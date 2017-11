Auf dem Zahnfleisch Richtung Winterpause

Bundesliga Sa Jetzt BVB - S04: Alle Highlights des Revierderbys NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Premier League Live Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Live Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Live Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Live Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Western Sydney -

Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup CF Pachuca -

Wydad Casablanca Championship QPR -

Leeds United Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Primeira Liga Boavista -

Sporting CP Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Brom (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED)

Nach dem glücklichen Erfolg in der Champions League beim RSC Anderlecht stolpert der FC Bayern München in Mönchengladbach. Die Münchner zeigen dabei Muster aus der Ära Carlo Ancelotti, das größere Problem aber ist die dünne Personaldecke.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München spielt am Mittwoch gegen den TSV Buchbach. Ein wichtiges Spiel, um vielleicht den Rückstand auf den TSV 1860 München, derzeit acht Punkte vor den sechstplatzierten Münchnern, nochmal zu verkürzen. Coach Tim Walter wird dabei aber nicht aus dem Vollen schöpfen können, denn seine wichtigsten Spieler werden momentan eine Ebene höher gebraucht.

Sechs Spieler hatte der FC Bayern in Gladbach nur auf der Bank, erlaubt ist in der Bundesliga ein 18-Mann-Kader. Drei der sechs Ersatzspieler waren Kwasi Wriedt, Niklas Dorsch und Marco Friedl, die zwar zum Teil Profiverträge haben, aber eigentlich zum Kader der Amateure gehören.

Außerdem saßen da noch Tom Starke, der vor der Saison seine Karriere schon beendet hatte, Kingsley Coman und Jerome Boateng.

Heynckes bemängelt schwache erste Halbzeit

Boateng war es, der nach dem glücklichen Sieg in der Champions League beim RSC Anderlecht warnende Worte an seine Kollegen gerichtet hatte und mangelnde Aggressivität und Konzentration ausgemacht hatte. Auch Heynckes hatte seine Mannschaft in Belgien nicht wiedererkannt.

In seiner Heimat Mönchengladbach fand er sie auch nur in Teilen der ersten 45 Minuten wieder. "Wir haben aufgrund der ersten Halbzeit verloren", sagte Heynckes. "Wir haben zu wenig investiert, zu langsam gespielt, die Drehzahl erhöht und keinen Rhythmus gefunden."

Ist der Kader des FC Bayern zu klein?

Der offensichtlichste Grund für die erste Leistungsdelle unter Heynckes sind die Verletzungsprobleme. Vor der Partie gegen die Borussia fehlten Manuel Neuer, Thomas Müller, Arjen Robben, Franck Ribery, David Alaba, Thiago Alcantara und Rafinha. In Gladbach kamen Juan Bernat (Ziehen im Oberschenkel) und James Rodriguez (Verdacht auf Gehirnerschütterung) hinzu.

Viel Arbeit für die neue medizinische Abteilung unter der Leitung von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Einige Kritiker sehen sich in dieser Extremsituation darin bestätigt, dass der Kader der Münchner zu klein sei. Ansichtssache.

Viel interessanter ist da schon die Suche nach der Entstehung der ganzen Verletzungen. Externe Einflüsse wie bei James sind nicht zu kontrollieren, die Häufung der Muskelverletzungen werfen aber Fragen auf.

Woher kommen die vielen Verletzungen?

Heynckes hat bisher nicht nur einmal betont, dass er ein sehr vorsichtiger Trainer sei, der bei nicht ganz fitten Spielern kein Risiko eingehe. Er hat aber mindestens ebenso oft betont, dass er die Intensität im Training deutlich nach oben gefahren habe.

Beim FC Bayern müssen sie sich jetzt also mit der Frage beschäftigen, ob die Spieler nach der Belastungserhöhung und den anstrengenden ersten Wochen unter Heynckes mit vielen wichtigen Spielen in ein kleines Loch fallen. Oder bzw. und ob den Spielern vielleicht auch aufgrund von Versäumnissen in der Vorbereitung gewisse Grundlagen fehlen.

Schon vor Ancelottis Entlassung wurde in München viel über die Methoden seines rauchenden Fitnesstrainers Giovanni Mauri diskutiert. Allerdings hatten die Bayern über weite Strecken der Vorsaison unter dem Italiener kaum Verletzungssorgen.

Zu viele Flanken aus dem Halbfeld

Die Bayern brauchen vor allem ihre Offensivspieler, um sich gegen Bollwerke wie das der Gladbacher Chancen zu erspielen. Wie schon in der Ära Ancelotti griffen die Münchner zu oft auf das Mittel der ungezielten Flanke aus dem Halbfeld zurück.

Bereits bei der ersten Niederlage der Saison in Hoffenheim war das ineffiziente Flügelspiel ein Knackpunkt, in Gladbach standen 38 Flanken aus dem Spiel zu Buche.

Dennoch wäre auch gegen die Borussia aufgrund der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei (Heynckes: "Wir haben nur noch auf ein Tor gespielt und auch läuferisch überzeugt.") ein Punktgewinn nicht unverdient gewesen. Auf der anderen Seite hatte sich der erste Punktverlust nach dem Auftritt und der langen Verletztenliste in Anderlecht auch abgezeichnet.

Eine Woche zum Wundenlecken

Personell kommen die Bayern gerade auf dem Zahnfleisch daher. Sie haben jetzt eine Woche Pause, um ihre Wunden zu lecken. Eine Rückkehr von Müller, Alaba, Rafinha und Bernat im Heimspiel gegen Hannover 96 ist wahrscheinlich, auch bei Robben und James besteht Hoffnung.

Bei der angespannten Situation muss Heynckes aber möglicherweise bis zum Ende der Vorrunde auch noch einmal über seinen Schatten springen und bei dem einen oder anderen Spieler mehr Risiko gehen. Bei Coman hat er das bei dessen Einsatz in Hamburg schon mal getan.

Der Trainer hat in den letzten Wochen immer wieder betont, dass er noch viel Arbeit vor sich habe. Durch die sechs ausstehenden Spiele bis zur Winterpause werden sich die Bayern durchkämpfen müssen, dann haben sie in der kurzen Winterpause etwas Zeit, um sich personell und spielerisch zumindest in Teilen neu aufzustellen.