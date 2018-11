Kommentar zur Bayern-Krise: Kovacs Handschrift ist nicht erkennbar

Niko Kovac ist für die Krise des FC Bayern München nicht alleinverantwortlich, das größte Problem kann aber nur er ändern. Ansonsten steht sein Job auf dem Spiel. Ein Kommentar von SPOX-Chefredakteur Martin Volkmar.

Für Grundschüler, die Fans des FC Bayern sind, ergibt sich derzeit erstmals in ihrem Leben eine vergleichbare Situation wie sie für Anhänger anderer Bundesligisten seit Jahren normal ist:

Ihr Klub spielt schlechten Fußball, gewinnt zu selten und die Verantwortlichen wirken völlig ratlos, wie sie die Wende zum Besseren schaffen sollen.

Vier Pflichtspiele im eigenen Stadion ohne Sieg gab es zuletzt vor 17 Jahren unter Ottmar Hitzfeld, damals wurde der Rekordmeister am Ende nur Dritter.

FC Bayern und Niko Kovac vor Topspiel gegen den BVB in der Krise: Die Zahlen des Grauens © getty 1/13 Das enttäuschende 1:1-Heimremis gegen den SC Freiburg stürzt den FC Bayern und seinen Trainer Niko Kovac zurück in die Krise. SPOX zeigt mithilfe der Daten von Opta elf Grusel-Fakten, die die Talfahrt des Rekordmeisters belegen. © getty 2/13 FAKT 1: Der FC Bayern ist seit 4 Pflichtspielen vor heimischer Kulisse sieglos (1 Niederlage, 3 Remis). Eine so lange Durststrecke hatten die Münchner zuletzt vor 17 Jahren (November/Dezember 2001) unter Ottmar Hitzfeld. © getty 3/13 FAKT 2: Freiburg holte erstmals seit Mai 1997 (0-0) einen Punkt beim FC Bayern, zuletzt hatte es 14 Auswärtsniederlagen in Serie in München gesetzt. © getty 4/13 FAKT 3: Joshua Kimmich hatte gegen Freiburg im zentralen Mittelfeld die schwächste Zweikampfquote aller Bayern-Spieler (13%) und wusste sich 4-mal nur mit Fouls zu helfen - so oft wie kein anderer Bayern-Spieler in einem Pflichtspiel unter Niko Kovac. © getty 5/13 FAKT 4: Robert Lewandowski blieb in 4 seiner letzten 6 BL-Spiele ohne Torbeteiligung (in den anderen beiden Spielen 2 Tore und 2 Assists) und verwandelte nur 2 seiner letzten 7 Großchancen (29%). © getty 6/13 FAKT 5: Die Bayern sind nun 6 Bundesliga-Spiele in Folge ohne Weiße Weste. So lange mussten die Münchner innerhalb einer Saison zuletzt in den letzten 6 Partien der Spielzeit 2010/11 auf eine Weiße Weste warten. © getty 7/13 FAKT 7: Die Bayern kassierten im 8. Bundesliga-Heimspiel in Folge mindestens ein Gegentor - das gab es seit der Saison 2008/09 unter Jürgen Klinsmann nicht mehr (damals sogar 12 Heimspiele in Folge). © getty 8/13 FAKT 8: Die letzten 8 Schüsse, die in der Bundesliga auf das Tor von Manuel Neuer kamen, waren drin. Damit ist Neuer seit 428 Minuten - also über 7 Stunden - ohne Parade im Oberhaus. © getty 9/13 Nur zum Vergleich: Gegen Sven Ulreich im Tor der Bayern wurden letzte Saison nur 26% der gegnerischen Großchancen verwandelt, nun sind es gegen Manuel Neuer satte 88%. © getty 10/13 FAKT 9: Der FCB spielt die schwächste Saison seit 8 Jahren. 2010/11 hatten die Münchner unter Louis van Gaal zum Vergleichszeitpunkt 5 Zähler weniger auf dem Konto (15) und belegten am Saisonende Rang 3. © getty 11/13 FAKT 10: Lediglich 18 Tore nach 10 Partien gab es zuletzt in eben jener Spielzeit 2010/11 für die Bayern (damals sogar nur 12), so viele Gegentore wie aktuell (11) sogar letztmals vor 10 Jahren (2008/09 unter Jürgen Klinsmann waren es sogar 16). © getty 12/13 FAKT 11: Die Münchner holen in dieser BL-Saison im Schnitt 2.0 Punkte pro Partie. Hochgerechnet würden sie mit diesem Schnitt auf 68 Punkte zum Saisonende kommen - das hätte letztes Mal vor 18 Jahren zum Titel gereicht (2000/01 holte man 63 Punkte). © getty 13/13 Zahlen, die den Münchnern vor dem Duell mit Spitzenreiter Borussia Dortmund am kommenden Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) also nicht unbedingt Hoffnung machen. Ach übrigens: 3 der letzten 5 Duelle gegen Tabellenführer gingen verloren (2 Siege).

Fehlstart: Kovac auf Spuren von Louis van Gaal

Und einen so schwachen Saisonstart wie unter Niko Kovac legten die Münchner zuletzt vor acht Jahren unter Louis van Gaal hin. Einige Monate später musste der Niederländer vorzeitig gehen, weil der FCB abgeschlagen hinter Borussia Dortmund im Ziel landete.

Beide Szenarien sind auch aktuell nicht auszuschließen. Sollte der BVB unter Lucien Favre mit einem Sieg im direkten Vergleich am Samstag seinen Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen und auch danach tatsächlich ohne Formdelle auskommen, könnte es erstmals seit 2012 einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern geben.

Spätestens dann würde es für Kovac noch ungemütlicher werden, als es ohnehin schon ist. Der im Sommer mit viel Vorschusslorbeeren geholte Chefcoach ist angeschlagen, das zeigen zahlreiche Indizien, vom passiven Widerstand in der Kabine über die fehlende öffentliche Rückendeckung der Oberbosse bis hin zum bezeichnenden Instagram-Wutpost von Lisa Müller.

FC Bayern: Keine eindeutige Spielphilosophie erkennbar

Den Verzicht der Vereinsführung auf einen Umbau des überalterten Kaders kann man Kovac nicht vorwerfen, die Formschwäche fast aller Leistungsträger schon eher. Vor allem aber fehlt dem Bayern-Spiel auch vier Monate nach dem Dienstantritt des Trainers jegliche Spielphilosophie, die Auftritte sind behäbig, uninspiriert, ohne Tempo und Konzept.

Kovacs einziger Vorteil ist, dass die Meisterschaft noch nicht in der Hinrunde entschieden wird und das Weiterkommen in der Champions League so gut wie sicher ist. Trotzdem wird die Unruhe noch größer werden, wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben und - noch wichtiger - keine Handschrift des Trainers erkennbar wird.

Es liegt also ungeachtet aller unverschuldeten Probleme vorrangig an Kovac selber, wie lange er noch an der Säbener Straße arbeiten wird.