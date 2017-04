BVB-Bus: "Ernstzunehmende Sprengsätze"

Dienstag, 11.04.2017

Über Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. "Das waren keine Silvesterböller, was die Sache für uns nicht einfacher macht", sagte Gunnar Wortmann von der Polizei NRW bei N24.

Vor dem geplanten Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den AS Monaco waren in der Nähe des BVB-Busses auf dem Weg zum Stadion drei Sprengsätze explodiert. BVB-Innenverteidiger Marc Bartra erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Arm und musste im Krankenhaus versorgt werden. Das Viertelfinal-Hinspiel wird am Mittwoch (18.45 Uhr) nachgeholt.

Alles zu Borussia Dortmund