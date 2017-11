Castro: "Der Kopf ist nicht bei 100 Prozent"

Copa Sudamericana Libertad -

BVB-Trainer Peter Bosz macht die Unsicherheit seiner Mannschaft für die Niederlage gegen Tottenham Hotspur verantwortlich. Auch Gonzalo Castro spricht von einem mentalen Problem. Ganz anders ist die Stimmung bei RB Leipzig: Ralph Hasenhüttl spricht von der besten Leistung in der Champions League und lobt Timo Werner in höchsten Tönen.

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund): "Nach dem 1:1 hat man gesehen, dass den Spielern das Vertrauen gefehlt hat, weiter zu machen. In der ersten Halbzeit haben wir kompakt verteidigt und einige Torchancen herausgespielt. Das haben wir nach dem 1:1 nicht mehr gemacht. Das Vertrauen fehlt. Wenn man bei einer großen Mannschaft wie dem BVB so lange nicht gewinnt, passiert das, auch wenn es nicht passieren darf. Ich war stolz auf meine Mannschaft, wie wir die erste Halbzeit gekämpft und gespielt haben. Aber danach war es dünn. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir das Spiel gegen Schalke gewinnen. Auch für meine Position, das ist klar."

Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir sind nach dem 1:1 eingebrochen, hatten keine Torchancen mehr und kassieren dann ein dummes zweites Gegentor. Da kommt alles zusammen. In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und gut gestanden."

... die Krise: "Wenn man wüsste, wie man das reparieren kann, hätten wir das schon gemacht. Wir kassieren unglückliche Gegentore, verlieren Spiel für Spiel und irgendwann macht sich das im Kopf bemerkbar. Wir wollen alles, aber der Kopf ist nicht bei 100 Prozent. Man fängt an nachzudenken."

... Peter Bosz: "Wir vertrauen dem Trainer und stehen hinter ihm. Das hat man in beiden Halbzeiten gesehen."

Mario Götze (Borussia Dortmund): "Wenn wir das wüssten, was nach dem 1:1 passiert ist, dann wären wir schlauer. Wir hatten eigentlich alles unter Kontrolle - und dann kriegen wir wie in Stuttgart (1:2; Anm. d. Red.) kurz nach der Pause ein Gegentor. Ich kann das selbst im Moment nicht erklären. Wir müssen uns alle ankreiden, dass wir nach einer 1:0-Führung noch gegen Tottenham zu Hause verlieren. Das darf uns einfach nicht passieren."

Timo Werner (RB Leipzig): "Die Freude ist sehr groß. Wir mussten gewinnen, um noch eine kleine Chance zu haben. Das haben wir sehr gut gemacht."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Das war mit Abstand die beste Leistung in der Champions League. Bisher wurden wir in der CL auswärts unter Wert geschlagen, diesmal haben wir es gegen den Ball sehr stark gemacht. Wir hatten gute Umschaltsituationen, weil wir gute Ballbesitzphasen hatten. In der Führung liegend waren wir cool. Für unsere Verhältnisse schon sehr cool. Ein sehr souveräner Auftritt."

... Timo Werner: "Vor dem Tor ist er eine Granate. Wenn er viel arbeitet und viel für die Mannschaft einsetzt, bekommt er seine Tore."