Shakespeare zu Titel-Chancen: "Warum nicht?"

Montag, 13.03.2017

Auf die Frage, ob Leicester die Champions League gewinnen kann, antwortete der Nachfolger von Claudio Ranieri: "Warum nicht? Wir sind noch dabei. Wir müssen es versuchen und in jedem Spiel wettbewerbsfähig sein."

Zunächst muss aber die Hürde Sevilla genommen werden. Die Engländer gehen mit einer 1:2-Niederlage in das Rückspiel zu Hause im King Power Stadium.

"Es ist eine große Möglichkeit für uns und wir werden unser Bestes versuchen. Wir haben 90 Minuten oder vielleicht sogar 120 Minuten dafür Zeit. Wir haben sogar für ein mögliches Elfmeterschießen geübt", so Shakespeare. "Die Stimmung im Stadion wird auf jeden Fall einzigartig sein."

Erstes Spiel als Chefcoach

Die Begegnung gegen Sevilla ist das erste Spiel, seitdem bekannt wurde, dass Shakespeare bis mindestens Saisonende Trainer bleibt. Dennoch will er in seinem ersten Champions-League-Spiel als Chefcoach kühlen Kopf bewahren. "Hoffentlich kann ich ruhig bleiben, um zu verhindern, dass meine Spieler zu übermotiviert auftreten. Aber natürlich werde ich aufgeregt sein", so der Trainer.

Shakespeare war nach Ranieris Entlassung zunächst Interimstrainer der Foxes. Als er seine beiden ersten Spiele gewinnen konnte, wurde er zumindest bis Saisonende zum Cheftrainer ernannt.

