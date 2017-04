BVB und Monaco kümmern sich um Fans

Dienstag, 11.04.2017

Unter "#bedforawayfans" konnten Auswärtsfahrer in den sozialen Netzwerken nach Schlafmöglichkeiten suchen, die von Dortmundern angeboten wurden. Der BVB wies öffentlich auf diese Aktion hin.

AS Monaco unterstützte seine Fans derweil finanziell. Der Verein gab an, sich mit bis zu 80 Euro an allen Kosten zu beteiligen, die durch die Umstände verursacht würden.

In den sozialen Netzwerken fanden sich zahlreiche hilfsbereite Menschen. Das "Hotel Post" in Lüdinghausen bot Monaco-Fans Berichten zufolge sogar eine kostenfreie Übernachtung an.