FC Bayern: Die fünf heißesten Stammplatz-Duelle der Rückrunde

Vor dem Start in die Bundesliga-Rückrunde bei der TSG Hoffenheim (Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bekräftigt Bayern Münchens Trainer Niko Kovac, seinem vor Jahresende ausgerufenen Rotationsstopp treu bleiben zu wollen. Das heißt allerdings nicht, dass sich die Elf des BVB-Jägers bis zum Saisonende von allein aufstellt.

Den Eindrücken aus der Hinrunde und der Vorbereitung in Katar zufolge sind mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, David Alaba, Thiago und Robert Lewandowski "nur" sechs Akteure gesetzt. Kimmich fühlt sich im defensiven Mittelfeld zwar am wohlsten, ist aber als Rechtsverteidiger vorgesehen, falls sich abgesehen auf den bis Mitte März nicht zur Verfügung stehenden Corentin Tolisso kein weiterer Mittelfeld-Star ins Münchner Lazarett gesellt.

Im Regelfall muss Kovac also einen Platz in der Innenverteidigung und zwei Plätze im Mittelfeld sowie die beiden Außenbahnen besetzen. Der Coach des Rekordmeisters hat die Qual der Wahl. SPOX analysiert die internen Bayern-Duelle, auf die es in der Rückrunde besonders ankommen wird.

Innenverteidigung: Jerome Boateng vs. Mats Hummels

Der junge, voll im Saft stehende Süle (23) ist nach einer starken Halbserie unter Kovac nicht mehr aus dem bayerischen Abwehrzentrum wegzudenken. Da die Routiniers Boateng und Hummels (beide 30) deutlich an Geschwindigkeit verloren und an Verletzungsanfälligkeit gewonnen haben, kann in der aktuellen Konstellation eigentlich nur einer der 2014er-Weltmeister von Anfang an spielen. Bislang scheint Boateng die Nase vorne zu haben, ließ ihn Kovac während des Trainingslagers in Doha doch fast ausschließlich als Bestandteil der A-Elf an der Seite von Süle üben, während Hummels überwiegend das Leibchen der Ersatzspieler in die Hand gedrückt bekam.

Je nach Form und Fitness kann sich das aber auch schnell wieder ändern. Hummels entschied sich nach einem Gespräch mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor Weihnachten bewusst gegen einen Wechsel nach England und ging vor allem in Doha engagiert statt frustriert zu Werke, was den Verantwortlichen sehr imponierte. "Wir sind nach wie vor von seinen Qualitäten überzeugt", beteuerte Salihamidzic zuletzt. Kovac gab sich bei der Pressekonferenz vor dem Rückrunden-Auftakt in Sinsheim diplomatisch: "Ich habe drei Top-Innenverteidiger. Eigentlich müsste ich alle drei spielen lassen."

Kategorie (nur Bundesliga 2018/19) Boateng Hummels Einsatzminuten 990 696 Gewonnene Zweikämpfe 71,4 % 62,8 % Erfolgreiche Pässe 87,8 % 89,4 % Erfolgreiche Tacklings 70,6 % 42,8 % Spiele ohne Gegentor 3 4

Defensives Mittelfeld: Leon Goretzka vs. Javi Martinez

Goretzka (23) bestach in seinen ersten Monaten als Bayern-Spieler durch seinen Arbeitseifer und seine Variabilität. Besonders profitierte er von der Systemumstellung vom 4-1-2-3 auf das 4-2-3-1, die entscheidend zur Überwindung der Krise im Spätherbst beitrug. Dabei verdrängte der Nationalspieler den sieben Jahre älteren Martinez von einer der beiden Sechser-Positionen, versprühte neben defensiver Stabilität gleichzeitig Kreativität im Spiel mit dem Ball. Allerdings verpasste er den Hinrunden-Abschluss bei Eintracht Frankfurt. Martinez rutschte für ihn in die Mannschaft und nutzte beim 3:0-Sieg seine Chance. "Javi hat in Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht", befand Kovac, "er wird in den nächsten Wochen sicherlich zu Einsätzen kommen, das ist gar kein Thema."

FC Bayern: Braucht der FCB Adrien Rabiot? Kovacs Mittelfeld im Check © getty 1/32 Der FC Bayern schließt sein Trainingslager in Katar ab. Gesprächsthema Nummer eins beim deutschen Rekordmeister ist aber nicht die Vorbereitung auf die Rückrunde, sondern die Suche nach möglichen Neuzugängen für die laufende sowie die kommende Saison. © getty 2/32 Neben Callum Hudson-Odoi wird seit neuestem auch Adrien Rabiot mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Dem französischen Radiosender "RMC" zufolge will der Bundesliga-Zweite dem FC Barcelona im Werben um den Mittelfeld-Star von PSG dazwischen grätschen. © getty 3/32 Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic, heißt es, habe die Führungsriege der Franzosen kontaktiert und im Gegensatz zu Barca um einen sofortigen Kauf des 23-Jährigen gebeten. Damit soll er bei den Parisern auf Gegenliebe gestoßen sein. © getty 4/32 Schließlich winkt dem Klub nur im Falle eines Rabiot-Abgangs im Januar eine Ablösesumme. Der Vertrag des wechselwilligen PSG-Eigengewächses läuft bekanntlich im Sommer aus. "Er ist ein interessanter Spieler", findet Salihamidzic. © getty 5/32 Rabiot ist trotz seiner 1,91 Meter kein klassischer Abräumer. Der Linksfuß besticht neben Robustheit durch Ballsicherheit, strahlt Torgefahr aus und besitzt die seltene Gabe, gefährliche Pässe in die Tiefe zu spielen. © getty 6/32 Diese Attribute machen ihm zu einem europaweit begehrten Spieler. Doch herrscht wirklich Bedarf im Mittelfeld von Niko Kovac? SPOX macht den Check. © getty 7/32 RENATO SANCHES: Der Portugiese bekam vor der Saison eine zweite Chance beim FCB. Die nutzte er bislang nur bedingt. Nach guten Leistungen zu Beginn der Saison wurde Sanches immer unauffälliger. © getty 8/32 Das Ergebnis nach der Hinrunde: 16 Einsätze, ein Tor, drei Assists. Ordentlich, aber nicht überragend. Das sieht auch der 21-Jährige selbst so. Seine Zukunft macht er von seinen Spielminuten in der zweiten Saisonhälfte abhängig. © getty 9/32 "Ich möchte einfach das Beste für mich und wenn es das Beste ist, zu bleiben, dann bleibe ich", sagte der 21-Jährige bei "Sport1", räumte jedoch gleichermaßen ein: "Wenn es für mich das Beste ist, zu gehen, dann gehe ich." © getty 10/32 Gelingt ihm in den nächsten Monaten nicht der erhoffte Durchbruch, könnte es im Sommer zu einer Trennung kommen. An Interessenten wird es ihm nicht mangeln. Nicht nur sein Ex-Klub Benfica beobachtet seine Situation aufmerksam. © getty 11/32 JAVI MARTINEZ: In den ersten Saisonspielen noch unverzichtbar, fiel der spanische Routinier während der Endphase der Hinrunde dem kovac’schen Systemwechsel vom 4-1-4-1 auf das 4-2-3-1 zum Opfer und rutschte in die Rolle des Reservisten. © getty 12/32 Seine jüngeren Konkurrenten im üppig besetzten Mittelfeld scheinen ihm allmählich den Rang abzulaufen. Im letzten Hinrunden-Spiel gegen Eintracht Frankfurt stand der 30-Jährige immerhin wieder in der Startelf - nach rund einem Monat. © getty 13/32 Beim 3:0 wusste er zu gefallen, holte sich auch Extralob von Kovac ab. Fragt sich nur: Würde sich Martinez dauerhaft damit begnügen, häufiger auf der Bank Platz zu nehmen? Sein früherer Verein Athletic Bilbao würde ihn im Sommer gerne zurückzuholen. © getty 14/32 JOSHUA KIMMICH: Vom Rechtsverteidiger zum Mittelfeld-Ass. Oder doch nicht? Kovac weiß, dass er sich voll auf den variablen Schwaben (ein Tor und sieben Vorlagen in der Bundesliga) verlassen kann. Genau das ist Kimmichs "Problem". © getty 15/32 Im Normallfall bringt ihm seine starke Hinrunde wenig. Das Angebot an Mittelfeldspielern ist nach den Comebacks von Thiago und James zu groß, während sich die Alternativen hinten rechts vor der Ankunft Benjamin Pavards noch in Grenzen halten. © getty 16/32 Ob Kimmich eine nahe Zukunft im Mittelfeld hat, hängt also in erster Linie davon ab, ob seine Konkurrenten fit bleiben. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Ein Rabiot-Transfer würde ihm jedoch nicht helfen. © getty 17/32 LEON GORETZKA: Der Neuzugang fügte sich nach seinem Abschied von Schalke 04 problemlos in München ein, profitierte neben seinem Trainingseifer aber auch von der Systemumstellung Kovacs. © getty 18/32 Der 23-Jährige spielte sich gemeinsam mit Kimmich auf der Doppelsechs fest. In der Rückrunde dürfte sein Partner aber vornehmlich der wieder genesene Thiago sein und Kimmich zurück auf die Rechtsverteidiger-Position rücken. © getty 19/32 Nach sehr guten Trainingsleistungen in Doha gibt es für Kovac erst recht keinen Grund, Goretzka aus der Startelf zu nehmen. Fragt sich nur, ob der Nationalspieler fit bleibt. In der Hinrunde verpasste er drei Spiele wegen kleinerer Verletzungen. © getty 20/32 THIAGO: Vor der Saison ein Wechselkandidat, mittlerweile unverzichtbar. Kovac hat ein Faible für den spanischen Edeltechniker, schenkt ihm sein volles Vertrauen. Und der zahlt es mit konstant starken Leistungen zurück. © getty 21/32 Thiago hätte vermutlich jedes Spiel unter Kovac bestritten, wäre er nicht vier Wochen mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk ausgefallen. Dank seiner Vielseitigkeit dürfte der Rechtsfuß auch in der Rückrunde eine wichtige Waffe darstellen. © getty 22/32 Ein Wechsel kommt ohnehin nicht (mehr) in Frage. Weder für den FCB noch für Thiago selbst. "Der Klub bedeutet mir viel. Natürlich können zu dieser Etappe noch einige Jahre hinzukommen", sagte der 27-Jährige Anfang Dezember im Gespräch mit SPOX und Goal. © getty 23/32 THOMAS MÜLLER: Der Ärger über das unter dem Strich unbefriedigende Jahr 2018 ist vergessen. Müller blickt nach vorne und konzentriert sich auf seinen Job. So sehr, dass er aktuell auf der Zehner-Position unter Kovac gesetzt ist. © getty 24/32 Mit Rückkehrer James hat der Nationalspieler einen harten Konkurrenten im Nacken, in der bisherigen Vorbereitung präsentiert er sich jedoch in beeindruckender Frühform. An Müllers Beziehung zum FCB bestehen ohnehin keine Zweifel. © getty 25/32 Der Vertrag des Eigengewächses läuft noch bis 2021, ein Wechsel ist für beide Seiten kein Thema. Sicher ist: Der 29-Jährige wird nicht von dem anstehenden Umbruch betroffen sein. © getty 26/32 JAMES RODRIGUEZ: Hinter dem laut Sandro Wagner "besten Fußballer" im Bayern-Kader liegt eine Hinrunde zum Vergessen. Erst schmorte er nach seinem Geschmack zu häufig auf der Bank, dann verletzte er sich schwerer am Knie. © getty 27/32 Im neuen Jahr ist ein neuer James zu sehen. Der genesene Kolumbianer lacht viel und arbeitet akribisch. In Doha zählte er zu den besten Bayern. Trotzdem muss er sich wohl zunächst hinter dem ebenfalls formstarken Müller einreihen. © getty 28/32 Sitzt er auch in der Rückrunde überwiegend auf der Bank, spricht wenig dafür, dass James in München bleibt. Es gibt immer wieder Gerüchte um einen Wechsel zu Real und Juventus. Die Bayern besitzen eine Kaufoption (42 Millionen Euro) für den 27-Jährigen. © getty 29/32 CORENTIN TOLISSO: An Fußball ist für den französischen Weltmeister aktuell nicht zu denken. Er zog sich zu Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zu, der ihn mindestens bis Mitte März außer Gefecht setzen wird. © getty 30/32 Dass Tolisso in dieser Saison noch eine tragende Rolle einnimmt, ist daher eher unwahrscheinlich. Die Bayern werden ihm alle Zeit geben, wieder auf 100 Prozent zu kommen. Der 24-Jährige ist ein fester Bestandteil der Zukunftsplanungen. © getty 31/32 FAZIT: Mit Thiago und Goretzka sind aktuell nur zwei Spieler im Bayern-Mittelfeld gesetzt. Kimmich gehört eigentlich ebenso dazu, seine Position ist aber noch nicht klar definiert. © getty 32/32 Kehrt Kimmich dauerhaft auf die rechte Abwehrseite zurück, könnte im Sommer Bedarf für Rabiot herrschen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Tolisso Zeit braucht und ohnehin noch vollkommen unklar ist, wie es mit Sanches, Martinez und James weitergeht.

Auch wenn Kovac ein Faible für Goretzka hat: Arbeitet Martinez so weiter wie in den vergangenen Wochen, läuft alles auf ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz neben Denker und Lenker Thiago (27) hinaus. Und selbst wenn Thiago wie in der Hinrunde einmal länger ausfallen sollte, würde sich Goretzka und Martinez keine Chance zum Verschnaufen bieten. Schließlich steht Kovac in Kimmich eine weitere qualitativ hochwertige Alternative fürs Mittelfeld zur Verfügung. Und: Renato Sanches (21) hat ganz nebenbei angekündigt, in der zweiten Saisonhälfte endlich den Durchbruch in München schaffen zu wollen.