FC Schalke 04 und Domenico Tedesco: Die heikle Frage nach dem TedesKO

Der FC Schalke 04 liegt nach dem 0:4-Debakel gegen Fortuna Düsseldorf am Boden, doch Domenico Tedesco beweist in der größten Krise seiner noch jungen Trainerkarriere Stil. Doch wie auch er die Leistung seiner Mannschaft einordnete, wäre alles andere als ein vorzeitiges Aus des Trainers eine Überraschung. Vor allem für den neuen Sportvorstand Jochen Schneider ist dies eine heikle Situation.

Nein, wirklich vergleichbar sind die beiden Szenen in Gänze nicht. Doch auch wenn es einst vor dem Spiel geschah, der Gang von Domenico Tedesco vor die schäumende Schalker Nordkurve am Samstagnachmittag erinnerte zumindest ein wenig an die Abschiedsrunde von Ralf Rangnick im Dezember 2005.

Der größte Unterschied dabei: Bei Rangnick stand das Ende seiner Trainertätigkeit beim FC Schalke 04 bereits fest. Im Falle von Tedesco bleiben derzeit nur Spekulationen und Interpretationen. Was aber feststeht ist, dass es von ungeheurer Größe zeugte, wie sich Tedesco dort, wo das Schalker Fan-Herz am höchsten schlägt, bereitwillig bepöbeln ließ.

0:4 hatte Schalke 04 zuvor gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verloren. Dabei hatte S04 viel mehr als lediglich eine deftige Pleite kassiert: Die Schalker haben das erboste Publikum endgültig verloren - und allem Anschein nach auch der Trainer sein Team.

Von Naldo bis Bruma: Schalkes Neuzugänge unter Christian Heidel © getty 1/28 Seit seinem Amsantritt 2016 hat Christian Heidel insgesamt 28 Spieler verpflichtet. SPOX zeigt euch, welche Spieler der Kaderplaner nach Gelsenkirchen lotste. © getty 2/28 Naldo: Kam vor der Saison 16/17 ablösefrei vom VfL Wolfsburg. Bestritt für die Königsblauen 80 Pflichtspiele, in denen er neun Mal traf. Während der Vizemeisterschaft noch Leistungsträger, wurde er im Januar 2019 zum AS Moncao abgeschoben. © getty 3/28 Robert Leipertz: Zur Saison 16/17 zog Christian Heidel die Kaufoption des Mittelfeldspielers in Höhe von 300.000 Euro. Bereits am 3. Juli 2016 wurde Leipertz für 1,5 Millionen Euro an den FC Ingolstadt verkauft. © getty 4/28 Breel Embolo: Der Schweizer kam zur Saison 16/17 für 22,5 Millionen Euro vom FC Basel. Aufgrund zahlreicher Verletzungen absolvierte der Stürmer bisher nur 48 Spiele, in denen er lediglich neun Tore erzielte und sechs weitere auflegte. © getty 5/28 Coke: In ersten Jahr holte Heidel den spanischen Rechtsverteidiger für vier Millionen Euro vom FC Sevilla. Direkt im ersten Spiel verletzte sich der Neuzugang am Kreuzband. Nach zehn Partien wurde Coke 2018 nach Levante verliehen und später verkauft. © getty 6/28 Abdul Rahman Baba: Kam zur Saison 16/17 vom FC Chelsea für rund 500.000 Euro auf Leihbasis. Für die Königsblauen kam der Linksverteidiger in zwei Jahren auf 26 Einsätze. Die Leihe wurde im Winter 2018 vorzeitig beendet. © getty 7/28 Nabil Bentaleb: Wurde im August 2016 von Tottenham ausgeliehen. Der Algerier schwankte zwar in seinen Leistungen, dennoch wurde er 2017 für 19 Millionen Euro fest verpflichtet. In der laufenden Saison geriet er ab und zu mit Trainer Tedesco aneinander. © getty 8/28 Benjamin Stambouli: Wechselte zum Ende der Sommertransferphase 2016 von PSG zu S04. Knapp acht Millionen Euro ließen sich die Schalker den Abräumer kosten. Seitdem absolvierte der Franzose 83 Pflichtspiele und wurde zum Leistungsträger. © getty 9/28 Yevhen Konoplyanka: Zunächst 16/17 ausgeliehen, wurde der Ukrainer zur Saison 17/18 für 12,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Der Flügelspieler stand bislang 74 Mal für S04 auf dem Rasen. Seine Leistungen: mal hui, mal pfui. © getty 10/28 Holger Badstuber: Im Winter 2017 kam der ehemalige Nationalspieler auf Leihbasis nach Gelsenkirchen. In zwölf Pflichtspielen konnte Badstuber aber wenig überzeugen, sodass die Leihe im Sommer nicht verlängert wurde. © getty 11/28 Guido Burgstaller: Ebenfalls ein Wintertransfer. Für lediglich 1,5 Millionen Euro kam der Angreifer aus Nürnberg. Das Mentalitätsmonster kommt in 84 Partien auf 28 Tore und elf Vorlagen. © getty 12/28 Daniel Caligiuri: Zum Ende der Wintertransferphase kam Caligiuri im Januar 2017 für knapp 2,5 Millionen Euro aus Wolfsburg. Seitdem lief er in 91 Spielen für Königsblau auf. Der Stammspieler wurde von Tedesco zum Rechtsverteidiger umgeschult. © getty 13/28 Pablo Insua: Der Spanier wechselte im Sommer 2017 für 3,5 Millionen Euro von Deportivo La Coruna zu den Schalkern. Da er nur in einem Spiel zum Einsatz kam, wurde der Linksverteidiger nach Huesca verliehen. © getty 14/28 Amine Harit: Der Marokkaner kam für 8 Millionen Euro vom FC Nantes. In 57 Spielen konnte er allerdings nur manchmal seine Klasse zeigen. Im Januar holte er sich einen Anpfiff von Tedesco ab. Er müsse "an seiner Professionalität arbeiten". © getty 15/28 Bastian Oczipka: 4,5 Millionen Euro ließ sich S04 die Dienste des Linksverteidigers kosten. Stand bislang 47 Mal für die Knappen auf dem Feld. © getty 16/28 Michael Langer: Wechselte zur Saison 17/18 ablösefrei aus Norrköping in den Pott. Der Ersatzmann kam für Schalke aber noch nicht zu einem Pflichtspieleinsatz. © getty 17/28 Sascha Riether: Mister Zuverlässig war bereits von 2015 bis 2017 bei den Schalkern. Im Oktober 17 entschloss sich Heidel dazu, dem Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2019 zu geben. Insgesamt kommt er auf 29 Einsätze. © getty 18/28 Cedric Teuchert: Den jungen Stürmer verpflichteten Heidel & Co. im Winter 2017 für eine Million Euro aus Nürnberg. Nahm bislang oft auf der Bank Platz, sodass er nur auf 13 Einsätze kommt. © getty 19/28 Marko Pjaca: Der Außenspieler wurde im Januar 2018 aus Florenz ausgeliehen. In seinen neun Einsätzen konnte der Kroate wenig überzeugen. Daher ging es für ihn zurück zu Juventus Turin, er wurde aber direkt nach Florenz weiter verliehen. © getty 20/28 Mark Uth: Der Nationalstürmer kam im Sommer 2018 ablösefrei aus Hoffenheim. Trotz 25 Partien für S04 sind Tedesco und sein Team weiter auf der Suche nach der idealen Postion für den gelernten Stürmer. © getty 21/28 Steven Skrzybski: Für 3,2 Millionen Euro kam der Angreifer von Union Berlin. Durch mehrere Muskelverletzungen verpasste der Deutsche 15 Partien. Daher lief er nur in elf Partien für Königsblau auf. © getty 22/28 Suat Serdar: Der 21-Jährige wechselte für stolze elf Millionen Euro nach Schalke. Seine Leistungen in 26 Pflichtspielen: schwankend. Im letzten Liga-Heimspiel gegen Freiburg holt er sich die Rote Karte ab und fehlt Schalke noch zwei weitere Spiele. © getty 23/28 Salif Sane: Der Innenverteidiger wechselte für 8 Millionen Euro aus Hannover in den Pott. Als Leistungsträger eingeplant, hat Sane nach 31 Pflichtspielen noch ein wenig Luft nach oben. © getty 24/28 Omar Mascarell: Stolze 10 Millionen Euro überwies Schalke an Real Madrid, um sich die Dienste des ehemaligen Frankfurters zu sichern. Zunächst als Flop tituliert, entwickelte sich Mascarell immer mehr zum Leistungsträger. © getty 25/28 Hamza Mendyl: Der Linksverteidiger kam für 7 Millionen Euro von OSC Lille. In seinen bislang 14 Spielen für Königsblau spielte der gelernte Linksverteidiger auch schon Stürmer. © getty 26/28 Sebastian Rudy: Als Königstransfer angedacht, entwickelte sich der 16-Millionen-Mann zum Flop. Tiefpunkt der Beziehung Tedesco-Rudy war die Auswechslung in München, wo der Nationalspieler bereits nach 33 Minuten runter musste. © getty 27/28 Rabbi Matondo: Im Winter zahlte S04 9 Millionen Euro an Manchester City, um sich die Dienste des Außen zu sichern. Die Rückkaufoption der Skyblues soll bei rund 50 Millionen Euro liegen. Bislang ist Matondo nach drei Partien noch ohne Scorerpunkt. © getty 28/28 Jeffrey Bruma: Die Leihgabe des VfL Wolfsburg bestritt bereits fünf Spiele für Königsblau. Beim Innenverteidiger hält Schalke im Sommer eine Kaufoption.

Tedesco über Schalker Mannschaft: "Im Spiel war sie eher tot"

Denn die Knappen lieferten über 90 Minuten eine in allen Belangen desaströse Vorstellung ab - eine Woche nach dem 0:3-Debakel in Mainz, als der vermeintliche Tiefpunkt bereits erreicht schien und Sportvorstand Christian Heidel unmittelbar nach Spielschluss seinen Rückzug verkündete.

Am Tag nach der Pleite gegen den FSV kam es zu einer "großen Aussprache" (Tedesco) innerhalb des Teams. Die vergangene Woche sollte daher einen unbeschwerten Startschuss für den letzten Abschnitt einer ohnehin längst verkorksten Spielzeit bilden. "Wir können nicht aggressiver und intensiver trainieren als diese Woche", sagte ein konsternierter Tedesco nach der erneuten Enttäuschung. "Wir hatten ein gutes Gefühl. Die Mannschaft war lebendig. Nicht nur im Training, auch vor dem Spiel."

Und dann ließ der junge Coach den Satz fallen, der letztlich die Crux der aktuell so verfahrenen Schalker Situation darstellt: "Aber im Spiel war sie eher tot." Schon zuvor gab Tedesco auf der Pressekonferenz ein vernichtendes Urteil zu seiner Mannschaft ab. Als extrem schlecht, leblos, brotlos, mutlos, kraftlos, sehr nervös kanzelte er den Auftritt ab - "und leer, sehr leer."

Schalke 04 präsentiert sich wie ein Absteiger

Wenn ein Trainer solch vernichtende Attribute bemüht, um die Leistung seiner Truppe zu beschreiben, ist dies in der langen Geschichte der Bundesliga in den allermeisten Fällen die letzte Einschätzung gewesen, die ein Übungsleiter abgeben darf. Zumal sich zu den zwei peinlichen Auftritten zuletzt alarmierende Statistiken gesellen: Sechs Mal in Serie blieb Schalke nun schon ohne Sieg, in den letzten drei Bundesliga-Heimspielen schoss man kein einziges Tor (Einstellung des Vereinsnegativrekords) und die 23 Punkte nach 24 Spielen bedeuten die schlechteste Bilanz seit 36 Jahren.

Kurzum: Schalke präsentiert sich wie ein Absteiger und hat Glück, dass dies mit Nürnberg, Hannover und Stuttgart seit Wochen auch drei weitere Mannschaften tun. Doch der S04 hat freilich einen gänzlich anderen Anspruch: Die Knappen sind amtierender Vizemeister und noch in der Champions League vertreten.

Er sei keiner, der sich verpisst und er werde alles dafür tun, das Ruder wieder herum zu reißen, äußerte sich der Coach kämpferisch zu seiner Zukunft: "Wir haben eine Woche Vorbereitung für das kommende Spiel. Wir müssen uns neu aufstellen für Bremen. Es geht nicht um mich, zumindest mache ich mir darüber keine Gedanken."

Heikle Angelegenheit für Jochen Schneider

Das ist auch nicht nötig, denn dafür sind auf Schalke andere Personen zuständig. Der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies zum Beispiel schloss eine schnelle Entscheidung aus. "Der neue Sportvorstand wird sich am Dienstag vorstellen und sich zur Lage äußern. Ich werde jetzt nicht Trainer aus- oder einstellen."

An dieser Stelle ist das Schalker Dilemma nun perfekt: Jochen Schneider, erst in der vergangenen Woche als Heidel-Nachfolger von RB Leipzig nach Gelsenkirchen geholt, wird erst am Montag in den Vorstand berufen, wenn der Aufsichtsrat zusammentrat. Vorher kann der für die Trainerfrage verantwortliche 48-Jährige diese nicht beantworten.

Als erste Amtshandlung bei seiner eigenen Vorstellung im neuen Klub allerdings gleich den Trainer entlassen? Das wäre für den ohnehin nicht mit dem großen Scheinwerferlicht vertrauten Schneider eine äußerst heikle Angelegenheit. Zwar könnte ihm Tedesco zuvorkommen und seinen Rücktritt anbieten, doch das wäre nach den eindeutigen Aussagen wiederum eine nicht besonders glaubwürdige Kehrtwende des Trainers.

Mit Tedesco in Bremen wäre eine Überraschung

Zumal der Fall Tedesco auch anders gelagert ist als bei Heidel, der mit seinem erklärten Rückzug am vergangenen Samstag letztlich einem Rauswurf zuvorkam, dadurch die Kommunikationshoheit in der Angelegenheit erlangte und sein Gesicht wahren konnte.

"Spätestens seit dem Mainz-Spiel muss jedem klar sein, in welcher Situation wir sind. Wir stecken unten drin, wir brauchen ganz dringend Punkte. Es war schwer zu ertragen, dass wir gegen Mainz unsere Grundtugenden nicht zeigten. Da brauchten wir ein, zwei Tage, um das zu verkraften", sagte Tedesco unter der Woche.

Diesmal wird Schalke jedoch gezwungen sein, diesen Prozess zu beschleunigen - und womöglich zu handeln. In dieser Gemengelage wäre es jedenfalls eine große Überraschung, sollte Tedesco am Freitag bei Werder Bremen noch auf der Schalker Bank sitzen.