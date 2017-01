Montag, 30.01.2017

Der Mainzer Trainer Martin Schmidt bemühte am Sonntagabend nach dem 1:1 seines FSV gegen Borussia Dortmund einen Satz, den Thomas Tuchel vor rund sechs Wochen in ähnlicher Form auch benutzte.

"Gegen Dortmund kriegt man immer Chancen", sagte Schmidt nach Schlusspfiff und glücklich über einen Zähler, nach dem es lange Zeit nicht aussah. Tuchel äußerte selbiges über Real Madrid vor dem Rückspiel in der Champions League.

Tuchel hatte anschließend eher Recht als sein Nachfolger bei den Nullfünfern. Denn die trafen gegen den BVB mit dem ersten Torschuss, der auf den Kasten von Rückkehrer Roman Bürki kam. Doch allein Schmidts Aussage belegt, wie die Borussia derzeit wahrgenommen wird.

Schmelzer: "Wir haben andere Probleme"

Es knarzt bei den Westfalen zünftig im Gebälk. Erst Recht, wenn man die permanenten (Personal-)Diskussionen rund um Trainer Thomas Tuchel hinzuzieht, die abseits des Spielfelds Ruhe und Konzentration stören. An vielem - nicht an allem - ist der BVB selbst schuld.

Thomas Tuchel und der BVB treten in der Liga auf der Stelle © Getty

In erster Linie trifft das aber auf die Darbietungen auf dem Rasen zu. "Wir haben andere Probleme", sagte Kapitän Marcel Schmelzer angesprochen auf die Debatten um den Coach. "Die sind hier auf dem Platz."

Die Hoffnung auf eine Winter-Vorbereitung ohne Nebengeräusche, Verletzungen und mit viel gemeinschaftlichem Training zerschlug sich Anfang des Monats schnell. Bereits der zittrige 2:1-Auswärtssieg in Bremen zeigte trotz des dreifachen Punktgewinns: Dortmund ist im Vergleich zur Hinrunde keinen Schritt weiter.

BVB erneut mit biederem Auftritt

Dass es nur wenig Sinn ergibt, auf den erlösenden Moment zu hoffen und zu warten, ab dem alles deutlich besser wird, gestand sich Tuchel schon im Trainingslager in Marbella ein.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nach dem gerade aufgrund der Dramaturgie des Spiels dürftigen Auftritt im Weserstadion stellte Dortmunds Trainer dann sogar die Möglichkeit in Aussicht, dass die allgegenwärtigen Stabilitätsprobleme bis zum Saisonende möglicherweise gar nicht vollständig abgestellt werden können.

Beste Bilder des 18. Spieltags: El Plastico vor Jogis Augen © getty 1/35 1. FSV MAINZ 05 - BORUSSIA DORTMUND 1:1: Vor dem Spiel sangen beide Fanlager ihre gemeinsame Hymne "You'll never walk alone" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt.html © getty 2/35 Es dauerte keine 3 Minuten, bis der BVB durch Reus in Führung ging /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=2.html © getty 3/35 Kurz vorm Beginn der zweiten Halbzeit fackelten die Dortmunder Anhänger ein Feuerwek ab. Das könnte teuer werden für Watzke und Co. /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=3.html © getty 4/35 Wer hatte bei dieser Aktion wohl die größten Schmerzen? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=4.html © getty 5/35 Danny Latza schockte Dortmund spät per Kopf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=5.html © getty 6/35 SC FREIBURG - HERTHA BSC 2:1: Maximilian Philipp konnte es nicht glauben. Günther Perl ließ bei zwei möglichen Elfmetern für Freiburg weiterlaufen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=6.html © getty 7/35 Janik Haberer war das Ganze ziemlich egal. Wenig später traf er aus dem Nichts zur Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=7.html © getty 8/35 Achtung, Ball! Die Partie war wurde von Zweikampfduellen dominiert. Erstaunlich: Söyüncü beging dabei nur zwei Fouls /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=8.html © getty 9/35 Am Ende waren die Treffer von Petersen und Ibisevic nur Ergebniskosmetik. Freiburg feierte einen wichtigen Heimsieg /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=9.html © getty 10/35 BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA MÖNCHENGLADACH 2:3: Gladbach trotz der Leverkusener Standardstärke /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=10.html © getty 11/35 Die Gäste dominierten die Anfangsphase /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=11.html © getty 12/35 Doch aus dem Nichts besorgte Jonathan Tah mit seinem ersten Tor im Profibereich die Leverkusener Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=12.html © getty 13/35 Aufgeben wollten die Borussen aber trotzdem noch nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=13.html © getty 14/35 VfL Wolfsburg - FC AUGSBURG 1:2: Die Wolfsburger kommen einfach nicht in Schwung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=14.html © getty 15/35 Ein typisches Gomez-Tor bedeutete zwar die frühe Führung für die Wölfe /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=15.html © getty 16/35 Aber die Augsburger drehten das Spiel - Diego Benaglio kanns nicht fassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=16.html © getty 17/35 WERDER BREMEN - BAYERN MÜNCHEN 1:2: Spiele zwischen Bremen und Bayern waren in den letzten Jahren oft Schützenfeste für die Münchner /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=17.html © getty 18/35 WERDER BREMEN - BAYERN MÜNCHEN 1:2: Spiele zwischen Bremen und Bayern waren in den letzten Jahren oft Schützenfeste für die Münchner /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=18.html © getty 19/35 Und schnell waren die Weichen auf Sieg gestellt: Robben und Alaba bringen die Münchner in Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=19.html © getty 20/35 In der zweiten Halbzeit drohten die Münchner doch noch einmal ins Stolpern zu geraten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=20.html © getty 21/35 Robert Lewandowski hatten die Bremer gut im Griff /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=21.html © getty 22/35 DARMSTADT 98 - 1. FC KÖLN 1:6: Die Kölner kamen in Darmstadt nur kurz ins Wanken /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=22.html © getty 23/35 Dann liefen die Darmstädter das gesamte Spiel hinterher /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=23.html © getty 24/35 Nicht nur Anthony Modeste schraubte sein Torekonto nach oben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=24.html © getty 25/35 FC INGOLSTADT - HAMBURGER SV 3:1: Markus Gisdol hatte keinen Spaß beim Ausflug nach Oberbayern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=25.html © getty 26/35 Markus Suttner lässt sich für sein Tor zum 2:0 feiern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=26.html © getty 27/35 RB LEIPZIG - TSG HOFFENHEIM 2:1: Zweiter gegen Dritter - Spitzenspiel in Leizpig /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=27.html © getty 28/35 Der Bundes-Jogi war aufmerksamer Beobachter des "El Plastico" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=28.html © getty 29/35 SCHALKE 04 - EINTRACHT FRANKFURT 0:1 Kein Torschuss in der ersten Viertelstunde. Stattdessen gab es sechs Fouls... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=29.html © getty 30/35 So richtig ansehnlich war die Partie zu Beginn nicht. Da bleibt Zeit für süße Katzenvideos /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=30.html © getty 31/35 Erster Aufreger der Partie: Burgstaller erzielte das 1:0 für die Hausherren. Das Tor des Neuzugangs wurde allerdings abgepfiffen - Abseits /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=31.html © getty 32/35 Schließlich erzielt Fußballgott Meier die Führung. Schon im Hinspiel traf er gegen die Königsblauen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=32.html © getty 33/35 "Enge Zweikampfführung", lautete offenbar das Motto der beiden Teams /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=33.html © getty 34/35 Außer Verzweiflung sah man nicht viel von den Schalkern /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=34.html © getty 35/35 Neuzugang Burgstaller war noch der auffälligste Schalker auf dem Platz /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/18-spieltag/beste-bilder-bayern-dortmund-leipzig-schalke-frankfurt,seite=35.html

Auch damit könnte er Recht behalten. In Mainz präsentierte sich der BVB erneut bieder. Von Dominanz, Spielkontrolle und offensiver Konsequenz - Schlagworte von Tuchels Fußball - war nichts zu sehen.

Führungstore ohne Effekt

"Mich ärgert, dass wir die Linie verloren haben. Wir haben uns nur noch aufs Verteidigen beschränkt und waren zu wenig aktiv", resümierte Tuchel. Dabei hat Dortmund im Grunde seit dem starken Saisonstart keine Linie mehr in sein Spiel bekommen. Seit im Herbst die Verletzungsmisere ausbrach, hechelt man diesem Anspruch hinterher.

Das Spiel der Borussia wirkt deshalb zuweilen verkrampft, Zug zum Tor und Gier in der Balleroberung blitzen nur in wenigen Momenten auf. Vollgasfußball, unter Jürgen Klopp noch anders konnotiert als unter Tuchel, bekommt man in dieser Saison höchstens in der Königsklasse zu sehen.

Wie schon in Bremen starteten die Schwarzgelben auch beim FSV mit viel Tempo und Wucht im Angriff. Die jeweils frühen Führungstore brachten aber nicht den Effekt, den man sich in der Winterpause im Hinblick auf zuvor sieben Pflichtspiele ohne eigene Führung versprach.

Diffuse Passivität beim BVB

Immerhin: Beide Partien 2017 gingen nicht verloren, in den letzten 17 Pflichtspielen gab es nur eine Niederlage. Doch Dortmund spielt dabei keinen überzeugenden Fußball und scheint von einer diffusen Passivität befallen.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Im Spielaufbau fehlen immer wieder die Anbindungen zwischen den Mannschaftsteilen, ein stringentes Passspiel mit Tempo und Offensivdrang ist so kaum möglich. Auch Umschaltsituationen bringt der BVB nur unzureichend zu Ende.

All dies stimmt durchaus bedenklich. Besonders wenn man bedenkt, dass Tuchel in Mainz beinahe seinen gesamten Kader beisammen hatte und von den jungen Neueinkäufen einzig der 23-jährige Raphael Guerreiro in der Startelf stand.

"Das ist mehr als enttäuschend"

Die restliche Elf rekrutierte sich aus etablierten Akteuren, die aktuell schlichtweg unter ihren Möglichkeiten bleiben. Noch kein Auswärtsspiel in dieser Bundesligasaison konnte der BVB zu Null bestreiten.

"Das ist mehr als enttäuschend. Wir dachten, dass wir einen Schritt weiter sind", meinte Schmelzer. Tuchel dagegen sah ein verbessertes Abwehrverhalten seiner Mannschaft: "Ich finde, dass wir sehr aufmerksam und mit einer guten Mentalität verteidigt haben. In Bremen haben wir deutlich mehr Chancen zugelassen."

Auch das stimmt, zu Jubelstürmen sollte die Defensivleistung gegen den FSV aber nicht verleiten. Nicht zum ersten Mal misslang es dem Team, eine Partie, die in die richtige Richtung lief, souverän zu verwalten.

Tuchel spricht von schwierigem Weg

Nach dem Mainzer Ausgleich war der absolute Wille, sich in den letzten Minuten gegen den zweifachen Punktverlust aufzulehnen, kaum auszumachen.

"Uns fehlen die dreckigen Siege", sagte Andre Schürrle eine Woche nach dem dreckigen Sieg in Bremen. Tuchel ergänzte: "Wir haben das Gefühl, dass wir ein paar Punkte zu wenig haben. Es wird ein weiter und schwerer Weg."

Damit wird er aller Voraussicht nach ebenfalls Recht behalten. Vielleicht gilt dies sogar für ihn und seine weitere Zukunft bei Borussia Dortmund.

Mainz - Dortmund: Daten zum Spiel