"Sind fassungslos über die zweite Halbzeit"

Bundesliga Sa Jetzt BVB - S04: Alle Highlights des Revierderbys Serie A Live Chievo Verona -

SPAL Serie A Live Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Live Liverpool -

Chelsea Primera División Live Real Betis -

Girona Championship Live Sheffield Utd -

Birmingham Ligue 1 Live Caen -

Bordeaux Ligue 1 Live Dijon -

Toulouse Ligue 1 Live Metz -

Amiens Ligue 1 Live Montpellier -

Lille Ligue 1 Live Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Strasbourg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas

Nach dem spektakulären 4:4-Unentschieden zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ist die Enttäuschung beim BVB groß. Für S04 ist das Remis derweil wie ein Sieg. Werder Bremen ärgert sich über eine unnötige Niederlage gegen RB Leipzig.

Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Es ist schwer, weil man im Körper nur Enttäuschung fühlt. Das darf nicht passieren, wenn man in der ersten Halbzeit so gut, kräftig und überzeugend spielt. In der zweiten Halbzeit hätten wir vielleicht mit Auba das fünfte Tor machen müssen. Das darf nie passieren, dass man am Ende 4:4 spielt. Auch nicht, wenn wir eine Rote Karte bekommen. Wir haben keinen Fußball mehr gespielt und die Räume nach vorne nicht genutzt."

... zur Gelb-Roten Karte von Pierre-Emerick Aubameyang: "Das darf nicht passieren. Er wollte helfen, aber das war zu aggressiv. Vor allen Dingen weil er schon die Gelbe Karte hatte. Aber in der ersten Halbzeit musste Kehrer auch die Gelb-Rote Karte bekommen."

Nuri Sahin (Borussia Dortmund): "Fakt ist, dass wir hinter dem Trainer stehen. Klar ist, dass jetzt Diskussionen aufkommen und alles kritisiert wird. Dass die Fans und die Südtribüne heute gepfiffen haben, das ist absolut verständlich. Gewinnen wir aber das Spiel, dann wird nur über die taktische Genieleistung unseres Trainers geredet. In der ersten Halbzeit haben wir Schalke taktisch komplett zerlegt."

Roman Weidenfeller (Torwart Borussia Dortmund): "Wir haben komplett den Faden verloren und nicht ansatzweise mehr wie in der ersten Halbzeit gespielt. Da sollte sich jeder einzelne Spieler hinterfragen, ob wir dann noch alles in die Partie reingelegt haben. Wir kamen nicht mehr in die Zweikämpfe rein, wir haben keine Kopfballduelle mehr angenommen und haben keinen Fußball mehr gespielt. Dementsprechend muss man sagen, dass Schalke zu Recht noch den Punkt geholt hat."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Wir sind fassungslos über die zweite Halbzeit. Das müssen wir jetzt erst einmal einordnen."

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Derby: "Es war eine ganz schwierige Anfangsphase, in der die Dortmunder uns überrannt haben. Da war jeder Schuss ein Treffer, das ist nicht einfach wegzustecken. Nach 20 Minuten hatten wir dann mit dem Rücken zur Wand stehend schon einigen Bedarf an Änderungen. Wir wollten dann die zweite Halbzeit gewinnen, das war das Ziel. Realistisch wäre nicht gewesen, dass wir noch 4:4 spielen. Nach dem 4:3 haben wir dann alle dran geglaubt. Schalke hat heute bewiesen, dass Schalke Charakter hat. Die Spieler haben bewiesen, dass Sie Mentalität haben und Spektakel bieten können. Das war ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Deswegen sind wir glücklich."

... zur Frage, wie man jetzt feiern werde: "Die Jungs haben gefragt, ob morgen frei sein kann. Das müssen wir uns noch überlegen. Aber eigentlich wäre das schon ein Grund, dass wir morgen frei machen und übermorgen trainieren. Ja, morgen ist frei."

Leon Goretzka (FC Schalke 04): "So ein Derby lebt von den Emotionen. Die Emotionen sind extrem in so einem Spiel. Wir haben heute gewonnen, äh wir haben heute Unentschieden gespielt und eine wahnsinnige Aufholjagd gezeigt. Aber gefühlt sind wir ja Gewinner, das ist schon richtig."

Ralf Fährmann (Torwart FC Schalke 04) zu seinem verbalen Ausraster nach Spielende vor der Südtribüne: "Das war nicht nötig, dafür möchte ich mich entschuldigen. Da habe ich mich ein Stück weit von meinen Emotionen leiten lassen. In den 90 Minuten bekommt man auch Sachen verbal oder nicht verbal an den Kopf geworfen. Aber trotzdem darf ich mich dann nicht so verhalten. Deswegen möchte ich mich da offiziell entschuldigen. Aber ich war einfach bei so einem Spiel von meinen Emotionen geleitet."

wird geladen

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig) zur bevorstehenden Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick: "Ich weiß nicht allzu viel, aber die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern."

Willi Orban (RB Leipzig): "Wir wussten, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer von uns verlangt hat. Mit dem Ergebnis können wir auch sehr zufrieden sein."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich bin sehr enttäuscht, heute wäre ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen. Wir hatten viele Torchancen und Kontergelegenheiten, wo der letzte Ball nicht gepasst hat. Leipzig hat über weite Strecken gut verteidigt. Das ist eine klasse Mannschaft, die ihre Qualitäten hat. Über 90 Minuten wäre ein Punkt verdient gewesen."

Max Kruse (Werder Bremen): "Heute ist es eine sehr unverdiente Niederlage. Wir hatten über 90 Minuten viele gute Aktionen. Nur der letzte Pass war halt nicht gut genug."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir wollten heute defensiv gut stehen. Das haben wir insgesamt sehr gut geschafft. In der zweiten Halbzeit hat die Eintracht viel Druck gemacht. Trotzdem geht der Sieg insgesamt für uns in Ordnung."

Bernd Leno (Torwart Bayer Leverkusen): "Wir sind fit und haben bis zum Ende alles reingehauen. Wir haben kämpferisch ein überragendes Spiel gemacht. Da muss man vor der körperlichen Verfassung der Mannschaft schon den Hut ziehen. Wir wollen unsere Serie nächste Woche gegen Dortmund ausbauen."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Im zweiten Abschnitt haben wir es gut gemacht, die Partie hätte gut und gerne auch mit einem Remis enden können oder vielleicht sogar müssen. Wir sind entsprechend enttäuscht."

Stefan Reuter (Sportdirektor FC Augsburg): "Das war ein ganz wichtiger Dreier. Ich bin super glücklich mit den drei Punkten."

Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg) zu seiner Rückkehr: "Es war natürlich bitter, wenn man hier verliert. Es war ein schwieriges Spiel. Vor allem, wenn man so viele Minuten in Unterzahl spielt."