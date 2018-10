FC Bayern - News und Gerüchte: David Alaba wohl fit für Champions-League-Spiel

David Alaba scheint für das Champions-League-Spiel bei AEK Athen fit zu werden. Der Österreicher absolvierte am Morgen das Anschwitzen. Außerdem: Steffen Freund sieht Probleme auf die Bayern zukommen.

Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

AEK Athen gegen FC Bayern: David Alaba wohl fit

Der FC Bayern kann im Auswärtsspiel in der Champions League beim AEK Athen (18.55 Uhr im LIVETICKER) wohl mit David Alaba rechnen. Der Österreicher absolvierte am Morgen das Anschwitzen mit der Mannschaft. Am Montag hatte der Österreicher eines Berichts der Kickers zufolge das Abschlusstraining noch vorzeitig abgebrochen.

Bereits beim 3:1 in Wolfsburg war Alaba zur Halbzeit ausgewechselt worden. "Er hat den Oberschenkel gespürt. Die Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Bayern-Coach Niko Kovac nach dem Spiel am Samstaf.

FC Bayern: Steffen Freund: "Sie haben ihr Pulver verschossen"

Ex-Nationalspieler und TV-Experte Steffen Freund sieht nach der Medienkritik der Bayern-Bosse weitere Probleme auf den Rekordmeister zukommen: "Die Bayern werden noch einmal in eine Krise kommen, und dann haben sie ihr Pulver bereits verschossen. Was wollen sie machen, wenn es wieder mal nicht läuft, sie in der Champions League nicht weit kommen?", sagte Freund bei RTL Nitro": "Es ist relativ früh in der Saison und mehr können sie nicht machen."

Durch den 3:1-Erfolg in Wolfsburg sei immerhin die Negativserie gestoppt worden: "Sie haben bewirken wollen, dass die Mannschaft reagiert - das haben sie geschafft."

AEK Athen gegen FC Bayern: Hummels spricht vor CL-Spiel

Wenige Stunden vor dem Champions-League Auswärtsspiel in Athen hat Mats Hummels mit FCB-TV gesprochen. "Champions League ist immer etwas Besonderes. Wir müssen natürlich immer die Klasse, die wir in der Mannschaft haben, auf den Platz bringen, dass wir konzentriert sind, diszipliniert, leidenschaftlich Fußball spielen."

Bislang spielte Hummels nur ein Mal in Griechenland. In der Saison 2011/12 verlor er noch mit dem BVB 1:3 bei Olympiakos Piräus. Ziel mit dem Rekordmeister sei es nun definitiv,"ein besseres Ergebnis als damals" zu erzielen.

"Ich erwarte von aber von der Atmosphäre etwas Ähnliches. Ein leidenschaftliches und sehr lautes Publikum, eine gegnerische Mannschaft, die natürlich auch dementsprechend spielt", sagte Hummels über seine Erwartungen an den Gegner.