Raul: Real sind Comeback-Könige, Barca nicht

Mittwoch, 08.03.2017

"Wenn irgendein Klub in der Lage ist, solch einen Rückstand aufzuholen, dann ist es Real Madrid. Denn das ist deren Spezialität", sagte Raul im Interview mit Le Figaro.

"Barcelona müsste wirklich ein außergewöhnliches Spiel machen und PSG einen schrecklichen Tag erwischen. Also denke ich, dass es eher schwierig für Barcelona wird."

"Wenn PSG genau wie im Hinspiel spielt, dann wird es nahezu unmöglich für Barca, vier oder fünf Tore zu schießen, wie sie es so oft in der Liga tun", fügte der Spanier an.

Während die Katalanen sich noch an die Chance im Rückspiel klammern, sind die Königlichen aus Madrid bereits sicher im Viertelfinale, nachdem sie beide Spiele gegen Neapel mit 3:1 gewinnen konnten.

Raul Gonzales Blanco im Steckbrief