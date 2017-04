Nach Spielabsage: Monaco trainiert im Stadion

Dienstag, 11.04.2017

Auf dem Weg zum Stadion explodierten in der Nähe des BVB-Busses drei Sprengsätze. BVB-Innenverteidiger Marc Bartra erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Arm und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Mannschaftsbus wurde zudem beschädigt. Das Viertelfinal-Hinspiel wird am Mittwoch (18.45 Uhr) nachgeholt.

