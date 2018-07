Niko Kovac über Thiago-Verbleib beim FC Bayern: „Kann keine Garantie abgeben“

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Niko Kovac hat sich auf einer Pressekonferenz des FC Bayern während der US-Tour über den möglichen Verbleib von Thiago geäußert. Außerdem bestätigte er, dass der Transfer von Alphonso Davies in den letzten Zügen sei.

"Ich möchte ihn erst kennenlernen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass er beim FC Bayern spielen wird", sagte der neue Bayern-Trainer über Thiago. Dennoch fügte er an: "Aber ich kann keine Garantie abgeben. Je näher das Transferfenster rückt, desto mehr Bewegung kommt rein", so Kovac und bat darum, den 31. August abzuwarten.

Zuletzt kursierten in den Medien immer Gerüchte, dass eine Rückkehr von Thiago nach Spanien in diesem Sommer bevorstüne. So soll Thiago unter anderem das Interesse von Real Madrid und dem FC Barcelona, sowie das von Manchester United geweckt haben.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte unterdessen angekündigt, den Kader des Rekordmeisters bis zum Jahreswechsel ausdünnen zu wollen: "Wir werden bis spätestens Weihnachten ein, zwei, drei Spieler abgeben müssen. Sonst gibt es Unruhe" so Hoeneß.

Neben Thiago sollen dem Vernehmen nach auch Jerome Boateng und Arturo Vidal den Rekordmeister bei einem passenden Angebot verlassen dürfen. Derlei konkrete Anfragen gebe es aber zu diesem Zeitpunkt nicht, sagte Hoeneß.

Kovac bestätigt Davies-Interesse: "Es sieht ganz gut aus"

Bezüglich eines Neuzugangs meldeten die Münchner hingegen fast Vollzug. Kovac bestätigte auf der Pressekonferenz am Mittwochabend (MEZ) das Interesse der Bayern am kanadischen Offensiv-Talent Alphonso Davies und zeigte sich optimistisch über eine baldige Fixierung.

"Wir sind seit einigen Tagen an ihm dran. Noch gibt es nichts zu vermelden, aber es sieht ganz gut aus. Er ist ein junger, talentierter Spieler, den viele Klubs in Europa haben wollten. Er bringt Geschwindigkeit mit und hat großes Entwicklungspotenzial", so Kovac.

Davies soll laut übereinstimmenden Medienberichten über zehn Millionen Euro kosten und in den kommenden Tagen den Medizincheck absolvieren. In der vergangenen Saison erzielte der 17-Jährige in 20 MLS-Spielen für die Vancouver Whitecaps drei Tore und sechs Assists.