Conte soll Vertrag vorzeitig verlängern

Mittwoch, 08.03.2017

Die chinesischen Besitzer des Mailänder Klubs hofften, den italienischen Erfolgs-Coach überzeugen zu können, in die Serie A zurückzukehren. Dem ging das Gerücht voran, dass Conte seine Familie in Italien vermissen würde. Auch die Katalanen zeigten angeblich Interesse an dem 47-Jährigen, nachdem Luis Enrique seinen Rücktritt am Ende der Saison angekündigt hatte.

Nichtsdestotrotz dementierte der Italiener die Gerüchte, die in den Medien kursierten, und bekannte sich zuletzt auf einer Pressekonferenz zum Klub. Nun scheint es so, als ob Conte alle Spekulationen über seine Zukunft zunichtemachen könnte und einen neuen Vertrag bei den Blues unterschreibt.

Contes aktuelles Arbeitspapier an der Stamford Bridge läuft bis Juni 2019.

Antonio Conte im Steckbrief