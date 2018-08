Bastian Schweinsteiger trainiert fürs Abschiedsspiel auf Bayern-Trainingsgelände

Bastian Schweinsteiger wird zur Vorbereitung auf sein offizielles Abschiedsspiel in der kommenden Woche an die Säbener Straße zurückkehren. Am Sonntag (26. August) ist eine öffentliche Einheit mit seinem derzeitigen Team Chicago Fire auf dem Klubgelände der Bayern geplant.

Am Dienstag kommender Woche findet in der Allianz Arena Schweinsteigers offizielles Abschiedsspiel statt. Der FC Bayern München tritt dann gegen Chicago Fire, den aktuellen Klub des 34-Jährigen, an.

Schweinsteiger verbrachte einen Großteil seiner Karriere beim FC Bayern. Insgesamt lief er in 500 Spielen für den deutschen Rekordmeister auf und erzielte dabei 68 Tore.

Bastian Schweinsteigers Bilanz beim FC Bayern München