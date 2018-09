Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Am 5. Spieltag der Bundesliga gastiert die Eintracht aus Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach. Während die Eintracht nach holprigem Saisonstart zurück in der Spur ist, musste Gladbach am vergangenen Wochenende die erste Saisonpleite hinnehmen. Hier gibt's alle Informationen zur TV-Übertragung, den Personalien und Livestreams.

Die Eintracht reist mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein an den Niederrhein. Nach einem Sieg in Unterzahl gegen Olympique Marseille und einem Punktgewinn gegen RB Leipzig ist die anfängliche Panik vor einer desaströsen Saison verflogen.

Die Fohlen-Elf startete anders als die Eintracht hingegen beachtlich in die Saison. Am Samstag musste die Borussia allerdings die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Wann und wo spielt Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt?

Spiel Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt Datum Mittwoch, 26. September 2018 Uhrzeit 20:30 Uhr Stadion BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: Aufstellungen und Kader-News

So könnten die Teams spielen:

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Strobl, Wendt - Zakaria, Hofmann, Neuhaus - Herrmann, Hazard, Plea

Sommer - Elvedi, Ginter, Strobl, Wendt - Zakaria, Hofmann, Neuhaus - Herrmann, Hazard, Plea Frankfurt: Trapp - N'Dicka, Abraham, Hasebe - Kostic, Fernandes, Gacinovic, da Costa, de Guzman - Jovic, Haller

Vorschau aufs Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt