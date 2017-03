Navas: Ramos hat den "Stürmerinstinkt"

Mittwoch, 08.03.2017

"Ramos ist ein sehr wichtiger Spieler. Er ist immer zur Stelle, um uns zu helfen", sagte Navas der offiziellen Vereinswebseite. "Er hat einen Stürmerinstinkt in sich. Wann auch immer er bei Ecken in die Luft steigt, glauben wir an ihn. Er hat die Fähigkeit, den Ball unterzubringen, wo er möchte."

In der 51. Minute erzielte Ramos zunächst per Kopf den Ausgleich, nachdem Dries Mertens die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte, und fand nur sechs Minuten später erneut das Tor. Zugeschrieben wurde der Treffer jedoch ebenfalls Mertens, da dieser den Ball noch mit der Stirn berührt hatte.

Bereits gegen Barcelona im Dezember markierte Ramos den wichtigen Ausgleich. Auch 2014 und 2016 in den beiden Finals der Champions League konnte sich Real auf die Qualitäten des Verteidigers verlassen. In der laufenden Saison erzielte Ramos bereits neun Tore in 28 wettbewerbsübergreifenden Spielen - eine neue Bestmarke für den 30-Jährigen.

Sergio Ramos im Steckbrief