Darmstadt geht gegen Köln unter

Samstag, 28.01.2017

Lilien-Kapitän Aytac Sulu per Eigentor (32.), der Japaner Yuya Osako (35.) und Anthony Modeste, der allerdings wegen einer Tätlichkeit zuvor hätte vom Platz fliegen können (40.), mit seinem 14. Saisontreffer (42.) sorgten in der ersten Halbzeit innerhalb von zehn Minuten für klare Verhältnisse.

Der starke Darmstädter Winter-Neuzugang Sidney Sam brachte das Liga-Schlusslicht mit dem ersten Lilien-Tor seit 600 Minuten vom Elfmeterpunkt noch einmal heran (66.), ehe erneut Osako erfolgreich war (72.). Nach dem 1:5 durch Milos Jojic (85.) setzte Artjoms Rudnevs (89.) den Schlusspunkt. Für Köln war es der höchste Bundesligasieg seit Oktober 1965.

Die Gäste aus dem Rheinland brauchten etwa zehn Minuten, um gegen die mit viel Aufwand verteidigenden Hausherren ins Spiel zu kommen. In der Offensive leistete sich das Team von Trainer Peter Stöger aber zunächst einige Fehler und agierte fahrig.

Dafür nahmen die Kölner das raue und körperbetonte Spiel der Lilien sofort an. Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) hatte alle Hände voll zu tun und musste die Partie immer wieder wegen kleiner Nickeligkeiten unterbrechen. Die 17.400 Zuschauer im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor bekamen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur wenig gelungene Spielzüge zu sehen.

Darmstädter Schockstarre

Der Abstiegskandidat aus Hessen präsentierte sich zunächst kampfstark und auch durchaus gefährlich. Jerome Gondorf zielte in der 24. Minute aus zehn Metern nur ganz knapp am Kölner Tor vorbei. Doch mitten in der besten Phase der Gastgeber wurde Sulu zum Pechvogel.

Nach einem Kölner Freistoß von der Strafraumgrenze bekamen die Lilien den Ball nicht unter Kontrolle, Pawel Olkowski flankte deshalb flach vor das Darmstädter Tor und der Abwehrchef grätschte den Ball bedrängt von Osako ins eigene Tor. Anschließend nutzten erst der Japaner und dann Modeste, dessen vermeintlicher Faustschlag gegen Sulu kurz vor dem dritten FC-Tor nicht geahndet wurde, die Darmstädter Schockstarre optimal aus.

Wohl zum Schutz vor sich selbst wurde der hitzig spielenden Top-Torjäger kurz nach dem Wiederanpfiff von Stöger gegen Rudnevs ausgewechselt. Im Anschluss kontrollierten die Gäste weitgehend das Spiel. Den Elfmeter verursachte Marco Höger mit einem Foul an Marcel Heller.

