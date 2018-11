Leon Goretzka vom FC Bayern München: "Sehr, sehr heiß" auf Partie gegen BVB

Leon Goretzka vom FC Bayern München geht mit viel Vorfreude in die Partie gegen Borussia Dortmund. Am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) will der ehemalige Schalker gegen den aktuellen Tabellenführer unbedingt einen Sieg einfahren.

"Ein ganz interessantes, hochattraktives Spiel mit vielen Emotionen und einer interessanten Tabellen-Konstellation", sagte Goretzka über die Ansetzung auf der vereinseigenen Homepage. Er selbst sei "sehr, sehr heiß" auf das direkte Duell mit Borussia Dortmund, die dem FC Bayern aktuell schon vier Punkte enteilt sind.

Auch deshalb sind die Aufgaben im Vorfeld klar verteilt: "Ein gutes Spiel machen, gewinnen und den Abstand verkürzen." Goretzka sieht die Partie gegen den BVB als gute Möglichkeit, die aktuelle Krise zu beenden: "Fußball ist ein Tagesgeschäft. Es ist völlig nebensächlich, was in den Wochen zuvor war, es kommt auf das Hier und Jetzt an."

Goretzka will Krise gegen BVB beenden

Entsprechend könnte ein Sieg gegen Dortmund die Wahrnehmung kippen. "Das können wir genauso schnell wieder drehen. Das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Die Gegebenheiten in der kommenden Woche sind da, um das zu schaffen", erklärte der 23-Jährige, der damit auch auf das Spiel gegen AEK Athen in der Champions League anspielte.

Seit vier Heimspielen konnte der FC Bayern nicht mehr gewinnen, das ist die schlechteste Bilanz seit 2001. Goretzka bleibt dennoch zuversichtlich: "Wir spielen vor heimischem Publikum in der Arena, da ist die Lust groß. Da wollen wir guten Fußball zeigen."