FC Bayern - News und Gerüchte: Schmadtke nimmt Kovac in Schutz

VfL Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke kann Kritik an Trainer Niko Kovac nicht verstehen. Benjamin Pavard erklärt währenddessen, warum er den Bayern abgesagt hat und Guardiola und Ancelotti plaudern über ihre Zeit in München.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern-Trainer Kovac erhält Rückendeckung von Schmadtke

Der FC Bayern hinkt seinen Ansprüchen in dieser Saison noch deutlich hinterher. Nach sieben Spieltagen und 13 Punkten reicht es lediglich für den sechsten Tabellenplatz, eine ungewohnte Situation für den deutschen Rekordmeister.

Jörg Schamdtke, Manager des nächsten Bayern-Gegners VfL Wolfsburg, kann die scharfe Kritik an Trainer Niko Kovac im Zuge der Negativserie, sowie die Pfiffe der Fans allerdings nicht nachvollziehen. "Ich finde es ehrlich gesagt Wahnsinn. Ich finde es auch verrückt und nicht angebracht", sagte Schmadtke bei Sky.

Schmadtke sieht die Schuld für die angespannte Lage an der Säbener Straße indes nicht nur beim Trainer und kritisiert den vorschnellen Wandel von Kovac in der öffentlichen Wahrnehmung: "Vor 14, 20 Tagen war Bayern uneinholbar, wieder der Dominator der Liga, und Kovac war der Trainer, der über Wasser laufen konnte. Und keine drei Wochen später ist Kovac nicht mehr in der Lage, der Mannschaft einen Plan mitzugeben, der erfolgsversprechend ist, und der FC Bayern stellt bald den Spielbetrieb ein."

Pavard lehnte Wechsel im Sommer zum FC Bayern ab: "War ich den Fans schuldig"

Obwohl Weltmeister Benjamin Pavard den halben Sommer über bei den Bayern gehandelt wurde, kam schließlich keine Einigung zustande. Der VfB-Verteidiger hat zwar ein Ausstiegsklausel über 35 Mio. Euro für 2019, dennoch entschied er sich gegen eine vorläufige Vertragsunterzeichnung beim deutschen Meister.

"Ich hatte viele Angebote, aber meine Gedanken waren eindeutig", sagte er im Telefoot-Interview: "Ich musste eine weitere Saison in Stuttgart bleiben, weil ich das Trikot und die Fans liebe. Das war ich ihnen schuldig." Pavard scheint sich beim VfB wohl zu fühlen, ein Abschied nach dieser Saison wird aber trotzdem folgen.

Das bestätigte auch VfB-Sportdirektor Michael Reschke: "Kommende Saison wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem der ganz großen europäischen Spitzenklub wechseln."