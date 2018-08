FC Bayern - News und Gerüchte: Matthias Sammer lobt FCB-Trainer Niko Kovac

Matthias Sammer hat die Arbeit von Bayern-Trainer Niko Kovac gelobt. Der wiederum betonte die gute Entwicklung der Nachwuchsspieler beim deutschen Rekordmeister.

Matthias Sammer lobt Bayern-Trainer Niko Kovac: "Richtig klasse"

Sammer ist von der Arbeit des neuen Bayern-Trainers Kovac überzeugt. "Er verknüpft Basis-Elemente mit taktischen Aspekten. Das finde ich richtig klasse", erklärte Sammer der Bild.

Der ehemalige FCB-Sportdirektor warnte jedoch zugleich vor Bayerns Auftaktgegner TSG Hoffenheim (Fr., 20.30 Uhr im LIVETICKER). Vor allem von Trainer Julian Nagelsmann ist Sammer überzeugt: "Was Julian leistet, ist unglaublich."

Niko Kovac schwärmt von Nachwuchsarbeit beim FC Bayern

Kovac hat die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern gelobt. "Wir haben eine gute U23 und starke Nachwuchsteams, von denen einige Spieler auch in der Vorbereitung dabei waren. Neben unserem starken Kader können wir, wenn es möglich ist, immer zwei, drei Spieler hochziehen und auch einsetzen. Es ist auch eine Zielrichtung des FC Bayern, dass wir wieder eigene Jungs hochbekommen", wird der Trainer auf der Homepage des Deutschen Meisters zitiert.

Sowohl die U19 als auch die U17 gewannen ihre drei Auftaktspiele jeweils und stehen an der Spitze der entsprechenden Bundesliga. Auch die Reserve legte in der Regionalliga einen perfekten Start mit fünf Siegen aus fünf Spielen hin.

Auch Hasan Salihamidzic zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Bayern-Nachwuchses: "Die Jungs haben wirklich einen guten Job gemacht. Unsere Nachwuchsabteilung ist auf dem richtigen Weg, das wollen wir weiterhin pflegen und uns darum kümmern."

FC Bayern: Gnabry trainiert individuell - Saisonstart in Gefahr?

Nachdem Serge Gnabry beim DFB-Pokalspiel des FC Bayern bei Drochtersen/Assel aufgrund von Oberschenkelproblemen verletzt passen musste, hat der 23-Jährige an den Folgetagen nur individuell trainieren können. Am Montag absolvierte Gnabry eine Laufeinheit, am Dienstag folgte ein individuelles Programm mit Reha-Trainer Wilhelmi.

Ob es für einen Einsatz gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag reicht, ist weiter offen.

FC Bayern II peilt Tabellenführung in der Regionalliga Bayern an

Die Reserve des deutschen Rekordmeisters könnte mit einem Sieg gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg (Di., 18 Uhr im LIVETICKER) Tabellenführer der Regionalliga Bayern werden.