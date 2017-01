Nächster Rückschlag für den HSV

Pascal Groß brachte das Team von Maik Walpurgis in der 14. Minute mit einem sehenswerten Schuss in Führung. Markus Suttner erhöhte nach 22 Minuten mit einem abgefälschten Freistoß auf 2:0 für die Gastgeber. Das 3:0 besorgte der starke Almog Cohen kurz nach der Pause per Foulelfmeter (47.). Vorausgegangen war eine Attacke des wenige Sekunden zuvor eingewechselten Dennis Diekmeier gegen Groß. Gotoku Sakai verkürzte mit einem tollen Schuss auf 1:3 (63.).

Dies war aber der wenigen Höhepunkte im Hamburger Spiel. Der FCI war dem maßlos enttäuschenden HSV bei seinem vierten Saisonsieg ansonsten in vielen Belangen überlegen. Die Hamburger hatten spielerisch und auch in puncto Einsatz wenig zu bieten.

Ingolstadt begann zunächst abwartend. Die Norddeutschen konnten mit den sich bietenden Räumen aber nichts anfangen. Nach vorne agierte der HSV harmlos. Der FCI legte schnell seine Zurückhaltung ab und hatte durch Almog Cohen (9.) die erste Möglichkeit.

Hamburger Abwehr unsortiert

Kurz darauf schlug Groß zu. Nach einem weiten Flankenball von Romain Bregerie war die Hamburger Abwehr äußerst unsortiert. Matthew Leckie legte ab und Groß traf mit dem Außenrist ins lange Eck. Ein Aufbäumen der Gäste gab es danach aber nicht. Im Gegenteil: Ingolstadt übernahm mehr und mehr die Kontrolle, war auch in den Zweikämpfen präsenter.

Etwas Glück war dann allerdings beim 2:0 dabei, als der Hamburger Michael Gregoritsch den Ball entscheidend abfälschte. Hamburg kam erst kurz vor der Pause zur ersten nennenswerten Aktion, doch Martin Hansen klärte mit einem Reflex gegen Bobby Wood.

Nach dem Wechsel brachte Gisdol Diekmeier und Gideon Jung, um die Wende einzuleiten. Der HSV musste stattdessen das 0:3 hinnehmen. Der HSV kam nun etwas auf, weil sich Ingolstadt zurückzog. Zunächst scheiterte Jung an Hansen (49.), ehe Kapitän Sakai aus 25 Metern traf.

