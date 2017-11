Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Serie A Live Hellas Verona -

Der 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2017/18 steht an und für BVB-Trainer Peter Bosz könnte das Revierdery gegen den wiedererstarkten FC Schalke 04 schon einem Endspiel gleichkommen. Ganz anders sieht's beim FC Bayern München aus, der seine Siegesserie weiter fortsetzen will. Im Tabellenkeller hofft der 1. FC Köln auf den ersten Saisonsieg. Hier gibt's alle Infos zu allen Begegnungen des Spieltags, die Tabelle, Liveticker, die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Borussia Dortmund steht mit dem Rücken zur Wand. Zuletzt setzte es für die Schwarzgelben drei Pleiten in Folge, am vergangenen Spieltag zog sogar der große Rivale aus Gelsenkirchen in der Tabelle vorbei - zum ersten Mal nach 911 Tagen.

Umso brisanter dürfte das Revierderby diesmal werden. Für den BVB geht es darum, endlich wieder in die Spur zu kommen, während S04 seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen möchte.

An der Spitze marschiert derweil der FC Bayern von Sieg zu Sieg. Mit Borussia Mönchengladbach wartet nun aber ein schweres Brett, immerhin befindet sich die Offensive der Fohlen momentan in Topform.

Während Werder Bremen dank eines Dreierpacks von Max Kruse am 12. Spieltag den ersten Saisonsieg feierte, tragen die Kölner immer noch die rote Laterne durch die Liga - mit mageren zwei Pünktchen im Gepäck. Klappt's gegen die kriselnde Hertha mit dem ersten Dreier?

Alle Spiele des 13. Spieltags

Anstoßzeit Partie Ergebnis Fr., 20:30 Uhr Hannover 96 - VfB Stuttgart Sa., 15:30 Uhr Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Sa., 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen Sa., 15:30 Uhr FC Augsburg - VfL Wolfsburg Sa., 15:30 Uhr RB Leipzig - SV Werder Bremen Sa., 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg - 1. FSV Mainz 05 Sa., 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München So., 15:30 Uhr Hamburger SV - TSG 1899 Hoffenheim So., 18:00 Uhr 1. FC Köln - Hertha BSC

wird geladen

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 30:8 22 29 2. Schalke 04 12 16:10 6 23 3. RB Leipzig 12 20:15 5 23 4. Borussia M'gladbach 12 21:21 0 21 5. Borussia Dortmund 12 29:16 13 20 6. TSG Hoffenheim 12 21:15 6 20 7. Eintracht Frankfurt 12 14:12 2 19 8. Hannover 96 12 15:15 0 18 9. Bayer Leverkusen 12 25:18 7 17 10. FC Augsburg 12 16:14 2 16 11. VfB Stuttgart 12 12:15 -3 16 12. 1. FSV Mainz 05 12 13:17 -4 15 13. Wolfsburg 12 16:17 -1 14 14. Hertha BSC 12 16:19 -3 14 15. Hamburger SV 12 10:20 -10 10 16. Werder Bremen 12 8:14 -6 8 17. SC Freiburg 12 7:24 -17 8 18. 1. FC Köln 12 4:23 -19 2

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags