Robert Lewandowskis Ausnahmeform: Die Abhängigkeit des FC Bayern

Eigentlich sollte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Helden von Gelsenkirchen - passend zu dessen Torausbeute an diesem Abend - in drei Worten beschreiben. Brazzo benötigte allerdings nur einen Begriff, um das Standing Robert Lewandowskis zusammenzufassen: "Unverzichtbar", lachte der Bosnier und brachte die Lewy-Dependenz des Rekordmeisters auf den Punkt.

Es war letzten Endes vornehmlich der individuellen Klasse Lewandowskis geschuldet, dass die Münchner mit drei Punkten im Gepäck gen Süden aufbrachen, das Ruhrgebiet als souveräner Sieger verließen.

Beim 3:0 aus Sicht des FCB hatte der verlässliche Knipser zunächst per Elfmeter die Führung hergestellt, um kurz nach dem Seitenwechsel via perfekt geschossenem Freistoß auf 2:0 zu erhöhen. Seine ganze Klasse ließ er vor allem in jener Situation durchblicken, die zum Endstand führte, als Lewandowski eine scharfe Hereingabe von Kingsley Coman mit einer Bewegung von Weltklasseformat verarbeitete und unhaltbar abschloss.

Hasan Salihamidzic über Robert Lewandowski: "Er ist Wahnsinn"

"Er ist Wahnsinn. Ein Stürmer, den man sich nur wünschen kann", frohlockte Salihamidzic und fasste Lewandowskis Arbeitsnachweis für die noch junge Spielzeit zusammen. "Er hat die Messlatte mit seinen fünf Toren in zwei Spielen sehr hochgelegt." Fünf Tore in zwei Spielen, eine sagenhafte Quote. Eine Bilanz, die die bereits skizzierte Abhängigkeit unverblümt aufzeigt, hat neben dem Dauertorjäger doch noch kein anderer Bayern-Spieler ein Tor beigesteuert.

"Das war natürlich ein super Start von ihm", befand auch Manuel Neuer mit Blick auf die beeindruckende Treffsicherheit. "Zwei Spiele, fünf Tore - so oft hat er gegen mich im Training nicht getroffen." Es sei ohnehin wichtiger, dass er seine "Tore in den Spielen macht."

© getty

Niko Kovac: "Er braucht Spieler, die ihn füttern"

Trainer Niko Kovac hob im Gespräch mit dem ZDF hingegen die Mannschaftsleistung hervor, machte das Kollektiv dafür verantwortlich, dass sein Star-Angreifer auf Schalke glänzte. "Er hat das sehr gut gemacht. Das geht aber nur, weil die anderen ihm helfen." Kovac schob nach: "Wichtig ist, dass wir ihn in Szene setzen. Die Qualitäten, die er besitzt, findet man nur selten. Er braucht Spieler, die ihn füttern. Das haben sie heute getan und das sollen sie auch bitte in den nächsten Wochen tun."

Selbstverständlich ist Lewandowski darauf angewiesen, von seinen Kollegen bedient zu werden. Auch, wenn es nur in Form von gezogenen Fouls geschieht, die Münchens Neuner dann in Zählbares ummünzt. Kovacs richtige Worte vermitteln allerdings auch das ganze Dilemma, das sich daraus ergibt: Wer wird gefüttert, wer springt in die Bresche, sollte Lewandowski - aus welchen Gründen auch immer - einmal nicht zur Verfügung stehen?

Es ist das Dauerthema bei den Bayern, das zwischenzeitlich kurz ruhte, weil Sandro Wagner sich für ein Jahr erbarmte, den Backup für Lewandowski zu geben. Seit der ehemalige Hoffenheimer im Winter nach China wechselte, wird medial wieder einmal in verlässlicher Regelmäßigkeit darüber diskutiert, welch verheerende Konsequenz beispielsweise eine Verletzung des 31-Jährigen zur Folge haben würde. Jann-Fiete Arp, der im Sommer als nomineller Mittelstürmer verpflichtet wurde, ist längst noch nicht so weit, einzuspringen.

Sicherlich warten auch Offensivspieler wie Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller oder die Neuzugänge Ivan Perisic und Philippe Coutinho mit der Eigenschaft auf, Bälle im gegnerischen Kasten unterbringen zu können. Klassische Goalgetter sind sie aber eben nicht, sondern vielmehr die von Kovac genannten Futterlieferanten.

Noten und Einzelkritiken zu Schalke 04 - FC Bayern: Lewandowski Weltklasse - Raman enttäuscht © getty 1/29 Der 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern auf Schalke trägt einen Namen - und der lautet: Robert Lewandowski. Während der Pole seine Weltklasse einmal mehr unterstrich, enttäuschte Thomas Müller. Bei kämpferischen Schalkern fiel besonders ein 13-Mio.-Mann ab. © getty 2/29 ALEXANDER NÜBEL: Starke Parade bei Lewandowskis Kopfball (17.), chancen- und schuldlos bei dessen Elfmetertor (20.) und dessen Traumfreistoß (50.). In der 71. Minute hellwach bei Alabas Querpass auf den Polen. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 3/29 JONJOE KENNY: Kam gegen Coman gut ins Spiel – bis zur 19. Minute, als er den Franzosen elfmeterreif legte und das 0:1 verursachte. Danach dennoch positiv auffällig, besonders im Zweikampf. Ein durchaus gutes Spiel mit einem Schönheitsfleck. Note: 3. © getty 4/29 BENJAMIN STAMBOULI: Ganz starke erste Halbzeit des Vize-Kapitäns (78 Prozent Zweikampfquote, meiste Ballaktionen). Auch nach dem Seitenwechsel abgeklärt, ab der 60. dann auf der Sechs und auch da überzeugend. Note: 2,5. © imago images 5/29 MATIJA NASTASIC: Hinterließ wie Nebenmann Stambouli einen stabilen Eindruck, legte bei Lewandowskis Kopfball, den Nübel noch parierte (17.), jedoch ein kurzes Nickerchen ein. Vergab auf der anderen Seite die Chance zum Anschlusstreffer. Note: 3. © getty 6/29 BASTIAN OCZIPKA: Hatte Gnabry eigentlich gut im Griff, leistete sich aber den einen oder anderen Stellungsfehler. Öffnete vor dem 0:3 die linke Seite, weil er sich zu überstürzt Richtung Ball bewegte. Note: 4. © getty 7/29 WESTON MCKENNIE: Spulte ein brutales Laufpensum ab, offenbarte durch sein hohes Pressing aber auch Lücken in der S04-Defensive. Beging das Foul vor dem 0:2, außerdem schwach im Zweikampf (16 Prozent). Note: 4,5. © imago images 8/29 OMAR MASCARELL: Nahezu unsichtbar und auch nicht unbedingt stabil im Zweikampf (25 Prozent), dafür aber diszipliniert im Verschieben und seiner Positionsinterpretation. Musste nach einer knappen Stunde für Sane weichen. Note: 4,5. © getty 9/29 DANIEL CALIGIURI: Trat offensiv in Halbzeit eins kaum in Erscheinung, arbeitete defensiv aber gut mit. Gute Zweikampfquote (62 Prozent) und nach dem Seitenwechsel auch offensiv mit Akzenten. Vor dem Tor fehlte ihm jedoch die Kaltschnäuzigkeit. Note: 3. © getty 10/29 AMINE HARIT: Agierte im ersten Durchgang unkonzentriert, mit einigen Fehlern in der Ballverarbeitung und im Abspiel. Nach dem Seitenwechsel leicht verbessert, wenn auch ohne die absolut zwingenden Aktionen. Note: 4,5. © getty 11/29 BENITO RAMAN: Bis zu seiner Auswechslung in der 51. vollkommen wirkungslos. Raman war am seltensten aller Schalker Startelfspieler am Ball und verzeichnete darüber hinaus die schlechteste Pass- (56 Prozent) und Zweikampfquote (12,5 Prozent). Note: 5,5. © getty 12/29 GUIDO BURGSTALLER: Schwieriges Spiel für den Österreicher. Ackerte und lief viel, ohne dass jedoch dabei etwas heraussprang. Verzweifelte vollends, als er nur den Außenpfosten traf und nicht das leere Tor. Ein gebrauchter Tag für den Stürmer. Note: 4,5. © imago images 13/29 AHMED KUTUCU: Zunächst ein belebendes Element für die Schalker Offensive, auch wenn ihm nicht alles gelang. Tauchte nach und nach aber merklich ab und so blieb es bei einem Torschuss des 19-Jährigen. Note: 4. © imago images 14/29 SALIF SANE: Kam nach einer knappen Stunde für Mascarell und hatte kaum Szenen, um sich auszuzeichnen. Wurde beim 0:3 dann böse von Lewandowski abgekocht. Note: 4,5. © imago images 15/29 LEVENT MERCAN: Kam kurz vor Schluss für Harit. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Die meiste Zeit an diesem spätsommerlichen Abend ohne Beschäftigung. Das, was auf seine Kiste kam, bereinigte er. Note: 3,5. © getty 17/29 BENJAMIN PAVARD: Spielte auf seiner Nationalmannschaftsposition rechts hinten. War gut im Zweikampf, ließ allerdings den Zug nach vorne vermissen. Mit einer Ausnahme: Eine Kimmich-Ecke hätte er beinahe zum 1:0 veredelt. Note: 3. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Brachte über 90 Prozent seiner Zuspiele an den Mitspieler, wirkte aber in der zweiten Halbzeit manchmal etwas unkonzentriert. Hielt – wie Rummenigge konstatieren würde – am Ende des Tages den Laden aber zusammen. Note: 3. © getty 19/29 LUCAS HERNANDEZ: Hatte zunächst keinerlei Probleme mit der harmlosen S04-Offensive. In der zweiten Halbzeit mehr gefordert und dann nicht immer sattelfest, aber insgesamt sehr ordentlich. Gewann starke 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 20/29 DAVID ALABA: Hatte die meisten Ballaktionen bei den Gästen, konnte aber nur selten auf sich aufmerksam machen. In der Defensive solide, nach vorne mit einer Torchance in der Nachspielzeit. Note: 3. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH: Ersetzte kurzfristig den verletzten Thiago auf der Sechs und erledigte seine Aufgabe letztlich ohne große Ausreißer. Seine Bilanz: Eine Passquote jenseits der 90 Prozent, zudem gewann Kimmich 50 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 22/29 CORENTIN TOLISSO: Hatte nach der Führung die einzige Chance im ersten Durchgang, auf 2:0 zu stellen, verfehlte sein Ziel aber. Darüber hinaus aber nicht sonderlich auffällig. Gewann nur einen seiner neun Zweikämpfe. Note: 4. © getty 23/29 THOMAS MÜLLER: Durfte auf seiner Lieblingsposition ran, überzeugte aber nicht. Müller kam auf der Zehn nicht zur Entfaltung, strahlte kaum Torgefahr aus. Einziger Pluspunkt: Er gewann über die Hälfte seiner direkten Duelle. Note: 4. © getty 24/29 SERGE GNABRY: Längst nicht so auffällig wie in der Vorwoche gegen Hertha BSC. Gnabry kam kaum einmal in gefährliche Eins-gegen-Eins-Situationen und verbuchte bis zu seiner Auswechslung die zweitwenigsten Ballaktionen aller Bayern-Akteure. Note: 4. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Zunächst ohne die großen Momente. Wechselte in der zweiten Halbzeit auf die rechte Seite, von wo aus er Lewandowskis dritten Treffer vorbereitete. Holte zudem den führungsbringenden Elfer in der 20. Minute heraus. Note: 3. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Zeigte mit seinem Hattrick abermals, wie unverzichtbar er für die Bayern ist. Beim Elfmeter zum 1:0 nerven- und beim 3:0 durchsetzungsstark gegen den bulligen Sane. Sein Traumfreistoß ließ keine Fragen offen. Note: 1. © getty 27/29 PHILIPPE COUTINHO: Der Brasilianer zeigte gleich, über welch vortreffliche Qualitäten er verfügt und brachte sofort frischen Wind in die Begegnung. Zum Ende ließ er es ruhiger angehen. Note: 3. © getty 28/29 IVAN PERISIC: Kam für Gnabry, brachte aber keinen nennenswerten Input mehr. Konnte froh sein, dass gegen ihn kein Handelfmeter verhängt wurde. Note: 4. © getty 29/29 JAVI MARTINEZ: Löste Hernandez in der Schlussphase ab. Keine Bewertung.

Gerüchte um Mario Mandzukic

Dementsprechend machten in den vergangenen Wochen Gerüchte die Runde, dass die Bayern mit Mario Mandzukic einen alten Bekannten zurück an die Isar lotsen könnten. Einer, der mutmaßlich nicht den Anspruch erhebt, immer auf dem Platz stehen zu wollen, einer, der problemlos Meisterschaftsspiele gegen Mainz oder Augsburg bestreiten könnte und seinem Coach die Option eröffnen würde, Lewandowski zu schonen. Zudem ist der Kroate flexibel in der Offensive einsetzbar, nicht zwingend nur als Ersatz an vorderster Front zu betrachten.

In Gänze abgeklungen sind die Spekulationen nicht, immerhin schließt das Transferfenster erst am 2. September. Dass bis dahin noch etwas geschieht, scheint im Bereich des Möglichen. Stand jetzt gibt es aber keinen Akteur in Reihen der Bayern, der es vermag, Lewandowski positionsgetreu zu vertreten.

Doch wie bewertet der Dreierpacker die Kadersituation selbst? "Es sieht wirklich gut aus. Wir konnten heute in der zweiten Halbzeit zwei Wechsel machen. Dann kam frisches Blut rein, das hat mich sehr gefreut", erklärte Lewandowski im Anschluss an das Duell mit Schalke bei Sky. "In der ganzen Saison ist die Belastung sehr intensiv. Unser Kader ist optimal."

Robert Lewandowski: Kaum Verletzungen in fünfeinhalb Jahren

Optimal, so lange er fit ist. Klar ist, der 106-malige Nationalspieler vertraut seinem robusten, durchtrainierten Körper, der seit jeher verlässlich funktioniert hat. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren fiel Lewandowski nie länger als zwei Wochen aus, verpasste maximal zwei Partien am Stück.

Mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf ist man beinahe geneigt zu sagen: Der kann ohnehin immer spielen. Vielleicht genießt der ehrgeizige Topscorer auch einfach seinen Status. Ein Zustand, der an ein Königreich erinnert. Mit dem Unverzichtbaren auf dem Thron.