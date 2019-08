FC Bayern Münchens Sechser-Puzzle: Erfüllt Philippe Coutinho Joshua Kimmichs Sehnsucht?

Joshua Kimmich spielte beim 3:0-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 im defensiven Mittelfeld - bei eigenem Ballbesitz zeitweise vor einer Abwehr-Dreierkette. Zwei Maßnahmen, die wegen der Verpflichtung von Philippe Coutinho womöglich mehr sind als ein Notfallplan wegen des Thiago-Ausfalls.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird sich nicht gefreut haben über Thiagos Beschwerden an der Halswirbelsäule, die dessen Einsatz am Samstag beim FC Schalke 04 verhinderten. Nein, das nicht. Aber irgendwie bestätigt wird er sich doch schon gefühlt haben.

Wochenlang hatte Salihamidzic zuletzt schließlich nicht nur immer wieder auf "einiges" hingewiesen, "was wir noch tun wollen", sondern auch stets die Flexibilität der verfügbaren und neuverpflichteten Angestellten hervorgehoben. "Die Idee der Kaderplanung ist, dass wir in unserer Mannschaft flexible Spieler haben, die vielseitig und auf mehreren Positionen einsetzbar sind", erklärte er einmal.

Was das in der Realität bedeutet, wurde nach Thiagos Ausfall an diesem Samstag deutlich. Neu in die Mannschaft rückte statt eines positionsgetreuen Ersatzmannes Lucas Hernandez, der Benjamin Pavard von der Innenverteidigung nach rechts hinten verdrängte, der Joshua Kimmich von rechts hinten ins zentrale Mittelfeld verdrängte. Flexibilität, wie sie sich Salihamidzic eigentlich wünscht.

Noten und Einzelkritiken zu Schalke 04 - FC Bayern: Lewandowski Weltklasse - Raman enttäuscht © getty 1/29 Der 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern auf Schalke trägt einen Namen - und der lautet: Robert Lewandowski. Während der Pole seine Weltklasse einmal mehr unterstrich, enttäuschte Thomas Müller. Bei kämpferischen Schalkern fiel besonders ein 13-Mio.-Mann ab. © getty 2/29 ALEXANDER NÜBEL: Starke Parade bei Lewandowskis Kopfball (17.), chancen- und schuldlos bei dessen Elfmetertor (20.) und dessen Traumfreistoß (50.). In der 71. Minute hellwach bei Alabas Querpass auf den Polen. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 3/29 JONJOE KENNY: Kam gegen Coman gut ins Spiel – bis zur 19. Minute, als er den Franzosen elfmeterreif legte und das 0:1 verursachte. Danach dennoch positiv auffällig, besonders im Zweikampf. Ein durchaus gutes Spiel mit einem Schönheitsfleck. Note: 3. © getty 4/29 BENJAMIN STAMBOULI: Ganz starke erste Halbzeit des Vize-Kapitäns (78 Prozent Zweikampfquote, meiste Ballaktionen). Auch nach dem Seitenwechsel abgeklärt, ab der 60. dann auf der Sechs und auch da überzeugend. Note: 2,5. © imago images 5/29 MATIJA NASTASIC: Hinterließ wie Nebenmann Stambouli einen stabilen Eindruck, legte bei Lewandowskis Kopfball, den Nübel noch parierte (17.), jedoch ein kurzes Nickerchen ein. Vergab auf der anderen Seite die Chance zum Anschlusstreffer. Note: 3. © getty 6/29 BASTIAN OCZIPKA: Hatte Gnabry eigentlich gut im Griff, leistete sich aber den einen oder anderen Stellungsfehler. Öffnete vor dem 0:3 die linke Seite, weil er sich zu überstürzt Richtung Ball bewegte. Note: 4. © getty 7/29 WESTON MCKENNIE: Spulte ein brutales Laufpensum ab, offenbarte durch sein hohes Pressing aber auch Lücken in der S04-Defensive. Beging das Foul vor dem 0:2, außerdem schwach im Zweikampf (16 Prozent). Note: 4,5. © imago images 8/29 OMAR MASCARELL: Nahezu unsichtbar und auch nicht unbedingt stabil im Zweikampf (25 Prozent), dafür aber diszipliniert im Verschieben und seiner Positionsinterpretation. Musste nach einer knappen Stunde für Sane weichen. Note: 4,5. © getty 9/29 DANIEL CALIGIURI: Trat offensiv in Halbzeit eins kaum in Erscheinung, arbeitete defensiv aber gut mit. Gute Zweikampfquote (62 Prozent) und nach dem Seitenwechsel auch offensiv mit Akzenten. Vor dem Tor fehlte ihm jedoch die Kaltschnäuzigkeit. Note: 3. © getty 10/29 AMINE HARIT: Agierte im ersten Durchgang unkonzentriert, mit einigen Fehlern in der Ballverarbeitung und im Abspiel. Nach dem Seitenwechsel leicht verbessert, wenn auch ohne die absolut zwingenden Aktionen. Note: 4,5. © getty 11/29 BENITO RAMAN: Bis zu seiner Auswechslung in der 51. vollkommen wirkungslos. Raman war am seltensten aller Schalker Startelfspieler am Ball und verzeichnete darüber hinaus die schlechteste Pass- (56 Prozent) und Zweikampfquote (12,5 Prozent). Note: 5,5. © getty 12/29 GUIDO BURGSTALLER: Schwieriges Spiel für den Österreicher. Ackerte und lief viel, ohne dass jedoch dabei etwas heraussprang. Verzweifelte vollends, als er nur den Außenpfosten traf und nicht das leere Tor. Ein gebrauchter Tag für den Stürmer. Note: 4,5. © imago images 13/29 AHMED KUTUCU: Zunächst ein belebendes Element für die Schalker Offensive, auch wenn ihm nicht alles gelang. Tauchte nach und nach aber merklich ab und so blieb es bei einem Torschuss des 19-Jährigen. Note: 4. © imago images 14/29 SALIF SANE: Kam nach einer knappen Stunde für Mascarell und hatte kaum Szenen, um sich auszuzeichnen. Wurde beim 0:3 dann böse von Lewandowski abgekocht. Note: 4,5. © imago images 15/29 LEVENT MERCAN: Kam kurz vor Schluss für Harit. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Die meiste Zeit an diesem spätsommerlichen Abend ohne Beschäftigung. Das, was auf seine Kiste kam, bereinigte er. Note: 3,5. © getty 17/29 BENJAMIN PAVARD: Spielte auf seiner Nationalmannschaftsposition rechts hinten. War gut im Zweikampf, ließ allerdings den Zug nach vorne vermissen. Mit einer Ausnahme: Eine Kimmich-Ecke hätte er beinahe zum 1:0 veredelt. Note: 3. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Brachte über 90 Prozent seiner Zuspiele an den Mitspieler, wirkte aber in der zweiten Halbzeit manchmal etwas unkonzentriert. Hielt – wie Rummenigge konstatieren würde – am Ende des Tages den Laden aber zusammen. Note: 3. © getty 19/29 LUCAS HERNANDEZ: Hatte zunächst keinerlei Probleme mit der harmlosen S04-Offensive. In der zweiten Halbzeit mehr gefordert und dann nicht immer sattelfest, aber insgesamt sehr ordentlich. Gewann starke 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 20/29 DAVID ALABA: Hatte die meisten Ballaktionen bei den Gästen, konnte aber nur selten auf sich aufmerksam machen. In der Defensive solide, nach vorne mit einer Torchance in der Nachspielzeit. Note: 3. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH: Ersetzte kurzfristig den verletzten Thiago auf der Sechs und erledigte seine Aufgabe letztlich ohne große Ausreißer. Seine Bilanz: Eine Passquote jenseits der 90 Prozent, zudem gewann Kimmich 50 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 22/29 CORENTIN TOLISSO: Hatte nach der Führung die einzige Chance im ersten Durchgang, auf 2:0 zu stellen, verfehlte sein Ziel aber. Darüber hinaus aber nicht sonderlich auffällig. Gewann nur einen seiner neun Zweikämpfe. Note: 4. © getty 23/29 THOMAS MÜLLER: Durfte auf seiner Lieblingsposition ran, überzeugte aber nicht. Müller kam auf der Zehn nicht zur Entfaltung, strahlte kaum Torgefahr aus. Einziger Pluspunkt: Er gewann über die Hälfte seiner direkten Duelle. Note: 4. © getty 24/29 SERGE GNABRY: Längst nicht so auffällig wie in der Vorwoche gegen Hertha BSC. Gnabry kam kaum einmal in gefährliche Eins-gegen-Eins-Situationen und verbuchte bis zu seiner Auswechslung die zweitwenigsten Ballaktionen aller Bayern-Akteure. Note: 4. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Zunächst ohne die großen Momente. Wechselte in der zweiten Halbzeit auf die rechte Seite, von wo aus er Lewandowskis dritten Treffer vorbereitete. Holte zudem den führungsbringenden Elfer in der 20. Minute heraus. Note: 3. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Zeigte mit seinem Hattrick abermals, wie unverzichtbar er für die Bayern ist. Beim Elfmeter zum 1:0 nerven- und beim 3:0 durchsetzungsstark gegen den bulligen Sane. Sein Traumfreistoß ließ keine Fragen offen. Note: 1. © getty 27/29 PHILIPPE COUTINHO: Der Brasilianer zeigte gleich, über welch vortreffliche Qualitäten er verfügt und brachte sofort frischen Wind in die Begegnung. Zum Ende ließ er es ruhiger angehen. Note: 3. © getty 28/29 IVAN PERISIC: Kam für Gnabry, brachte aber keinen nennenswerten Input mehr. Konnte froh sein, dass gegen ihn kein Handelfmeter verhängt wurde. Note: 4. © getty 29/29 JAVI MARTINEZ: Löste Hernandez in der Schlussphase ab. Keine Bewertung.

Rodri kam nicht, Roca kommt wohl nicht

Jedoch auf der einzigen Position, auf der er sich aktuell wohl einen Tick weniger erzwungene Flexibilität wünscht. Seit dem Frühsommer versucht der FC Bayern bekanntlich, einen neuen Sechser zu verpflichten. Ein Transfer von Atletico Madrids Rodri scheiterte, weil ihn die Arbeit unter Pep Guardiola bei Manchester City dem Vernehmen nach mehr reizte als die unter Niko Kovac. Ein Transfer von Espanyol Barcelonas Marc Roca wird wohl scheitern, weil die Verantwortungsträger des FC Bayern wohl doch nicht ganz so überzeugt sind von dessen Defensivqualitäten. Doch genau auf diese Qualitäten kommt es an.

Der FC Bayern sucht eigentlich einen neuen kampfstarken Sechser. Einen wie Javi Martinez, nur etwas verletzungs- sowie konterunanfälliger, schneller und kreativer. (Einen, den der FC Bayern in diesem Sommer aber wohl nicht mehr bekommen wird.)

Kovacs Möglichkeiten auf der Sechs

Der echte Javi Martinez scheint wegen seiner bekannten Mängel unterdessen nicht mehr die große Wertschätzung von Trainer Niko Kovac zu genießen. Exemplarisch, dass Kovac gegen Schalke lieber die komplette Defensivabteilung umbaute, anstatt den einzigen nominellen Sechser des Kaders aufzustellen.

Auch wenn er auf der Sechs mittlerweile erste Wahl ist, ist nämlich auch das natürliche Habitat von Thiago ein bisschen weiter vorne. Genau wie bei den anderen Mittelfeldspielern Corentin Tolisso, Philippe Coutinho, Leon Goretzka, Michael Cuisance und Philippe Coutinho. Klassischer Sechser ist davon keiner.

Und so ist derzeit eben der als Rechtsverteidiger eigentlich unersetzliche Kimmich die erste Alternative zu Thiago. Spielt Kimmich in der Mitte, fehlen dem flügellastigen Spiel seines FC Bayern aber dessen Vorstöße und vor allem dessen starke Flanken. Ersatzmann Pavard ist anders als Kimmich kein Mittelfeldspieler-Außenverteidiger, sondern ein Innenverteidiger-Außenverteidiger. Seine Kernkompetenz ist die Defensive.

Die Antwort auf die Coutinho-Frage?

Um dieses Manko zu kaschieren, ließ Kovac gegen Schalke bei eigenem Ballbesitz oft auf eine Dreierkette umstellen. Linksverteidiger Alaba rückte dann neben Kimmich ins zentrale Mittelfeld, die anderen drei Verteidiger alle etwas nach links. Pavard hatte somit weniger Druck, offensiv liefern zu müssen. Kimmich und Alaba bauten das Spiel über das Zentrum auf. Das zeigen auch die Statistiken: Alaba spielte in der gegnerischen Hälfte 21 Pässe mehr als sein vermeintliches Pendant Pavard (und erreichte trotzdem eine um über 16 Prozent bessere Passquote).

Womöglich ist dieses scheinbar aus der Not geborene 3-2-4-1-artige System aber viel mehr als ein Notfallplan und auch dann eine Alternative, wenn Thiago wieder fit ist. Womöglich ist es gar die Lösung auf die Coutinho-Frage. Es wäre ein System, in dem der berühmte Neuzugang anders als im bisher praktizierten 4-3-3 direkt hinter Stürmer Robert Lewandowski bestens untergebracht wäre.

Die Doppelsechs könnten dann zum Beispiel Thiago und Kimmich bilden, was vor allem Kimmich freuen dürfte. Er nennt das defensive Mittelfeld bekanntlich seit jeher seine Lieblingsposition. Bereits seit einigen Monaten lässt ihn Bundestrainer Joachim Löw auf diesem Sehnsuchtsort spielen.

Kovac: Kimmich auf der Sechs "überragend gut"

Gegen Schalke machte Kimmich auf der Sechs zwar nicht wie von Trainer Niko Kovac attestiert ein "überragend gutes" Spiel, aber auf jeden Fall ein ordentliches. "Er sucht jeden Ball, war präsent, orientiert sich früh, erkennt die Situation und weiß, wo er hinspielen muss", lobte Kovac.

Womöglich wird Kimmichs Wunsch nach einem permanenten Dasein auf der Sechs nun also deshalb erfüllt, weil der FC Bayern statt eines Sechsers einen Zehner holte und Kovac für dessen optimale Entfaltung eigentlich das System umstellen muss.

Hinfällig ist diese Option aber natürlich, sobald Aushilfs-Rechtsverteidiger Pavard verletzt oder gesperrt fehlen sollte. Dann gibt es rechts hinten nämlich keine realistische Alternative mehr zu Kimmich - außer der ehemalige rechte Außenbahnspieler Salihamidzic beweist ebenfalls Flexibilität und hilft auf dem Platz aus.