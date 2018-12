FC Bayern München: Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac im Liveticker

Der FC Bayern hat sich in einem turbulenten Spiel in Amsterdam den Gruppensieg in der Champions League gesichert. Vor dem Bundesligaspiel bei Hannover 96 (Sa, 15.30 Uhr im LIVETICKER) drängen sich jedoch Fragen nach einem möglichen Ende des Rotationsstops auf. Außerdem stehen erneut mögliche Wintertransfers des Rekordmeisters zur Diskussion. Ob sich Kovac auf der Pressekonferenz zu der ein oder anderen Aussage hinreißen lässt, erfahrt ihr hier im Liveticker von der Pressekonferenz.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Niko Kovac im Live-Ticker

12.13 Uhr: Kovac über den relativ wenigen Ballbesitz seiner Mannschaft in Amsterdam: "Man geht immer davon aus, man ist in Deutschland, wir sind der FC Bayern München und der Rest kann kein Fußball spielen. Ajax ist eine sehr gute Mannschaft. Ich hätte mir natürlich mehr Spielanteile gewünscht. Wir haben aber auch gesagt, dass wir uns erst einmal kompakt positionieren, denn wir haben im Hinspiel gesehen, was passieren kann, wenn man zu viel Ballbesitz hat."

12.11 Uhr: Wo hat Robben Probleme? "Am Muskelansatz. Die Mediziner haben sich das angeschaut. Es braucht so viel Pause. Es macht keinen Sinn, dass wir in eine größere Verletzung reinlaufen."

12.10 Uhr: Kovac über Robben: "Er wird diese Halbserie nicht mehr spielen. Fokus gilt dem 4. Januar. Da wird er wieder eingreifen."

12.09 Uhr: "Wir wollen oben dran bleiben, alles mitnehmen. Wir wissen, dass Hannover 96 letzte Woche in Mainz ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ein Sieg ist trotzdem Pflicht, das ist uns allen bewusst."

12.07 Uhr: Kovac über die Meinungsverschiedenheiten mit Brazzo nach dem Ajax-Spiel:"Wir haben das erste Mal seit zehn Jahren die Gruppenphase ohne Niederlage überstanden. Da ist es doch klar, dass ich als Trainer das Positive sehe und hervorhebe. Wir sind nach dem 2:1 wieder gekommen, das Spiel war sehr unterhaltsam. Die Mannschaft hat Mentalität und Leidenschaft gezeigt. Das sind die Dinge, die ich angesprochen habe. Brazzo hat das nicht so gute angesprochene und das ist auch okay, denn es gab auch bei diesem Spiel Dinge, die wir sicherlich besser können. Diejenigen, die verheiratet sind, wissen, dass es in der Ehe auch unterschiedliche Meinungen gibt."

12.06 Uhr: Rotiert Kovac in Hannover? "Wir haben jetzt drei Spiele in einer Woche. Das werden wir auch morgen berücksichtigen. Ich werde nicht allzu viel verraten, wir warten das Training ab", erklärt Kovac.

12.05 Uhr: Jetzt ist Kovac da und stellt sich den Fragen der Reporter.

12.03 Uhr: Noch lässt sich Kovac Zeit. Die PK wird mit wenigen Minuten Verspätung beginnen.

Vor Beginn: Ein anderes Thema wird sicherlich auch wieder die Aufstellung des FC Bayern sein. Die in Amsterdam erneut "nur" eingewechselten Thiago und Kingsley Coman drängen nach starken Kurzeinsätzen in die Startelf. Kovac hatte jedoch vor einer Woche noch den Rotations-Stop ausgerufen und drei Mal in Folge die gleiche Anfangsformation aufgeboten.

Vor Beginn: Nach dem turbulenten 3:3 in Amsterdam, dem Gruppensieg in der Champions League und den Siegen aus den vergangenen Bundesligaspielen ist die Stimmung beim FC Bayern wieder etwas besser geworden. Sollte man zumindest meinen. Doch nach dem Ajax-Spiel erregten die widersprüchlichen Meinungen von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Kovac einen etwas anderen Eindruck. Während Kovac voll des Lobes bezüglich des Spiels seiner Mannschaft war, jedoch auch Fehler offen zugab, sah Salihamidzic den Gruppensieg als einzig positiven Aspekt der Reise nach Amsterdam an. Gut möglich also, dass Kovac auf der Pressekonferenz dazu Stellung nimmt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker von der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Heimspiel gegen Hannover 96. Der Beginn der heutigen PK mit Trainer Niko Kovac ist auf 12 Uhr terminiert. Mal schauen, ob wir den Zeitplan heute einhalten können.

FC Bayern: Spielplan bis zur Winterpause

Vor dem Jahreswechsel stehen für den deutschen Rekordmeister noch zwei schwere Spiele auf dem Programm. Während die abstiegsbedrohten Niedersachsen aus Hannover eine Pflichtaufgabe darstellen, trifft der FC Bayern in den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres in RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auf unmittelbare Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel.