo er zum Weltklasse-Spieler reifen konnte. Sein Vertrag, den er im Sommer 2016 verlängerte, läuft noch bis 2021.

